Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить блины с яблоками и корицей: рецепт вкусного осеннего завтрака

Рецепт тонких блинчиков с яблочной начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:27
Блины с яблоками тонкие
Блины с яблоками тонкие
Фото: freepik.com

Блины с яблоками можно готовить двумя способами. В первом из яблок делают начинку, а во втором фрукты добавляют непосредственно в тесто при выпечке.

Смотрите видео, как приготовить дрожжевые медовые блины:

Мы рекомендуем сначала испечь тонкие блинчики, и только потом завернуть в них сладкую яблочно-коричную начинку.

Читайте также:
Рецепт вкусного завтрака: тонкие блины с творогом и вишней

Блины с яблоками и корицей

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 142 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для блинов:

  • 1 яйцо
  • 300 мл молока
  • 100 мл воды
  • 250 г муки
  • 1 ч.л. сахара
  • 1 ч.л. сливочного масла

Для начинки:

  • 400 г яблок
  • 1 ст.л. сливочного масла
  • 1 ч.л. корицы
  • 1 ч.л. ванили
  • 60 г сахара

Способ приготовления:

  1. Для блинов взбить яйцо с солью и сахаром, добавить молоко и просеянную муку. Взбить до однородного состояния, затем постепенно ввести воду, помешивая тесто ложкой, по консистенции оно должно напоминать домашнюю сметану. Чтобы не смазывать сковороду в процессе жарки, добавить растопленное сливочное масло.
  2. Для начинки в сотейнике на сливочном масле растопить сахар и добавить очищенные и нарезанные кубиками яблоки, а затем корицу и ваниль. Яблоки необходимо тушить, пока они не станут мягкими, но сохранят небольшую упругость (в противном случае, остывая, они могут потерять форму).
  3. Пожарить блины, выложить на каждый блин начинку. Готовые блины можно украсить листиком мяты и присыпать сахарной пудрой.

Как сделать блинчики вкуснее

Чтобы придать блинам завершенный вкус, существует простой лайфхак, которым часто пользуются французские шеф-повара. Просто смажьте блины небольшим количеством сливочного масла. Блины сразу приобретут золотистый оттенок и станут еще более аппетитными.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пышные оладьи на кефире и на дрожжах. "Сегодня" также делились рецептом тонких блинов с дырочками на молоке.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как сделать слоеную творожную запеканку с тыквой Что приготовить на завтрак без яиц: ТОП-5 рецептов Как испечь быстрые творожные рогалики к чаю Рецепт творожной запеканки с тертой тыквой
блины яблоки завтрак начинка корица
Источник: domashniy.ru
Реклама

Новости партнеров

Волочковой перед свадьбой с Шатуновым посоветовали вымыть волосы
Волочковой перед свадьбой с Шатуновым посоветовали вымыть волосы
Утрата любимой и новая возлюбленная в судьбе Ланового
Утрата любимой и новая возлюбленная в судьбе Ланового
Актриса
Актриса "Дизель Шоу" Булитко показала тело в купальнике
Гайтана розповіла про дивацтва сусіда-Зеленського
Гайтана розповіла про дивацтва сусіда-Зеленського

Популярные статьи

Сегодня, 13:43Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк показала фото актрисы из онкоцентра

Сегодня, 10:06Fun

Девушка сделала снимок возле фонтана и удивилась, когда рассмотрела фон

Сегодня, 09:04Fun

25 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 25 октября для всех знаков зодиака: кому повезет в этот день

Вчера, 14:23Wellness

Календарь прививок 2019 в Украине: вакцинация детей и взрослых

Вчера, 13:19Шоу-бизнес

Пришлось вызывать скорую: Александр Педан неудачно разыграл Лесю Никитюк

Вчера, 12:30Шоу-бизнес

Меган Маркл оконфузилась на форуме в Лондоне: видео

Вчера, 12:01Шоу-бизнес

"Вижу лицо своего мужа": Тина Кароль показала подросшего сына

Вчера, 11:59Wellness

Магнитная буря начинается с 24 октября 2019: сколько дней продлится и чем опасна

Вчера, 10:55Wellness

Когда самая мощная и продолжительная магнитная буря в октябре 2019 придет на Землю

Вчера, 10:45Техно

Microsoft запретила удалять Windows 10

23 октябряТехно

В Grand Theft Auto V ввели жесткое ограничение

23 октябряШоу-бизнес

"Как она мне понравилась!" Потап поделился впечатлениями о новом образе Насти Каменских

23 октябряFood

Как приготовить мясо по-французски с помидорами и сыром

23 октябряFood

Что приготовить на ужин из картофеля: ТОП-5 рецептов

22 октябряШоу-бизнес

У участницы "Танці з зірками" умер близкий человек

Новости партнеров

Поведение Собчак вынудило родителей Богомолова покинуть свадьбу
Поведение Собчак вынудило родителей Богомолова покинуть свадьбу
Блинчики для детей от года: рецепт с творогом
Блинчики для детей от года: рецепт с творогом
На странице Заворотнюк неожиданно начали появляться фото
На странице Заворотнюк неожиданно начали появляться фото
Обережно,
Обережно, "вбивці" стилю: експерти заборонили носити ці речі
Судья
Судья "Танців з зірками" показала фото в бикини
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Самые сильные молитвы за детей
Самые сильные молитвы за детей
Декупаж в ванной комнате (16 фото): красивые варианты оформления
Декупаж в ванной комнате (16 фото): красивые варианты оформления