Как приготовить чай из облепихи с имбирем
Рецепт согревающего осеннего чая для укрепления иммунитета
Облепиха – настоящий кладезь витаминов. В ней вдвое больше полезного витамина С, чем в цитрусовых, и вдвое больше витамина Е, чем в пшеничном масле.
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Желтая осенняя ягода богата антиоксидантами и полиненасыщенными жирные кислотами, которые отвечают за здоровье и молодость кожи. Также облепиха обладает сильным противовоспалительным действием.
Чай из облепихи с имбирем – лучше средство для укрепления иммунитета осенью. А еще это очень вкусно.
Облепиховый чай с имбирем
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 23 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3 ст. л. облепихи
- 1 кусок корня имбиря
- 1 звездочка бадьяна
- 1/3 палочки корицы
- 1 долька лимона или апельсина
- 1 ч. л. меда
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Способ приготовления:
- На дно высокого бокала положить облепиху.
- Корень имбиря (небольшой кусочек) мелко порубить, отправить в стакан.
- Залить кипятком, добавить ломтик лимона или апельсина, палочку корицы и звездочку бадьяна.
- Когда чай настоится, ложкой выжать из ломтика лимона сок, удалить палочку корицы и добавить ложку натурального меда.
- Перемешать облепиховый чай и пить его горячим.
Кому нельзя пить облепиховый чай
Любые блюда и напитки из облепихи категорически не рекомендуется употреблять людям, имеющим такие проблемы со здоровьем, как: заболевания печени и желчного пузыря, гепатит, панкреатит, холецистит и так далее. В данных случаях полезная ягода может серьезно навредить здоровью человека.
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