Как приготовить блинный торт на Масленицу с вишней и сметанным кремом

Рецепт оригинального масленичного десерта

Масленица 2020 начнется 24 февраля и будет длиться до 1 марта. Для православных христиан – это неделя перед Великим постом, когда нужно отказаться от мяса (поэтому она и называлась Мясопустной). При этом молочные продукты, яйца и рыба есть можно.

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Главное угощение Масленицы – блины. Предлагаем сделать из них вкусный и красивый торт с вишневой начинкой и сметанным кремом.

Блинный торт с вишней

Блинный торт с вишней и шоколадом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

230 ккал на 100 г

Для теста:

750 мл молока

50 мл растительного масла

2 стакана муки

2 ст.л. сахара

4 яйца

Для начинки:

750 г консервированной вишни

150 г сахарной пудры

400 мл сливок для взбивания или густой сметаны

Способ приготовления:

Смешать все ингредиенты для теста и пожарить тонкие блины. Вишню без косточек откинуть на дуршлаг, чтобы стек лишний сок. Сливки или сметану взбить с сахарной пудрой до устойчивых пиков. Начать собирать торт. Для этого на блин выложить дорожкой ряд вишни. Свернуть рулетиком и выложить на блюдо. Так проделать со всеми блинами, выложить их по принципу пирамиды, смазывая каждый слой кремом. Потом сверху обильно покрыть кремом и поставить на два часа в холодильник.

Как украсить блинный торт

Десерт можно посыпать шоколадной или кокосовой стружкой, украсить ягодами или полить растопленным шоколадом.

Смотрите видео, как выбрать качественные блины в магазине:

Напомним, ранее мы рассказывали, какие блюда можно приготовить из блинов.

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