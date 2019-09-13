Как сделать азу в мультиварке: пошаговый рецепт
Простой рецепт азу по-татарски
Азу – это традиционное татарское блюдо. Оно состоит из обжаренных кусочков мяса, тушеных с помидорами, луком, картошкой и солеными огурцами.
Смотрите видео, как выбрать качественное мясо:
Азу можно готовить без картофеля, но основа – мясо, лук и соленые огурцы должна быть в блюде обязательно.
Азу из баранины и картошки в мультиварке
Время приготовления:
- 3 часа
Ингредиенты:
- 800 г баранины
- 3 луковицы
- 4 соленых огурца
- 3 зубчика чеснока
- 2 ст.л. томатной пасты
- 2 ст.л. растительного масла
- 1 щепотка красного жгучего перца
- 2 лавровых листа
- Щепотка соли
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Способ приготовления:
- Лук очистить, нарезать тонкими полукольцами. Чеснок очистить, измельчить. Баранину промыть, нарезать небольшими кусочками.
- В чашу мультиварки добавить ложку растительного масла, выложить баранину и лук, готовить 15 минут в режиме "Жарка" при открытой крышке.
- Затем добавить очищенные и нарезанные кубиками соленые огурцы и томатную пасту. Перемешать и жарить еще 5 минут.
- Влить в чашу 2-3 мультистакана воды, добавить половину измельченного чеснока, все перемешать, закрыть крышку и установить режим "Тушение" на 1,5-2 часа.
- Картофель очистить, нарежьте толстой соломкой и обжарить на сковороде с растительным маслом до полуготовности, 5 минут. За 20 минут до окончания программы "Тушения", выложить в чашу мультиварки жареный картофель.
- Добавить лавровый лист, оставшийся измельченный чеснок, красный острый перец и соль по вкусу, все перемешать и готовьте азу из баранины с картофелем до окончания программы.
С чем едят азу
Традиционный вариант подачи азу – посыпать его в тарелках рубленой зеленью. например, петрушкой, кинзой или зеленым луком.
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