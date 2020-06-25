Как приготовить блины со щавелем: пошаговый рецепт от Григория Германа
Рецепт налистников со щавелем, сыром и яйцом
Щавель – главный ингредиент зеленого борща. Но это не единственное блюдо, которое можно из него приготовить. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как сделать блинчики с начинкой из щавеля, плавленого сырка и вареных яиц. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.
Блины со щавелем, плавленым сыром и яйцом
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
Для начинки:
- 250 г щавеля
- Кусочек сливочного масла
- 200 г плавленого сыра
- 3 ст.л. сметаны
- 2 вареных яйца
- Зелень
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Для блинов:
- 2 сырых яйца
- 200 г муки
- Немного растительного масла
- 50 г сахара
- 500 мл молока
Способ приготовления:
- Разбейте яйца в миску, взбейте с сахаром.
- Влейте часть молока, добавьте муку и перемешайте. Влейте растительное масло и оставшееся молоко. Перемешайте.
- Приготовьте тонкие блины на сковороде.
- Щавель тонко нашинкуйте и обжарьте на сливочном масле.
- Нарежьте вареные яйца, натрите плавленый сыр на терке, порубите зелень.
- Добавьте щавель, по желанию приправьте. Перемешайте и добавьте сметану.
Как подавать блины
Заверните начинку в блины и подавайте их теплыми или холодными.
Напомним, ранее мы писали, какие весенние супы можно сварить из щавеля. Кроме этого, мы рассказывали, как испечь щавелевый пирог на кефире.
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