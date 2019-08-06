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Как приготовить арбузный зефир: пошаговый рецепт

Рецепт вкусного домашнего зефира из арбузной мякоти

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:17
Арбузный зефир
Арбузный зефир
Фото: Pixabay

Классический зефир готовят из яблочного пюре, яичных белков, сахара и агар-агара. Пюре обязательно должно быть густым и содержать достаточное количество пектина. Таким условиям идеально отвечает пюре из печеной антоновки.

Смотрите видео, как выбрать качественный зефир:

Кроме яблок, в зефир часто добавляют другие фрукты и ягоды: грушу, абрикосы, цитрусовые, малину, чернику, смородину, клюкву и крыжовник. Мы расскажем, как приготовить оригинальный домашний зефир с арбузной мякотью.

Арбузный зефир: рецепт

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 125 г яблочного пюре
  • 75 г арбузной мякоти
  • 30 г воды
  • 180 г сахара для сиропа
  • 5 г агар-агара
  • 60 г белка
  • 60 г сахара для меренги
  • Щепотка лимонной кислоты

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Способ приготовления:

  1. В сотейник насыпать 180 г сахара и агар-агар. 
  2. Налить воду, добавить яблочное пюре и мякоть арбуза без косточек. Довести до температуры 108-110 С. 
  3. Взбить яичный белок и лимонную кислоту. Как только появятся пузырьки, постепенно добавить сахар и взбить до плотных пиков. 
  4. Взбивая миксером на максимальной скорости, тонкой струйкой влить горячий сироп. Должна получиться устойчивая зефирная масса.
  5. Переложить массу в кулинарный мешок и отсадить на кулинарную бумагу. Дать зефиру подсохнуть в течение суток.
  6. Присыпать арбузный зефир сахарной пудрой, по желанию попарно соединить половинки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить зефир из тыквы. "Сегодня" также делились советами, как жарить маршмэллоу на костре.

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Источник: Сегодня
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