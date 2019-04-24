Как приготовить "Царскую" творожную пасху с ягодным соусом

В эту пасху добавляются вареные яичные желтки, что делает ее совершенно безопасной для употребления

Пасха классическая: рецепт Фото: Depositphotos

Традиционный пасхальный стол не обходится без творожной пасхи. Наш рецепт поможет приготовить вам вкусную творожную пасху с изюмом, орехами, цитрусовой цедрой и ягодным соусом.

"Царская" творожная пасха с ягодным соусом

Ингредиенты:

450 г мягкого творога

2/3 чашки сахара

100 г сливочного сыра

2 вареных желтка от крупных яиц

130 мл сливок 33% -35%

1/3 стакана (70 мл) миндальной муки

1 ст.л. лимонной цедры

1 ч.л. лимонного сока

1/2 ч.л. ванилина

1/2 чашки светлого или темного изюма

мелко нарезанные засахаренные фрукты или цукаты – для украшения

Для соуса:

200 г свежих или замороженных ягод

3 ст.л. сахарной пудры

30 мл воды

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Рецепт приготовления:

В миске смешать протертый через сито творог, сахар, сливочный сыр и яичные желтки. Постепенно добавляя сливки, взбить смесь до получения однородной гладкой массы. Добавить миндальную муку или молотый очищенный миндаль, тертую цедру лимона, лимонный сок и ванилин. В конце всыпать промытый и обсушенный изюм. Застелить форму для творожной пасхи влажной марлей в несколько слоев. Добавить творожную массу, накрыть свисающими краями марли. Сверху положить блюдце с грузом. Обязательно поставить форму на миску, в которую будет стекать жидкость. Отправить в холодильник на 12-16 часов. Достать творожную пасху из формы и аккуратно снять марлю. Взбить все ингредиенты для ягодного соуса блендером и процедить через сито. Налить немного соуса в тарелку и выложить сверху творожную пасху. Украсить десерт цукатами и подавать.

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