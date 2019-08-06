Как приготовить арбузный зефир: пошаговый рецепт

Рецепт вкусного домашнего зефира из арбузной мякоти

Арбузный зефир Фото: Pixabay

Классический зефир готовят из яблочного пюре, яичных белков, сахара и агар-агара. Пюре обязательно должно быть густым и содержать достаточное количество пектина. Таким условиям идеально отвечает пюре из печеной антоновки.

Смотрите видео, как выбрать качественный зефир:

Кроме яблок, в зефир часто добавляют другие фрукты и ягоды: грушу, абрикосы, цитрусовые, малину, чернику, смородину, клюкву и крыжовник. Мы расскажем, как приготовить оригинальный домашний зефир с арбузной мякотью.

Арбузный зефир: рецепт

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

125 г яблочного пюре

75 г арбузной мякоти

30 г воды

180 г сахара для сиропа

5 г агар-агара

60 г белка

60 г сахара для меренги

Щепотка лимонной кислоты

Способ приготовления:

В сотейник насыпать 180 г сахара и агар-агар. Налить воду, добавить яблочное пюре и мякоть арбуза без косточек. Довести до температуры 108-110 С. Взбить яичный белок и лимонную кислоту. Как только появятся пузырьки, постепенно добавить сахар и взбить до плотных пиков. Взбивая миксером на максимальной скорости, тонкой струйкой влить горячий сироп. Должна получиться устойчивая зефирная масса. Переложить массу в кулинарный мешок и отсадить на кулинарную бумагу. Дать зефиру подсохнуть в течение суток. Присыпать арбузный зефир сахарной пудрой, по желанию попарно соединить половинки.

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