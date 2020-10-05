Как приготовить брауни: три необычных рецепта шоколадной выпечки
Лучшие рецепты брауни с фото
Брауни – традиционная американская выпечка с горьким шоколадом. В эти пирожные часто добавляют наполнители: кусочки шоколада, орехи, ириски, а также разные фрукты и ягоды.
Главный секрет – не передержать брауни в духовке. Так они будут оставаться мягкими и слегка тягучими.
Брауни с нутеллой
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 400 г банка нутеллы или другой шоколадно-ореховой пасты
- 3 средних яйца, слегка взбитых
- 115 г муки
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Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 ºC и застелите квадратную форму для выпечки со стороной 20,5 см пергаментом.
- Выложите нутеллу в миску. Добавьте яйца и перемешайте с помощью деревянной ложки. Смесь должна стать однородной и блестящей.
- Вмешайте муку, затем выложите в форму и разровняйте. Выпекайте 15-18 минут. Тесто должно "схватиться" и слегка пружинить при нажатии.
- Перед тем, как нарезать и подавать на стол, полностью охладите брауни в форме.
- Храните в герметичном контейнере при комнатной температуре до 3 дней.
Брауни из черного шоколада с малиной
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 200 г сливочного масла
- 200 г черного шоколада (56% какао и больше)
- 200 г сахара
- 3 яйца
- 100 г муки
- 40 г какао-порошка
- 1 стакан малины
Смотрите видео, как приготовить брауни со свеклой:
Способ приготовления:
- Форму размером 20 х 30 см смажьте маслом и застелите пергаментной бумагой.
- Разогрейте духовку до 170 ºС.
- В сотейнике с толстым дном растопите сливочное масло, порезанное на кусочки, и поломанный на куски шоколад. Поставьте на умеренный огонь и растопите, периодически помешивая.
- В глубокой миске взбейте яйца и сахар до пышной белой массы. Влейте шоколадно-масляную смесь, еще раз взбейте.
- Всыпьте муку и какао, перемешайте до однородности.
- Вылейте тесто в форму, разровняйте. Сверху выложите малину.
- Поставьте форму с тестом в разогретую духовку. Выпекайте 45-50 минут.
Брауни с арахисовым маслом
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 225 г арахисового масла
- 200 г темного шоколада, нарезанного
- 280 г коричневого сахара
- 3 средних яйца
- 100 г самовосходящей муки
Способ приготовления:
- Отделите по 50 г шоколада и арахисового масла.
- В сковороде смешайте сахар, арахисовое масло и кусочки шоколада. Растопите на медленном огне. Снимите с плиты, по одному добавьте яйца, каждый раз перемешивая.
- Всыпьте муку, перемешайте. Форму для выпечки 20х20 см застелите пергаментной бумагой и выложите тесто.
- Арахисовое масло растопите в микроволновке и полейте им брауни. Если масло очень густое, нужно просто его раскрошить и вдавить кусочки в тесто.
- Отправьте в разогретую до 180 ºС духовку на 30-35 минут.
- Достаньте брауни из духовки и полейте растопленным шоколадом. Перед подачей остудите в холодильнике и разрежьте на квадраты.
Совет: Если у вас нет самовосходящей муки, добавьте в обычную чайную ложку разрыхлителя.
Напомним, ранее мы делились рецептом брауни с орехами, а также писали, как сделать брауни вкуснее.
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