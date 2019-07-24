Как приготовить бездрожжевой хлеб на кефире: пошаговый рецепт
Простой рецепт домашнего хлеба с семечками
Диетический хлеб на кефире – это не только вкусно, но и очень полезно. Он готовится из цельнозерновой и ржаной муки с добавлением семечек.
Смотрите видео, как выбрать самый полезный хлеб:
Многие отмечают, что бездрожжевой хлеб значительно лучше усваивается, после него нет тяжести в животе либо каких-то неприятных ощущений. Еще один несомненный плюс – вы сами готовите его и можете контролировать состав, количество ингредиентов и их качество.
Бездрожжевой хлеб на кефире
Время приготовления:
- 2 часа 10 минут
Ингредиенты:
- 1 чашка цельнозерновой муки
- 0.5 чашки ржаной или кукурузной муки
- 1 чашка кефира, йогурта или ряженки
- 0,5 ч.л. соли
- 0,5 ч.л. соды
- 1 ст.л. жидкого меда или сахара
- Кунжут, семена льна или семечки подсолнечника – по желанию
Способ приготовления:
- Взять чашку емкостью 250-300 мл и отмерять ингредиенты.
- В миску просеять всю муку, добавить соль и соду.
- Сюда же насыпать несколько ложек кунжута или других семечек.
- В чашке кефира растворить ложку меда и вылить в муку. Хорошо размешать.
- Готовое тесто размешать ложкой.
- Прямоугольную форму для кекса или хлеба смазать маслом.
- Вылить тесто в форму, накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на час.
- Отправить хлеб в разогретую до 220 С духовку на 20 минут. Затем уменьшить нагрев до 180 С и готовить еще 40 минут.
- Готовность проверить деревянной шпажкой. Перед подачей хлеб остудить.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить кекс из кабачков с апельсинами и шоколадом. "Сегодня" также делились рецептом теста для пиццы в хлебопечке.
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Источник: Сегодня