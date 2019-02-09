Как приготовить брауни с арахисовым маслом

Для приготовления брауни традиционно используют черный шоколад

Брауні з арахісовим маслом Фото: freepik.com

Брауни – это американские шоколадные пирожные с насыщенным вкусом. Сегодня мы приготовим их с арахисовым маслом и коричневым сахаром.

Брауни с арахисовым маслом

Ингредиенты:

225 г арахисового масла

200 г темного шоколада, нарезанного

280 г коричневого сахара

3 средних яйца

100 г самовосходящей муки

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Рецепт приготовления:

Отделить по 50 г шоколада и арахисового масла. В сковороде смешать сахар, арахисовое масло и кусочки шоколада. Растопить на медленном огне. Снять с плиты, по одному добавить яйца, каждый раз перемешивая. Всыпать муку, перемешать. Форму для выпечки 20х20 см застелить пергаментной бумагой и выложить тесто. Арахисовое масло растопить в микроволновке и полить им брауни. Если масло очень густое, нужно просто его раскрошить и вдавить кусочки в тесто. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. Вынуть брауни из духовки и полить растопленным шоколадом. Перед подачей остудить в холодильнике и разрезать на квадраты.

Совет: если у вас не самовосходящей муки, добавьте в обычную чайную ложку разрыхлителя.

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