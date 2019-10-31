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Как приготовить бигос с мясом и сосисками в мультиварке

Рецепт тушеной капусты по-польски

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:49
Бигос с мясом и колбасками
Бигос с мясом и колбасками

Рецептов бигоса, как рецептов борща и плова, миллион. Мы предлагаем сделать его со свининой и сосисками.

Смотрите видео, как сделать домашние копчености:

Как правило, бигос готовят в казане или на сковороде. Но сделать это блюдо можно и в мультиварке – получится не менее вкусно.

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Классический бигос с мясом и сосисками в мультиварке

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 104 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Свинина — 400 г
  • Капуста свежая белокочанная — 200 г
  • Капуста квашеная белокочанная – 300 г
  • Сосиски – 2 шт.
  • Колбаса копченая – 70 г
  • Лук – 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Чернослив без косточек — 10 шт.
  • Масло растительное – 50 мл
  • Паста томатная – 50 г
  • Лист лавровый — 2 шт.
  • Тмин
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Помойте свинину, нарежьте ее небольшими кубиками. Сосиски и копченую колбасу нарежьте соломкой. Свежую капусту тонко нашинкуйте, а квашеную капусту промойте и отожмите.
  2. Лук и морковь очистите, лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке.
  3. Включите в мультиварке программу "Жарка", разогрейте в чаше растительное масло, выложите лук и морковь, жарьте 5 минут при открытой крышке. Добавьте свинину, слегка посолите, жарьте еще 10 минут.
  4. Влейте стакан кипящей воды, добавьте томатную пасту, перемешайте, закройте крышку и готовьте, включив программу "Тушение" на 30 минут.
  5. Затем добавьте в чашу отжатую квашеную капусту, вымытый чернослив, тмин, черный перец, сосиски и колбасу, все перемешайте с мясом. Сверху выложите слой свежей капусты, не перемешивайте.
  6. Включите снова "Тушение" на 30−40 минут. Когда программа закончится, перемешайте бигос в чаше мультиварки, закройте мультиварку и дайте блюду настояться 20 минут.

Бигос: история блюда

Бигос – это второе блюдо из квашеной капусты и мяса, обязательно с копченостями. Оно традиционно для польской, латышской, литовской, украинской и белорусской кухонь.

Принято считать, что оно появилось в Польше, но существует легенда о том, что рецепт приготовления из Литвы в Польшу привез князь литовский и польский король Владислав Ягайло, который очень любил отведать бигос во время привалов на охоте.

Напомним, ранее мы рассказывали, как тушить капусту в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептами необычных блюд из капусты от Эктора Хименес-Браво.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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