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Как приготовить брауни: три необычных рецепта шоколадной выпечки

Сегодня, 11:55

Лучшие рецепты брауни с фото

Брауни – традиционная американская выпечка с горьким шоколадом. В эти пирожные часто добавляют наполнители: кусочки шоколада, орехи, ириски, а также разные фрукты и ягоды.

Главный секрет – не передержать брауни в духовке. Так они будут оставаться мягкими и слегка тягучими.

Брауни с нутеллой

Брауни с нутеллой
Брауни с нутеллой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 400 г банка нутеллы или другой шоколадно-ореховой пасты
  • 3 средних яйца, слегка взбитых
  • 115 г муки

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Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 ºC и застелите квадратную форму для выпечки со стороной 20,5 см пергаментом.
  2. Выложите нутеллу в миску. Добавьте яйца и перемешайте с помощью деревянной ложки. Смесь должна стать однородной и блестящей.
  3. Вмешайте муку, затем выложите в форму и разровняйте. Выпекайте 15-18 минут. Тесто должно "схватиться" и слегка пружинить при нажатии.
  4. Перед тем, как нарезать и подавать на стол, полностью охладите брауни в форме.
  5. Храните в герметичном контейнере при комнатной температуре до 3 дней.

Брауни из черного шоколада с малиной

Брауни из черного шоколада с малиной
Брауни из черного шоколада с малиной
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 200 г сливочного масла
  • 200 г черного шоколада (56% какао и больше)
  • 200 г сахара
  • 3 яйца
  • 100 г муки
  • 40 г какао-порошка
  • 1 стакан малины

Смотрите видео, как приготовить брауни со свеклой:

Способ приготовления:

  1. Форму размером 20 х 30 см смажьте маслом и застелите пергаментной бумагой.
  2. Разогрейте духовку до 170 ºС.
  3. В сотейнике с толстым дном растопите сливочное масло, порезанное на кусочки, и поломанный на куски шоколад. Поставьте на умеренный огонь и растопите, периодически помешивая.
  4. В глубокой миске взбейте яйца и сахар до пышной белой массы. Влейте шоколадно-масляную смесь, еще раз взбейте.
  5. Всыпьте муку и какао, перемешайте до однородности.
  6. Вылейте тесто в форму, разровняйте. Сверху выложите малину.
  7. Поставьте форму с тестом в разогретую духовку. Выпекайте 45-50 минут.

Брауни с арахисовым маслом

Брауні з арахісовим маслом Фото: freepik.com
Брауні з арахісовим маслом Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 225 г арахисового масла
  • 200 г темного шоколада, нарезанного
  • 280 г коричневого сахара
  • 3 средних яйца
  • 100 г самовосходящей муки

Способ приготовления:

  1. Отделите по 50 г шоколада и арахисового масла.
  2. В сковороде смешайте сахар, арахисовое масло и кусочки шоколада. Растопите на медленном огне. Снимите с плиты, по одному добавьте яйца, каждый раз перемешивая.
  3. Всыпьте муку, перемешайте. Форму для выпечки 20х20 см застелите пергаментной бумагой и выложите тесто.
  4. Арахисовое масло растопите в микроволновке и полейте им брауни. Если масло очень густое, нужно просто его раскрошить и вдавить кусочки в тесто.
  5. Отправьте в разогретую до 180 ºС духовку на 30-35 минут.
  6. Достаньте брауни из духовки и полейте растопленным шоколадом. Перед подачей остудите в холодильнике и разрежьте на квадраты.

Совет: Если у вас нет самовосходящей муки, добавьте в обычную чайную ложку разрыхлителя.

Напомним, ранее мы делились рецептом брауни с орехами, а также писали, как сделать брауни вкуснее.

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Источник: Сегодня
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