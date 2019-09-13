Как сделать азу в мультиварке: пошаговый рецепт

Простой рецепт азу по-татарски

Азу с картошкой Фото: Depositphotos

Азу – это традиционное татарское блюдо. Оно состоит из обжаренных кусочков мяса, тушеных с помидорами, луком, картошкой и солеными огурцами.

Смотрите видео, как выбрать качественное мясо:

Азу можно готовить без картофеля, но основа – мясо, лук и соленые огурцы должна быть в блюде обязательно.

Азу из баранины и картошки в мультиварке

Время приготовления:

3 часа

Ингредиенты:

800 г баранины

3 луковицы

4 соленых огурца

3 зубчика чеснока

2 ст.л. томатной пасты

2 ст.л. растительного масла

1 щепотка красного жгучего перца

2 лавровых листа

Щепотка соли

Способ приготовления:

Лук очистить, нарезать тонкими полукольцами. Чеснок очистить, измельчить. Баранину промыть, нарезать небольшими кусочками. В чашу мультиварки добавить ложку растительного масла, выложить баранину и лук, готовить 15 минут в режиме "Жарка" при открытой крышке. Затем добавить очищенные и нарезанные кубиками соленые огурцы и томатную пасту. Перемешать и жарить еще 5 минут. Влить в чашу 2-3 мультистакана воды, добавить половину измельченного чеснока, все перемешать, закрыть крышку и установить режим "Тушение" на 1,5-2 часа. Картофель очистить, нарежьте толстой соломкой и обжарить на сковороде с растительным маслом до полуготовности, 5 минут. За 20 минут до окончания программы "Тушения", выложить в чашу мультиварки жареный картофель. Добавить лавровый лист, оставшийся измельченный чеснок, красный острый перец и соль по вкусу, все перемешать и готовьте азу из баранины с картофелем до окончания программы.

С чем едят азу

Традиционный вариант подачи азу – посыпать его в тарелках рубленой зеленью. например, петрушкой, кинзой или зеленым луком.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить плов из баранины в казане на костре. "Сегодня" также писали, как сделать котлеты из баранины с мятой и чесночным соусом.

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