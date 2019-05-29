Как приготовить бефстроганов из свинины
Рецепт бефстроганова из свиной вырезки
Классический бефстроганов готовят из говядины. Но, как и многие другие популярные рецепты, это блюдо имеет множество вариаций. К мясу добавляются различные соусы, горчицу, ароматный алкоголь, грибы, овощи, пряные травы, чеснок… Сегодня мы расскажем, как приготовить бефстроганов из свинины в сметанном соусе.
Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:
Бефстроганов из свинины: рецепт со сметаной
Ингредиенты:
- Свиная вырезка – 500 г
- Лук – 1-2 шт.
- Томатная паста или соус – 1-2 ст.л.
- Сметана – 1-2 ст.л.
- Мука – 1 ст. л.
- Сливочное масло – 1 ст.л.
- Растительное масло – 1 ст.л.
- Перец
- Соль
- Зелень
Читайте такжеРецепт дня: шашлычки из свинины с яблоками
Рецепт приготовления:
- Свиную вырезку нарезать ломтиками толщиной примерно 1 сантиметр. Отбить с двух сторон кухонным молотком и нарезать тонкими полосками.
- Разогреть оба вида масла в сковороде, добавить мясо. Когда оно немного обжарится, посыпать его ложкой муки. Тщательно перемешать и дать подрумянится.
- Тем временем нарезать полукольцами очищенный репчатый лук. Добавить его в сковороду к поджаренному мясу вместе с соусом, посолить и поперчить.
- Перемешать и тушить около 15 минут, пока лук и мясо не станут мягкими.
- Бефстроганов из свинины можно подавать с гарниром из отварного картофеля или картофельным пюре. По желанию блюдо можно украсить свежей зеленью.
Напомним, ранее мы делились рецептом бефстроганова из гоядины с грибами. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить бефтроганов с шампиньонами в сметанно-томатном соусе.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Еще несколько материалов по теме:Творожная запеканка в мультиварке с изюмом и курагой Как приготовить молодую картошку с маслом и укропом Рецепт диетических блинов из овсяной муки Как приготовить пиццу на сковороде за 10 минут
Источник: Сегодня