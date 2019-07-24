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Как приготовить бездрожжевой хлеб на кефире: пошаговый рецепт

Простой рецепт домашнего хлеба с семечками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:43
Бездрожжевой хлеб на кефире
Бездрожжевой хлеб на кефире
Фото: Depositphotos

Диетический хлеб на кефире – это не только вкусно, но и очень полезно. Он готовится из цельнозерновой и ржаной муки с добавлением семечек.

Смотрите видео, как выбрать самый полезный хлеб:

Многие отмечают, что бездрожжевой хлеб значительно лучше усваивается, после него нет тяжести в животе либо каких-то неприятных ощущений. Еще один несомненный плюс – вы сами готовите его и можете контролировать состав, количество ингредиентов и их качество.  

Бездрожжевой хлеб на кефире

Время приготовления:

  • 2 часа 10 минут

Ингредиенты:

  • 1 чашка цельнозерновой муки
  • 0.5 чашки ржаной или кукурузной муки
  • 1 чашка кефира, йогурта или ряженки
  • 0,5 ч.л. соли
  • 0,5 ч.л. соды
  • 1 ст.л. жидкого меда или сахара
  • Кунжут, семена льна или семечки подсолнечника – по желанию

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Способ приготовления:

  1. Взять чашку емкостью 250-300 мл и отмерять ингредиенты.
  2. В миску просеять всю муку, добавить соль и соду.
  3. Сюда же насыпать несколько ложек кунжута или других семечек.
  4. В чашке кефира растворить ложку меда и вылить в муку. Хорошо размешать.
  5. Готовое тесто размешать ложкой.
  6. Прямоугольную форму для кекса или хлеба смазать маслом.
  7. Вылить тесто в форму, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на час. 
  8. Отправить хлеб в разогретую до 220 С духовку на 20 минут. Затем уменьшить нагрев до 180 С и готовить еще 40 минут.
  9. Готовность проверить деревянной шпажкой. Перед подачей хлеб остудить.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить кекс из кабачков с апельсинами и шоколадом. "Сегодня" также делились рецептом теста для пиццы в хлебопечке.

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Источник: Сегодня
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