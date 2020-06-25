Как приготовить блины со щавелем: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт налистников со щавелем, сыром и яйцом

Щавель – главный ингредиент зеленого борща. Но это не единственное блюдо, которое можно из него приготовить. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как сделать блинчики с начинкой из щавеля, плавленого сырка и вареных яиц. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Блины со щавелем, плавленым сыром и яйцом

Блины со щавелем и яйцом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

Для начинки:

250 г щавеля

Кусочек сливочного масла

200 г плавленого сыра

3 ст.л. сметаны

2 вареных яйца

Зелень

Для блинов:

2 сырых яйца

200 г муки

Немного растительного масла

50 г сахара

500 мл молока

Способ приготовления:

Разбейте яйца в миску, взбейте с сахаром. Влейте часть молока, добавьте муку и перемешайте. Влейте растительное масло и оставшееся молоко. Перемешайте. Приготовьте тонкие блины на сковороде. Щавель тонко нашинкуйте и обжарьте на сливочном масле. Нарежьте вареные яйца, натрите плавленый сыр на терке, порубите зелень. Добавьте щавель, по желанию приправьте. Перемешайте и добавьте сметану.

Как подавать блины

Заверните начинку в блины и подавайте их теплыми или холодными.

Напомним, ранее мы писали, какие весенние супы можно сварить из щавеля. Кроме этого, мы рассказывали, как испечь щавелевый пирог на кефире.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться