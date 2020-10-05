Как приготовить брауни: три необычных рецепта шоколадной выпечки

Лучшие рецепты брауни с фото

Брауни – традиционная американская выпечка с горьким шоколадом. В эти пирожные часто добавляют наполнители: кусочки шоколада, орехи, ириски, а также разные фрукты и ягоды.

Главный секрет – не передержать брауни в духовке. Так они будут оставаться мягкими и слегка тягучими.

Брауни с нутеллой

Брауни с нутеллой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

400 г банка нутеллы или другой шоколадно-ореховой пасты

3 средних яйца, слегка взбитых

115 г муки

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Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 ºC и застелите квадратную форму для выпечки со стороной 20,5 см пергаментом. Выложите нутеллу в миску. Добавьте яйца и перемешайте с помощью деревянной ложки. Смесь должна стать однородной и блестящей. Вмешайте муку, затем выложите в форму и разровняйте. Выпекайте 15-18 минут. Тесто должно "схватиться" и слегка пружинить при нажатии. Перед тем, как нарезать и подавать на стол, полностью охладите брауни в форме. Храните в герметичном контейнере при комнатной температуре до 3 дней.

Брауни из черного шоколада с малиной

Брауни из черного шоколада с малиной Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

200 г сливочного масла

200 г черного шоколада (56% какао и больше)

200 г сахара

3 яйца

100 г муки

40 г какао-порошка

1 стакан малины

Смотрите видео, как приготовить брауни со свеклой:

Способ приготовления:

Форму размером 20 х 30 см смажьте маслом и застелите пергаментной бумагой. Разогрейте духовку до 170 ºС. В сотейнике с толстым дном растопите сливочное масло, порезанное на кусочки, и поломанный на куски шоколад. Поставьте на умеренный огонь и растопите, периодически помешивая. В глубокой миске взбейте яйца и сахар до пышной белой массы. Влейте шоколадно-масляную смесь, еще раз взбейте. Всыпьте муку и какао, перемешайте до однородности. Вылейте тесто в форму, разровняйте. Сверху выложите малину. Поставьте форму с тестом в разогретую духовку. Выпекайте 45-50 минут.

Брауни с арахисовым маслом

Брауні з арахісовим маслом Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

225 г арахисового масла

200 г темного шоколада, нарезанного

280 г коричневого сахара

3 средних яйца

100 г самовосходящей муки

Способ приготовления:

Отделите по 50 г шоколада и арахисового масла. В сковороде смешайте сахар, арахисовое масло и кусочки шоколада. Растопите на медленном огне. Снимите с плиты, по одному добавьте яйца, каждый раз перемешивая. Всыпьте муку, перемешайте. Форму для выпечки 20х20 см застелите пергаментной бумагой и выложите тесто. Арахисовое масло растопите в микроволновке и полейте им брауни. Если масло очень густое, нужно просто его раскрошить и вдавить кусочки в тесто. Отправьте в разогретую до 180 ºС духовку на 30-35 минут. Достаньте брауни из духовки и полейте растопленным шоколадом. Перед подачей остудите в холодильнике и разрежьте на квадраты.

Совет: Если у вас нет самовосходящей муки, добавьте в обычную чайную ложку разрыхлителя.

Напомним, ранее мы делились рецептом брауни с орехами, а также писали, как сделать брауни вкуснее.

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