Как приготовить быстрый постный плов с грибами

Рецепт простого вегетарианского плова с замороженными грибами

Великий пост-2020 будет длиться со 2 марта по 18 апреля. Пасха наступит в ночь на 19 апреля – с этого момента пост заканчивается и разрешается любая еда.

Если вы ищете рецепт вкусного постного обеда, приготовьте плов с замороженными грибами, морковью, луком и чесноком. Его можно подавать как самостоятельное блюдо или гарнир.

Постный грибной плов

Постный плов с грибами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

104 ккал на 100 г

Ингредиенты:

300 г смеси замороженных грибов

2 стакана риса

2 моркови

2 луковицы

5 зубчиков чеснока

Приправа для плова

Растительное масло

Соль и перец – по вкусу

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Способ приготовления:

В казан или кастрюлю с толстыми стенками налить масло, обжарить в нем лук (5 минут), затем добавить морковь, жарить овощи еще 5 минут. Добавить промытые и размороженные грибы, потушить под крышкой еще 10 минут. Добавить специальную приправу для плова и соль. Рис промыть, выложить ровным слоем на овощи с грибами, не перемешивая. Влить горячую воду так, чтобы она была выше риса на сантиметр. Довести до кипения, накрыть крышкой и держать на маленьком огне, пока рис не впитает всю воду. Затем сделать в рисе углубления, чтобы выходил пар. Добавить очищенные зубчики чеснока. Держать на маленьком огне под крышкой 10 минут. Затем выключить огонь, перемешать плов и дать постоять четверть часа под крышкой.

Как подавать грибной плов

Готовый плов с грибами можно подавать, украсив измельченный зеленью, например, петрушкой или зеленым луком.

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Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постный плов из булгура. Мы также делились рецептом диетического плова с курицей.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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