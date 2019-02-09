Как приготовить брауни с арахисовым маслом
Для приготовления брауни традиционно используют черный шоколад
Брауни – это американские шоколадные пирожные с насыщенным вкусом. Сегодня мы приготовим их с арахисовым маслом и коричневым сахаром.
Брауни с арахисовым маслом
Ингредиенты:
- 225 г арахисового масла
- 200 г темного шоколада, нарезанного
- 280 г коричневого сахара
- 3 средних яйца
- 100 г самовосходящей муки
Рецепт приготовления:
- Отделить по 50 г шоколада и арахисового масла.
- В сковороде смешать сахар, арахисовое масло и кусочки шоколада. Растопить на медленном огне. Снять с плиты, по одному добавить яйца, каждый раз перемешивая.
- Всыпать муку, перемешать. Форму для выпечки 20х20 см застелить пергаментной бумагой и выложить тесто.
- Арахисовое масло растопить в микроволновке и полить им брауни. Если масло очень густое, нужно просто его раскрошить и вдавить кусочки в тесто.
- Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.
- Вынуть брауни из духовки и полить растопленным шоколадом. Перед подачей остудить в холодильнике и разрезать на квадраты.
Совет: если у вас не самовосходящей муки, добавьте в обычную чайную ложку разрыхлителя.
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Смотрите видео, как выбрать качественный шоколад:
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Источник: Сегодня