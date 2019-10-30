Как приготовить быструю пиццу пепперони

Приготовление этого итальянского блюда займет всего полчаса

Пицца с колбасой Фото: freepik.com

Пицца пепперони считается блюдом американской кухни. Она получила свое название благодаря добавлению колбасы пепперони — острой разновидности салями.

Смотрите видео, как приготовить пиццу на хлебе за 5 минут:

Кроме колбасы, в начинку пиццы также входят: грибы, помидоры, красный лук и сыр, а в некоторых рецептах – и сладкий перец.

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Пепперони: рецепт в домашних условиях

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

272 ккал на 100 г

Ингредиенты:

125 г муки

85 мл воды

5 г дрожжей

2 щепотки соли

1 ч.л. сахара

Для начинки:

Колбаса пепперони –

Протертые томаты в собственном соку – 80 мл

Тертый сыр – 100 г

Зелень – 1 пучок

Шампиньоны – 2 шт.

Красный лук – 1 шт.

Помидоры черри – 6 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Способ приготовления:

В чашу блендера добавьте муку, воду, дрожжи и соль. Взбейте в течение двух минут, накройте полотенцем, отставьте в сторону. Приготовьте соус: протертые томаты переложите в сотейник, добавьте туда же зелень, немного сахара и соли. Отправьте нагреваться на плиту на 3-4 минуты. Тем временем нарежьте колбасу кружочками, тонко порежьте лук, томаты черри – пополам, все смешайте. Снимите соус с огня и дайте остыть. Разделите тесто на две части и раскатайте каждую в тонкую лепешку диаметром 25 см на присыпанном мукой столе. Переложите тесто на противень, обмажьте всю поверхность приготовленным соусом. Сверху выложите начинку. Разогрейте духовку до 200 ºС, отправьте туда пиццу на 10 минут. Готовую пиццу пепперони разрежьте на кусочки и сразу же подавайте.

Каким должно быть тесто для пиццы

По консистенции и составу тесто для пиццы должно получиться похожим на тесто для вареников, только немного мягче. Его обязательно нужно тщательно вымешать, чтобы не было комочков.

Профессиональные пиццайоло раскатывают руками, если опыта не хватает, на помощь можно призвать скалку. Следите, чтобы края были выше, чем основная часть, тогда они не подгорят.

Чтобы тесто не прилипало к столу, с помощью специальной лопатки для пиццы подсыпайте под низ муку. Получившийся "блин" должен быть максимально тонким, без дырок. Лучше всего заранее положить его на противень, на котором вы и будете выкладывать ингредиенты.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тесто для пиццы в хлебопечке. "Сегодня" также писали, как сделать домашнюю пиццу с колбасой и сыром.

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