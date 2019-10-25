Как приготовить блины с яблоками и корицей: рецепт вкусного осеннего завтрака
Рецепт тонких блинчиков с яблочной начинкой
Блины с яблоками можно готовить двумя способами. В первом из яблок делают начинку, а во втором фрукты добавляют непосредственно в тесто при выпечке.
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Мы рекомендуем сначала испечь тонкие блинчики, и только потом завернуть в них сладкую яблочно-коричную начинку.
Блины с яблоками и корицей
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 142 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для блинов:
- 1 яйцо
- 300 мл молока
- 100 мл воды
- 250 г муки
- 1 ч.л. сахара
- 1 ч.л. сливочного масла
Для начинки:
- 400 г яблок
- 1 ст.л. сливочного масла
- 1 ч.л. корицы
- 1 ч.л. ванили
- 60 г сахара
Способ приготовления:
- Для блинов взбить яйцо с солью и сахаром, добавить молоко и просеянную муку. Взбить до однородного состояния, затем постепенно ввести воду, помешивая тесто ложкой, по консистенции оно должно напоминать домашнюю сметану. Чтобы не смазывать сковороду в процессе жарки, добавить растопленное сливочное масло.
- Для начинки в сотейнике на сливочном масле растопить сахар и добавить очищенные и нарезанные кубиками яблоки, а затем корицу и ваниль. Яблоки необходимо тушить, пока они не станут мягкими, но сохранят небольшую упругость (в противном случае, остывая, они могут потерять форму).
- Пожарить блины, выложить на каждый блин начинку. Готовые блины можно украсить листиком мяты и присыпать сахарной пудрой.
Как сделать блинчики вкуснее
Чтобы придать блинам завершенный вкус, существует простой лайфхак, которым часто пользуются французские шеф-повара. Просто смажьте блины небольшим количеством сливочного масла. Блины сразу приобретут золотистый оттенок и станут еще более аппетитными.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить пышные оладьи на кефире и на дрожжах. "Сегодня" также делились рецептом тонких блинов с дырочками на молоке.
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