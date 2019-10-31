Как приготовить бигос с мясом и сосисками в мультиварке

Рецепт тушеной капусты по-польски

Бигос с мясом и колбасками

Рецептов бигоса, как рецептов борща и плова, миллион. Мы предлагаем сделать его со свининой и сосисками.

Смотрите видео, как сделать домашние копчености:

Как правило, бигос готовят в казане или на сковороде. Но сделать это блюдо можно и в мультиварке – получится не менее вкусно.

Классический бигос с мясом и сосисками в мультиварке

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

104 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Свинина — 400 г

Капуста свежая белокочанная — 200 г

Капуста квашеная белокочанная – 300 г

Сосиски – 2 шт.

Колбаса копченая – 70 г

Лук – 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Чернослив без косточек — 10 шт.

Масло растительное – 50 мл

Паста томатная – 50 г

Лист лавровый — 2 шт.

Тмин

Соль

Способ приготовления:

Помойте свинину, нарежьте ее небольшими кубиками. Сосиски и копченую колбасу нарежьте соломкой. Свежую капусту тонко нашинкуйте, а квашеную капусту промойте и отожмите. Лук и морковь очистите, лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке. Включите в мультиварке программу "Жарка", разогрейте в чаше растительное масло, выложите лук и морковь, жарьте 5 минут при открытой крышке. Добавьте свинину, слегка посолите, жарьте еще 10 минут. Влейте стакан кипящей воды, добавьте томатную пасту, перемешайте, закройте крышку и готовьте, включив программу "Тушение" на 30 минут. Затем добавьте в чашу отжатую квашеную капусту, вымытый чернослив, тмин, черный перец, сосиски и колбасу, все перемешайте с мясом. Сверху выложите слой свежей капусты, не перемешивайте. Включите снова "Тушение" на 30−40 минут. Когда программа закончится, перемешайте бигос в чаше мультиварки, закройте мультиварку и дайте блюду настояться 20 минут.

Бигос: история блюда

Бигос – это второе блюдо из квашеной капусты и мяса, обязательно с копченостями. Оно традиционно для польской, латышской, литовской, украинской и белорусской кухонь.

Принято считать, что оно появилось в Польше, но существует легенда о том, что рецепт приготовления из Литвы в Польшу привез князь литовский и польский король Владислав Ягайло, который очень любил отведать бигос во время привалов на охоте.

Напомним, ранее мы рассказывали, как тушить капусту в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептами необычных блюд из капусты от Эктора Хименес-Браво.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.