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Как приготовить блины со щавелем: пошаговый рецепт от Григория Германа

Сегодня, 14:27

Рецепт налистников со щавелем, сыром и яйцом

Щавель – главный ингредиент зеленого борща. Но это не единственное блюдо, которое можно из него приготовить. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как сделать блинчики с начинкой из щавеля, плавленого сырка и вареных яиц. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Блины со щавелем, плавленым сыром и яйцом

Блины со щавелем и яйцом
Блины со щавелем и яйцом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

Для начинки:

  • 250 г щавеля
  • Кусочек сливочного масла
  • 200 г плавленого сыра
  • 3 ст.л. сметаны
  • 2 вареных яйца
  • Зелень

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Для блинов:

  • 2 сырых яйца
  • 200 г муки
  • Немного растительного масла
  • 50 г сахара
  • 500 мл молока

Способ приготовления:

  1. Разбейте яйца в миску, взбейте с сахаром.
  2. Влейте часть молока, добавьте муку и перемешайте. Влейте растительное масло и оставшееся молоко. Перемешайте.
  3. Приготовьте тонкие блины на сковороде.
  4. Щавель тонко нашинкуйте и обжарьте на сливочном масле.
  5. Нарежьте вареные яйца, натрите плавленый сыр на терке, порубите зелень.
  6. Добавьте щавель, по желанию приправьте. Перемешайте и добавьте сметану.

Как подавать блины

Заверните начинку в блины и подавайте их теплыми или холодными.

Напомним, ранее мы писали, какие весенние супы можно сварить из щавеля. Кроме этого, мы рассказывали, как испечь щавелевый пирог на кефире.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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