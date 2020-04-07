Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить быстрый постный плов с грибами

Рецепт простого вегетарианского плова с замороженными грибами

Ирина Павлина
Сегодня, 15:15

Великий пост-2020 будет длиться со 2 марта по 18 апреля. Пасха наступит в ночь на 19 апреля – с этого момента пост заканчивается и разрешается любая еда.

Если вы ищете рецепт вкусного постного обеда, приготовьте плов с замороженными грибами, морковью, луком и чесноком. Его можно подавать как самостоятельное блюдо или гарнир.

Постный грибной плов

Постный плов с грибами
Постный плов с грибами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 104 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300 г смеси замороженных грибов
  • 2 стакана риса
  • 2 моркови
  • 2 луковицы
  • 5 зубчиков чеснока
  • Приправа для плова
  • Растительное масло
  • Соль и перец – по вкусу

Читайте также:
Как приготовить постную тушеную капусту с грибами

Способ приготовления:

  1. В казан или кастрюлю с толстыми стенками налить масло, обжарить в нем лук (5 минут), затем добавить морковь, жарить овощи еще 5 минут.
  2. Добавить промытые и размороженные грибы, потушить под крышкой еще 10 минут. Добавить специальную приправу для плова и соль.
  3. Рис промыть, выложить ровным слоем на овощи с грибами, не перемешивая. Влить горячую воду так, чтобы она была выше риса на сантиметр.
  4. Довести до кипения, накрыть крышкой и держать на маленьком огне, пока рис не впитает всю воду. Затем сделать в рисе углубления, чтобы выходил пар. Добавить очищенные зубчики чеснока.
  5. Держать на маленьком огне под крышкой 10 минут. Затем выключить огонь, перемешать плов и дать постоять четверть часа под крышкой.

Как подавать грибной плов

Готовый плов с грибами можно подавать, украсив измельченный зеленью, например, петрушкой или зеленым луком.

Смотрите видео, как приготовить постный плов из гречки:

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить постный плов из булгура. Мы также делились рецептом диетического плова с курицей.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как испечь сладкий банановый хлеб: пошаговый рецепт от Григория Германа Согревающие напитки дома: рецепт чайного грога с апельсином и лимоном Простой салат с кальмарами, кукурузой, яйцом и сыром Рецепт постного овсяного печенья с орехами и сухофруктами
грибы плов рис рецепт как приготовить
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Щоб це дерево приносило гроші, його треба правильно поставити
Щоб це дерево приносило гроші, його треба правильно поставити
Седокова удивила сеть вульгарными фотографиями
Седокова удивила сеть вульгарными фотографиями
Комаровський зробив заяву про антибіотики і коронавірус
Комаровський зробив заяву про антибіотики і коронавірус
Лень идти за хлебом: взяли 200 гр муки за минуты напекли лепешки
Лень идти за хлебом: взяли 200 гр муки за минуты напекли лепешки

Популярные статьи

Сегодня, 14:37Food

Пасха-2020: как покрасить яйца свеклой

Сегодня, 14:36Fun

Благовещение-2020: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

Сегодня, 10:39Fun

Благовещение-2020: обряды, приметы и традиции праздника

Сегодня, 10:10Events

Благовещение Пресвятой Богородицы: яркие картинки, поздравления и стихи

Сегодня, 09:36Fun

Невеста вышла замуж за официанта, который обслуживал ее на свадьбе: фото

Сегодня, 09:15Wellness

Маски для лица в домашних условиях: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 06:21Events

Эффектные открытки с Благовещением: поздравления в стихах и прозе

Вчера, 15:37Fun

Супруги уронили камеру в море, а спустя полтора года их фото появились в Сети

Вчера, 14:20Food

Как приготовить хумус: ТОП-5 рецептов восточной закуски

Вчера, 12:54Food

Пасха-2020: как покрасить яйца в луковой шелухе

Вчера, 11:41Wellness

Как снять гель-лак в домашних условиях: практичные советы

Вчера, 11:39Travel

Коронавирус обошел стороной самую закрытую страну мира с жесткой диктатурой

Вчера, 10:55Fun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

Вчера, 08:08Шоу-бизнес

О ком поет Ирина Билык: 5 самых незабываемых мужчин в жизни певицы

5 апреляFood

Католическая Пасха-2020: рецепт неаполитанского пирога от Джейми Оливера

4 апреляFun

Благовещение 2020: традиции, заговоры и гадания в этот день

Новости партнеров

Взяли лаваш и за минуты сделали сырный пирог
Взяли лаваш и за минуты сделали сырный пирог
Седокова удивила сеть вульгарными фотографиями
Седокова удивила сеть вульгарными фотографиями
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Что происходит с телом, когда вы едите свеклу
Что происходит с телом, когда вы едите свеклу
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х
Наши знаменитости в начале своей звездной карьеры и сейчас
Наши знаменитости в начале своей звездной карьеры и сейчас
Как сделать антисептик для рук дома: три простейших рецепта
Как сделать антисептик для рук дома: три простейших рецепта