Как приготовить ароматизированный кофе в домашних условиях

Специи способны улучшить вкус напитка

С запахом корицы, орехов или фруктов: ароматизированный кофе можно сделать дома . Профессиональный бариста объясняет: для этого следует приготовить свой любимый напиток. А для пряности можно добавить специй: корица придаст более сладкий оттенок, а орех сделает кофе более насыщенным.

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Специи влияют не только на вкус напитка, но и на состояние того, кто его пьет. Например, кардамон тонизирует, а тмин улучшает пищеварение. Добавлять ароматные смеси лучше в маленькой пропорции : на чашку – четверть чайной ложки.

Кофе со специями Фото: Unsplash

А настоящие гурманы миксуют специи. Например, в Тунисе любят смешивать кардамон, гвоздику и корицу. Родина ароматизированного кофе – Йемен. Именно там с древних времен добавляли в кофе корицу, гвоздику, перец и кардамон. Позже мода появилась и во Франции. Там кофе стали подслащивать шоколадом. Другие народы также внесли свою лепту в историю вкусов кофе.

Как просто улучшить вкус и аромат кофе

Добавки делают вкус кофе интереснее Фото: freepik.com

Для более богатого вкуса и аромата в напиток можно добавить:

Специи

Специи мы обычно добавляем к приготовлению блюд, но не напитков. Но с кофе хорошо сочетаются мускатный орех, лаванда и кардамон. Но вы можете экспериментировать: просто добавьте 1/4 чайной ложки выбранной вами специи в молотый кофе и сварите напиток.

Какао

Мы привыкли, что какао и кофе – это два разных напитка. Но какао может придать кофе шоколадный вкус. Для этого добавьте в кофе 1-1,5 ложки какао и сварите их вместе. В конце можно добавить несколько капель сливок. На вкус такой напиток будет напоминать горячий шоколад.

Эссенции

Так же как и специи, эссенции способны придать вашему кофе ароматности. Более стандартные сочетания – это ванильная или кокосовая эссенция. Однако для кофе еще очень хорошо подходят мятная и ромовая эссенции. На одну чашку кофе достаточно всего одной чайной ложки .

Соль

Соль мы часто добавляем к десертам (особенно выпечке) для улучшения вкуса. А вот в приготовлении кофе соль сделает ваш напиток более мягким. Просто добавьте щепотку (примерно 1/8 чайной ложки) в молотый кофе до заваривания.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусный кофе в домашних условиях.

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