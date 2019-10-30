Как приготовить быструю пиццу пепперони
Приготовление этого итальянского блюда займет всего полчаса
Пицца пепперони считается блюдом американской кухни. Она получила свое название благодаря добавлению колбасы пепперони — острой разновидности салями.
Смотрите видео, как приготовить пиццу на хлебе за 5 минут:
Кроме колбасы, в начинку пиццы также входят: грибы, помидоры, красный лук и сыр, а в некоторых рецептах – и сладкий перец.
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Пепперони: рецепт в домашних условиях
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 272 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 125 г муки
- 85 мл воды
- 5 г дрожжей
- 2 щепотки соли
- 1 ч.л. сахара
Для начинки:
- Колбаса пепперони –
- Протертые томаты в собственном соку – 80 мл
- Тертый сыр – 100 г
- Зелень – 1 пучок
- Шампиньоны – 2 шт.
- Красный лук – 1 шт.
- Помидоры черри – 6 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
Способ приготовления:
- В чашу блендера добавьте муку, воду, дрожжи и соль. Взбейте в течение двух минут, накройте полотенцем, отставьте в сторону.
- Приготовьте соус: протертые томаты переложите в сотейник, добавьте туда же зелень, немного сахара и соли. Отправьте нагреваться на плиту на 3-4 минуты.
- Тем временем нарежьте колбасу кружочками, тонко порежьте лук, томаты черри – пополам, все смешайте.
- Снимите соус с огня и дайте остыть.
- Разделите тесто на две части и раскатайте каждую в тонкую лепешку диаметром 25 см на присыпанном мукой столе.
- Переложите тесто на противень, обмажьте всю поверхность приготовленным соусом. Сверху выложите начинку.
- Разогрейте духовку до 200 ºС, отправьте туда пиццу на 10 минут.
- Готовую пиццу пепперони разрежьте на кусочки и сразу же подавайте.
Каким должно быть тесто для пиццы
- По консистенции и составу тесто для пиццы должно получиться похожим на тесто для вареников, только немного мягче. Его обязательно нужно тщательно вымешать, чтобы не было комочков.
- Профессиональные пиццайоло раскатывают руками, если опыта не хватает, на помощь можно призвать скалку. Следите, чтобы края были выше, чем основная часть, тогда они не подгорят.
- Чтобы тесто не прилипало к столу, с помощью специальной лопатки для пиццы подсыпайте под низ муку. Получившийся "блин" должен быть максимально тонким, без дырок. Лучше всего заранее положить его на противень, на котором вы и будете выкладывать ингредиенты.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тесто для пиццы в хлебопечке. "Сегодня" также писали, как сделать домашнюю пиццу с колбасой и сыром.
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Источник: Сегодня