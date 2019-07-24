Как приготовить бездрожжевой хлеб на кефире: пошаговый рецепт

Простой рецепт домашнего хлеба с семечками

Бездрожжевой хлеб на кефире Фото: Depositphotos

Диетический хлеб на кефире – это не только вкусно, но и очень полезно. Он готовится из цельнозерновой и ржаной муки с добавлением семечек.

Смотрите видео, как выбрать самый полезный хлеб:

Многие отмечают, что бездрожжевой хлеб значительно лучше усваивается, после него нет тяжести в животе либо каких-то неприятных ощущений. Еще один несомненный плюс – вы сами готовите его и можете контролировать состав, количество ингредиентов и их качество.

Бездрожжевой хлеб на кефире

Время приготовления:

2 часа 10 минут

Ингредиенты:

1 чашка цельнозерновой муки

0.5 чашки ржаной или кукурузной муки

1 чашка кефира, йогурта или ряженки

0,5 ч.л. соли

0,5 ч.л. соды

1 ст.л. жидкого меда или сахара

Кунжут, семена льна или семечки подсолнечника – по желанию

Читайте также Как приготовить тесто для пиццы в хлебопечке: пошаговый рецепт

Способ приготовления:

Взять чашку емкостью 250-300 мл и отмерять ингредиенты. В миску просеять всю муку, добавить соль и соду. Сюда же насыпать несколько ложек кунжута или других семечек. В чашке кефира растворить ложку меда и вылить в муку. Хорошо размешать. Готовое тесто размешать ложкой. Прямоугольную форму для кекса или хлеба смазать маслом. Вылить тесто в форму, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на час. Отправить хлеб в разогретую до 220 С духовку на 20 минут. Затем уменьшить нагрев до 180 С и готовить еще 40 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой. Перед подачей хлеб остудить.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить кекс из кабачков с апельсинами и шоколадом. "Сегодня" также делились рецептом теста для пиццы в хлебопечке.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram