Как приготовить блинный торт на Масленицу с вишней и сметанным кремом
Рецепт оригинального масленичного десерта
Масленица 2020 начнется 24 февраля и будет длиться до 1 марта. Для православных христиан – это неделя перед Великим постом, когда нужно отказаться от мяса (поэтому она и называлась Мясопустной). При этом молочные продукты, яйца и рыба есть можно.
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Главное угощение Масленицы – блины. Предлагаем сделать из них вкусный и красивый торт с вишневой начинкой и сметанным кремом.
Блинный торт с вишней
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 230 ккал на 100 г
Для теста:
- 750 мл молока
- 50 мл растительного масла
- 2 стакана муки
- 2 ст.л. сахара
- 4 яйца
Для начинки:
- 750 г консервированной вишни
- 150 г сахарной пудры
- 400 мл сливок для взбивания или густой сметаны
Способ приготовления:
- Смешать все ингредиенты для теста и пожарить тонкие блины.
- Вишню без косточек откинуть на дуршлаг, чтобы стек лишний сок.
- Сливки или сметану взбить с сахарной пудрой до устойчивых пиков.
- Начать собирать торт. Для этого на блин выложить дорожкой ряд вишни. Свернуть рулетиком и выложить на блюдо.
- Так проделать со всеми блинами, выложить их по принципу пирамиды, смазывая каждый слой кремом.
- Потом сверху обильно покрыть кремом и поставить на два часа в холодильник.
Как украсить блинный торт
Десерт можно посыпать шоколадной или кокосовой стружкой, украсить ягодами или полить растопленным шоколадом.
Смотрите видео, как выбрать качественные блины в магазине:
Напомним, ранее мы рассказывали, какие блюда можно приготовить из блинов.
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