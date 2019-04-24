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Как приготовить "Царскую" творожную пасху с ягодным соусом

В эту пасху добавляются вареные яичные желтки, что делает ее совершенно безопасной для употребления

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Пасха классическая: рецепт
Пасха классическая: рецепт
Фото: Depositphotos

Традиционный пасхальный стол не обходится без творожной пасхи. Наш рецепт поможет приготовить вам вкусную творожную пасху с изюмом, орехами, цитрусовой цедрой и ягодным соусом. 

"Царская" творожная пасха с ягодным соусом

Ингредиенты:

  • 450 г мягкого творога
  • 2/3 чашки сахара
  • 100 г сливочного сыра
  • 2 вареных желтка от крупных яиц
  • 130 мл сливок 33% -35% 
  • 1/3 стакана (70 мл) миндальной муки
  • 1 ст.л. лимонной цедры
  • 1 ч.л. лимонного сока
  • 1/2 ч.л. ванилина
  • 1/2 чашки светлого или темного изюма
  • мелко нарезанные засахаренные фрукты или цукаты – для украшения

Для соуса:

  • 200 г свежих или замороженных ягод 
  • 3 ст.л. сахарной пудры 
  • 30 мл воды
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Рецепт приготовления:

  1. В миске смешать протертый через сито творог, сахар, сливочный сыр и яичные желтки.
  2. Постепенно добавляя сливки, взбить смесь до получения однородной гладкой массы.
  3. Добавить миндальную муку или молотый очищенный миндаль, тертую цедру лимона, лимонный сок и ванилин. В конце всыпать промытый и обсушенный изюм.
  4. Застелить форму для творожной пасхи влажной марлей в несколько слоев. Добавить творожную массу, накрыть свисающими краями марли. Сверху положить блюдце с грузом.
  5. Обязательно поставить форму на миску, в которую будет стекать жидкость. Отправить в холодильник на 12-16 часов.
  6. Достать творожную пасху из формы и аккуратно снять марлю.
  7. Взбить все ингредиенты для ягодного соуса блендером и процедить через сито. Налить немного соуса в тарелку и выложить сверху творожную пасху. Украсить десерт цукатами и подавать.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить кулич в мультиварке. "Сегодня" также рассказывали, что можно святить в церкви.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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Источник: Сегодня
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