Как приготовить бигос с мясом и сосисками в мультиварке
Рецепт тушеной капусты по-польски
Рецептов бигоса, как рецептов борща и плова, миллион. Мы предлагаем сделать его со свининой и сосисками.
Смотрите видео, как сделать домашние копчености:
Как правило, бигос готовят в казане или на сковороде. Но сделать это блюдо можно и в мультиварке – получится не менее вкусно.
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Классический бигос с мясом и сосисками в мультиварке
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 104 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Свинина — 400 г
- Капуста свежая белокочанная — 200 г
- Капуста квашеная белокочанная – 300 г
- Сосиски – 2 шт.
- Колбаса копченая – 70 г
- Лук – 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Чернослив без косточек — 10 шт.
- Масло растительное – 50 мл
- Паста томатная – 50 г
- Лист лавровый — 2 шт.
- Тмин
- Соль
Способ приготовления:
- Помойте свинину, нарежьте ее небольшими кубиками. Сосиски и копченую колбасу нарежьте соломкой. Свежую капусту тонко нашинкуйте, а квашеную капусту промойте и отожмите.
- Лук и морковь очистите, лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке.
- Включите в мультиварке программу "Жарка", разогрейте в чаше растительное масло, выложите лук и морковь, жарьте 5 минут при открытой крышке. Добавьте свинину, слегка посолите, жарьте еще 10 минут.
- Влейте стакан кипящей воды, добавьте томатную пасту, перемешайте, закройте крышку и готовьте, включив программу "Тушение" на 30 минут.
- Затем добавьте в чашу отжатую квашеную капусту, вымытый чернослив, тмин, черный перец, сосиски и колбасу, все перемешайте с мясом. Сверху выложите слой свежей капусты, не перемешивайте.
- Включите снова "Тушение" на 30−40 минут. Когда программа закончится, перемешайте бигос в чаше мультиварки, закройте мультиварку и дайте блюду настояться 20 минут.
Бигос: история блюда
Бигос – это второе блюдо из квашеной капусты и мяса, обязательно с копченостями. Оно традиционно для польской, латышской, литовской, украинской и белорусской кухонь.
Принято считать, что оно появилось в Польше, но существует легенда о том, что рецепт приготовления из Литвы в Польшу привез князь литовский и польский король Владислав Ягайло, который очень любил отведать бигос во время привалов на охоте.
Напомним, ранее мы рассказывали, как тушить капусту в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептами необычных блюд из капусты от Эктора Хименес-Браво.
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