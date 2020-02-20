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Как приготовить блинный торт на Масленицу с вишней и сметанным кремом

Рецепт оригинального масленичного десерта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:29

Масленица 2020 начнется 24 февраля и будет длиться до 1 марта. Для православных христиан – это неделя перед Великим постом, когда нужно отказаться от мяса (поэтому она и называлась Мясопустной). При этом молочные продукты, яйца и рыба есть можно.

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Главное угощение Масленицы – блины. Предлагаем сделать из них вкусный и красивый торт с вишневой начинкой и сметанным кремом.

Блинный торт с вишней

Блинный торт с вишней и шоколадом
Блинный торт с вишней и шоколадом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 230 ккал на 100 г

Для теста:

  • 750 мл молока
  • 50 мл растительного масла
  • 2 стакана муки
  • 2 ст.л. сахара
  • 4 яйца

Для начинки:

  • 750 г консервированной вишни
  • 150 г сахарной пудры
  • 400 мл сливок для взбивания или густой сметаны

Способ приготовления:

  1. Смешать все ингредиенты для теста и пожарить тонкие блины.
  2. Вишню без косточек откинуть на дуршлаг, чтобы стек лишний сок.
  3. Сливки или сметану взбить с сахарной пудрой до устойчивых пиков.
  4. Начать собирать торт. Для этого на блин выложить дорожкой ряд вишни. Свернуть рулетиком и выложить на блюдо.
  5. Так проделать со всеми блинами, выложить их по принципу пирамиды, смазывая каждый слой кремом.
  6. Потом сверху обильно покрыть кремом и поставить на два часа в холодильник.

Как украсить блинный торт

Десерт можно посыпать шоколадной или кокосовой стружкой, украсить ягодами или полить растопленным шоколадом.

Смотрите видео, как выбрать качественные блины в магазине:

Напомним, ранее мы рассказывали, какие блюда можно приготовить из блинов.

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Источник: Сегодня
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