Как приготовить "Царскую" творожную пасху с ягодным соусом
В эту пасху добавляются вареные яичные желтки, что делает ее совершенно безопасной для употребления
Традиционный пасхальный стол не обходится без творожной пасхи. Наш рецепт поможет приготовить вам вкусную творожную пасху с изюмом, орехами, цитрусовой цедрой и ягодным соусом.
"Царская" творожная пасха с ягодным соусом
Ингредиенты:
- 450 г мягкого творога
- 2/3 чашки сахара
- 100 г сливочного сыра
- 2 вареных желтка от крупных яиц
- 130 мл сливок 33% -35%
- 1/3 стакана (70 мл) миндальной муки
- 1 ст.л. лимонной цедры
- 1 ч.л. лимонного сока
- 1/2 ч.л. ванилина
- 1/2 чашки светлого или темного изюма
- мелко нарезанные засахаренные фрукты или цукаты – для украшения
Для соуса:
- 200 г свежих или замороженных ягод
- 3 ст.л. сахарной пудры
- 30 мл воды
Рецепт приготовления:
- В миске смешать протертый через сито творог, сахар, сливочный сыр и яичные желтки.
- Постепенно добавляя сливки, взбить смесь до получения однородной гладкой массы.
- Добавить миндальную муку или молотый очищенный миндаль, тертую цедру лимона, лимонный сок и ванилин. В конце всыпать промытый и обсушенный изюм.
- Застелить форму для творожной пасхи влажной марлей в несколько слоев. Добавить творожную массу, накрыть свисающими краями марли. Сверху положить блюдце с грузом.
- Обязательно поставить форму на миску, в которую будет стекать жидкость. Отправить в холодильник на 12-16 часов.
- Достать творожную пасху из формы и аккуратно снять марлю.
- Взбить все ингредиенты для ягодного соуса блендером и процедить через сито. Налить немного соуса в тарелку и выложить сверху творожную пасху. Украсить десерт цукатами и подавать.
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Источник: Сегодня