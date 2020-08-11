Как приготовить баклажаны в духовке с помидорами и сыром
Рецепт аппетитной горячей закуски из баклажанов
Баклажаны в духовке можно готовить разными способами. Один из самых простых вариантов – запечь обжаренные в кляре кружочки овощей вместе с помидорами и сыром. Такая закуска будет хорошо сочетаться с чесночным майонезом и свежей зеленью.
Баклажаны под сыром в духовке
Время приготовления:
- 25 минут
Калорийность:
- 94 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Баклажан – 200 г
- Помидор – 100 г
- Сыр твердый – 150 г
- Хлеб белый подсушенный – 2 ломтика
- Яйцо – 1 шт.
- Соль, перец, растительное масло – по вкусу
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Способ приготовления:
- Баклажан моем, нарезаем кружочками.
- Хлеб мелко крошим, сыр трем на терке, часть его смешиваем с хлебными крошками, добавляем соль и перец.
- Взбиваем яйцо. Каждый кусочек баклажана обмакиваем в яйцо, обваливаем в смеси хлеба и сыра и жарим такие "биточки" на растительном масле с двух сторон до легкой золотистой корочки.
- Помидор режем дольками. Выкладываем в форму кружочки баклажана, на каждый кладем сверху по дольке помидора, посыпаем оставшимся сыром.
- Ставим в разогретую до 200 °С духовку и запекаем до момента, как сыр расплавится.
Как подавать блюдо
Немного остудить, по желанию подавать вместе с кускусом и салатом из свежих овощей.
Смотрите видео, как запечь баклажаны на гриле с салом:
Напомним, ранее мы делились рецептом баклажанной икры кусочками, а также писали, как приготовить фаршированные баклажаны.
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