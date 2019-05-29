Как приготовить бефстроганов из свинины

Рецепт бефстроганова из свиной вырезки

Бефстроганов: рецепт из свинины Фото: Depositphotos

Классический бефстроганов готовят из говядины. Но, как и многие другие популярные рецепты, это блюдо имеет множество вариаций. К мясу добавляются различные соусы, горчицу, ароматный алкоголь, грибы, овощи, пряные травы, чеснок… Сегодня мы расскажем, как приготовить бефстроганов из свинины в сметанном соусе.

Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:

Бефстроганов из свинины: рецепт со сметаной

Ингредиенты:

Свиная вырезка – 500 г

Лук – 1-2 шт.

Томатная паста или соус – 1-2 ст.л.

Сметана – 1-2 ст.л.

Мука – 1 ст. л.

Сливочное масло – 1 ст.л.

Растительное масло – 1 ст.л.

Перец

Соль

Зелень

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Рецепт приготовления:

Свиную вырезку нарезать ломтиками толщиной примерно 1 сантиметр. Отбить с двух сторон кухонным молотком и нарезать тонкими полосками. Разогреть оба вида масла в сковороде, добавить мясо. Когда оно немного обжарится, посыпать его ложкой муки. Тщательно перемешать и дать подрумянится. Тем временем нарезать полукольцами очищенный репчатый лук. Добавить его в сковороду к поджаренному мясу вместе с соусом, посолить и поперчить. Перемешать и тушить около 15 минут, пока лук и мясо не станут мягкими. Бефстроганов из свинины можно подавать с гарниром из отварного картофеля или картофельным пюре. По желанию блюдо можно украсить свежей зеленью.

Напомним, ранее мы делились рецептом бефстроганова из гоядины с грибами. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить бефтроганов с шампиньонами в сметанно-томатном соусе.

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