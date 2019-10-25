Как приготовить блины с яблоками и корицей: рецепт вкусного осеннего завтрака

Рецепт тонких блинчиков с яблочной начинкой

Блины с яблоками тонкие Фото: freepik.com

Блины с яблоками можно готовить двумя способами. В первом из яблок делают начинку, а во втором фрукты добавляют непосредственно в тесто при выпечке.

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Мы рекомендуем сначала испечь тонкие блинчики, и только потом завернуть в них сладкую яблочно-коричную начинку.

Блины с яблоками и корицей

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

142 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для блинов:

1 яйцо

300 мл молока

100 мл воды

250 г муки

1 ч.л. сахара

1 ч.л. сливочного масла

Для начинки:

400 г яблок

1 ст.л. сливочного масла

1 ч.л. корицы

1 ч.л. ванили

60 г сахара

Способ приготовления:

Для блинов взбить яйцо с солью и сахаром, добавить молоко и просеянную муку. Взбить до однородного состояния, затем постепенно ввести воду, помешивая тесто ложкой, по консистенции оно должно напоминать домашнюю сметану. Чтобы не смазывать сковороду в процессе жарки, добавить растопленное сливочное масло. Для начинки в сотейнике на сливочном масле растопить сахар и добавить очищенные и нарезанные кубиками яблоки, а затем корицу и ваниль. Яблоки необходимо тушить, пока они не станут мягкими, но сохранят небольшую упругость (в противном случае, остывая, они могут потерять форму). Пожарить блины, выложить на каждый блин начинку. Готовые блины можно украсить листиком мяты и присыпать сахарной пудрой.

Как сделать блинчики вкуснее

Чтобы придать блинам завершенный вкус, существует простой лайфхак, которым часто пользуются французские шеф-повара. Просто смажьте блины небольшим количеством сливочного масла. Блины сразу приобретут золотистый оттенок и станут еще более аппетитными.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пышные оладьи на кефире и на дрожжах. "Сегодня" также делились рецептом тонких блинов с дырочками на молоке.

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