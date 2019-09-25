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Как приготовить чай из облепихи с имбирем

Рецепт согревающего осеннего чая для укрепления иммунитета

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:25
Облепиховый чай
Облепиховый чай
Фото: freepik.com

Облепиха – настоящий кладезь витаминов. В ней вдвое больше полезного витамина С, чем в цитрусовых, и вдвое больше витамина Е, чем в пшеничном масле.

Смотрите видео, как приготовить сбитень с имбирем:

Желтая осенняя ягода богата антиоксидантами и полиненасыщенными жирные кислотами, которые отвечают за здоровье и молодость кожи. Также облепиха обладает сильным противовоспалительным действием.

Чай из облепихи с имбирем – лучше средство для укрепления иммунитета осенью. А еще это очень вкусно.

Облепиховый чай с имбирем

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 23 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 3 ст. л. облепихи
  • 1 кусок корня имбиря
  • 1 звездочка бадьяна
  • 1/3 палочки корицы
  • 1 долька лимона или апельсина
  • 1 ч. л. меда

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Способ приготовления:

  1. На дно высокого бокала положить облепиху.
  2. Корень имбиря (небольшой кусочек) мелко порубить, отправить в стакан.
  3. Залить кипятком, добавить ломтик лимона или апельсина, палочку корицы и звездочку бадьяна.
  4. Когда чай настоится, ложкой выжать из ломтика лимона сок, удалить палочку корицы и добавить ложку натурального меда.
  5. Перемешать облепиховый чай и пить его горячим.

Кому нельзя пить облепиховый чай

Любые блюда и напитки из облепихи категорически не рекомендуется употреблять людям, имеющим такие проблемы со здоровьем, как: заболевания печени и желчного пузыря, гепатит, панкреатит, холецистит и так далее. В данных случаях полезная ягода может серьезно навредить здоровью человека.

Напомним, ранее мы делились рецептом облепихового вина. "Сегодня" также писали, как приготовить мармелад из облепихи.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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