Как приготовить быстрый постный плов с грибами
Рецепт простого вегетарианского плова с замороженными грибами
Великий пост-2020 будет длиться со 2 марта по 18 апреля. Пасха наступит в ночь на 19 апреля – с этого момента пост заканчивается и разрешается любая еда.
Если вы ищете рецепт вкусного постного обеда, приготовьте плов с замороженными грибами, морковью, луком и чесноком. Его можно подавать как самостоятельное блюдо или гарнир.
Постный грибной плов
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 104 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г смеси замороженных грибов
- 2 стакана риса
- 2 моркови
- 2 луковицы
- 5 зубчиков чеснока
- Приправа для плова
- Растительное масло
- Соль и перец – по вкусу
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Способ приготовления:
- В казан или кастрюлю с толстыми стенками налить масло, обжарить в нем лук (5 минут), затем добавить морковь, жарить овощи еще 5 минут.
- Добавить промытые и размороженные грибы, потушить под крышкой еще 10 минут. Добавить специальную приправу для плова и соль.
- Рис промыть, выложить ровным слоем на овощи с грибами, не перемешивая. Влить горячую воду так, чтобы она была выше риса на сантиметр.
- Довести до кипения, накрыть крышкой и держать на маленьком огне, пока рис не впитает всю воду. Затем сделать в рисе углубления, чтобы выходил пар. Добавить очищенные зубчики чеснока.
- Держать на маленьком огне под крышкой 10 минут. Затем выключить огонь, перемешать плов и дать постоять четверть часа под крышкой.
Как подавать грибной плов
Готовый плов с грибами можно подавать, украсив измельченный зеленью, например, петрушкой или зеленым луком.
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Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постный плов из булгура. Мы также делились рецептом диетического плова с курицей.
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