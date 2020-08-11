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Как приготовить баклажаны в духовке с помидорами и сыром

Сегодня, 15:44

Рецепт аппетитной горячей закуски из баклажанов

Баклажаны в духовке можно готовить разными способами. Один из самых простых вариантов – запечь обжаренные в кляре кружочки овощей вместе с помидорами и сыром. Такая закуска будет хорошо сочетаться с чесночным майонезом и свежей зеленью.

Баклажаны под сыром в духовке

Баклажаны с помидорами и сыром
Баклажаны с помидорами и сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 25 минут

Калорийность:

  • 94 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Баклажан – 200 г
  • Помидор – 100 г
  • Сыр твердый – 150 г
  • Хлеб белый подсушенный – 2 ломтика
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль, перец, растительное масло – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Баклажан моем, нарезаем кружочками.
  2. Хлеб мелко крошим, сыр трем на терке, часть его смешиваем с хлебными крошками, добавляем соль и перец.
  3. Взбиваем яйцо. Каждый кусочек баклажана обмакиваем в яйцо, обваливаем в смеси хлеба и сыра и жарим такие "биточки" на растительном масле с двух сторон до легкой золотистой корочки.
  4. Помидор режем дольками. Выкладываем в форму кружочки баклажана, на каждый кладем сверху по дольке помидора, посыпаем оставшимся сыром.
  5. Ставим в разогретую до 200 °С духовку и запекаем до момента, как сыр расплавится.

Как подавать блюдо

Немного остудить, по желанию подавать вместе с кускусом и салатом из свежих овощей.

Смотрите видео, как запечь баклажаны на гриле с салом:

Напомним, ранее мы делились рецептом баклажанной икры кусочками, а также писали, как приготовить фаршированные баклажаны.

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Источник: Сегодня
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