Как приготовить арбузную "Маргариту" с розовым шампанским

Этот напиток – более интересная версия знаменитого коктейля из текилы

Арбузная "Маргарита" с розовым шампанским – идеальный напиток, чтобы утолить жажду летом. Этот легкий в приготовлении коктейль, который сочетает в себе свежевыжатый арбузный сок, розовое вино, текилу и несколько других ключевых ингредиентов, несомненно, станет вашим фаворитом.

Летний коктейль с арбузом и шампанским

Фото: popsugar.com

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

Для арбузного сока:

⁣1/2 маленького арбуза без косточек ⁣

⁣Для солевого ободка:

Кусочек лайма

1 столовая ложка соли

Для коктейля:

90 мл арбузного сока без мякоти

30 мл розового шампанского

45 мл свежевыжатого сока лайма ⁣

30 мл белой текилы

15 мл апероля

15 мл сиропа агавы или меда

Кубики льда

Для украшения:

Два шарика арбуза и миниатюрная роза

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Способ приготовления:

Разрежьте арбуз пополам, затем сделайте из мякоти 6-8 шариков, используя ложку для дыни. Сложите в миску, добавьте сок лайма, затем отправьте в морозильную камеру. Тем временем сделайте сок из арбуза. Сложите оставшуюся мякоть арбуза в блендер или кухонный комбайн. Взбивайте в течение 1 минуты или пока кусочки арбуза не превратятся в сок. Процедите через мелкое сито в банку с крышкой, мякоть выбросите. Протрите кромку стакана лаймом и переверните в миску с солью, чтобы сделать соляной ободок. Сложите все ингредиенты для напитка в шейкер. Добавьте лед, затем встряхните в течение 15 секунд. Процедите в стакан, наполненный кубиками льда. Достаньте арбузные шарики из морозильной камеры. Наколите два шарика на шпажку вместе с розой, украсьте коктейль.

Полезный совет

Используйте оставшиеся арбузные шарики и сок для новых порций коктейля.

Напомним, ранее мы делились рецептом ананасового коктейля в блендере, а также писали, как сделать фруктовый лед "Космополитен".

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