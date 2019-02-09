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Как приготовить брауни с арахисовым маслом

Для приготовления брауни традиционно используют черный шоколад

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:55
Брауні з арахісовим маслом Фото: freepik.com
Брауні з арахісовим маслом
Фото: freepik.com

Брауни – это американские шоколадные пирожные с насыщенным вкусом. Сегодня мы приготовим их с арахисовым маслом и коричневым сахаром. 

Брауни с арахисовым маслом

Ингредиенты:

  • 225 г арахисового масла
  • 200 г темного шоколада, нарезанного
  • 280 г коричневого сахара
  • 3 средних яйца
  • 100 г самовосходящей муки

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Рецепт приготовления:

  1. Отделить по 50 г шоколада и арахисового масла.
  2. В сковороде смешать сахар, арахисовое масло и кусочки шоколада. Растопить на медленном огне. Снять с плиты, по одному добавить яйца, каждый раз перемешивая.
  3. Всыпать муку, перемешать. Форму для выпечки 20х20 см застелить пергаментной бумагой и выложить тесто.
  4. Арахисовое масло растопить в микроволновке и полить им брауни. Если масло очень густое, нужно просто его раскрошить и вдавить кусочки в тесто.
  5. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.
  6. Вынуть брауни из духовки и полить растопленным шоколадом. Перед подачей остудить в холодильнике и разрезать на квадраты.

Совет: если у вас не самовосходящей муки, добавьте в обычную чайную ложку разрыхлителя.

Напомним, ранее мы делились рецептом блонди с карамельным шоколадом и ягодами. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить "ленивый тирамису" с печеньем. Кроме этого, мы рассказывали, как испечь пирог, который сам разделяется на три слоя.

Смотрите видео, как выбрать качественный шоколад:

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Источник: Сегодня
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