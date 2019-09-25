Как приготовить чай из облепихи с имбирем

Рецепт согревающего осеннего чая для укрепления иммунитета

Облепиховый чай Фото: freepik.com

Облепиха – настоящий кладезь витаминов. В ней вдвое больше полезного витамина С, чем в цитрусовых, и вдвое больше витамина Е, чем в пшеничном масле.

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Желтая осенняя ягода богата антиоксидантами и полиненасыщенными жирные кислотами, которые отвечают за здоровье и молодость кожи. Также облепиха обладает сильным противовоспалительным действием.

Чай из облепихи с имбирем – лучше средство для укрепления иммунитета осенью. А еще это очень вкусно.

Облепиховый чай с имбирем

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

23 ккал на 100 г

Ингредиенты:

3 ст. л. облепихи

1 кусок корня имбиря

1 звездочка бадьяна

1/3 палочки корицы

1 долька лимона или апельсина

1 ч. л. меда

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Способ приготовления:

На дно высокого бокала положить облепиху. Корень имбиря (небольшой кусочек) мелко порубить, отправить в стакан. Залить кипятком, добавить ломтик лимона или апельсина, палочку корицы и звездочку бадьяна. Когда чай настоится, ложкой выжать из ломтика лимона сок, удалить палочку корицы и добавить ложку натурального меда. Перемешать облепиховый чай и пить его горячим.

Кому нельзя пить облепиховый чай

Любые блюда и напитки из облепихи категорически не рекомендуется употреблять людям, имеющим такие проблемы со здоровьем, как: заболевания печени и желчного пузыря, гепатит, панкреатит, холецистит и так далее. В данных случаях полезная ягода может серьезно навредить здоровью человека.

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