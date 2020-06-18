Как приготовить чепалгаш: пошаговый рецепт от Григория Германа
Готовим жареные пирожки с творожной начинкой
Чепалгаш – традиционное национальное блюдо чеченцев и ингушей. Это закрытая лепешка из мягкого теста с несладкой творожной начинкой. Она чем-то напоминает хачапури на сковороде.
Пошаговый рецепт пирожков чепалгаш с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Чепалгаш с творогом и зеленью
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 200 мл кефира
- 320 г муки
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- 200 г творога
- 1 яйцо
- Зелень
- Соль, перец
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Способ приготовления:
- Смешайте муку, разрыхлитель и соль. Добавьте кефир и яйцо, замесите тесто и оставьте его отдыхать на 20-25 минут.
- Смешайте творог и нарезанную зелень, посолите и поперчите. Разомните в однородную массу.
- Разделите тесто на части и раскатайте в пласт толщиной несколько миллиметров. Добавьте начинку, накройте со всех сторон, переверните и аккуратно раскатайте.
- Разогрейте сухую сковороду и выложите лепешку. Рядом поставьте сковородку с кипятком. Когда пирожок подрумянится, опустите его на некоторое время в воду.
Какую зелень использовать
В начинку можно добавить укроп, петрушку и эстрагон (тархун).
Напомним, ранее мы делились рецептом чебуреков с мясом на сметане и рассказывали, как сделать сальвадорские пирожки с мясом от Григория Германа.
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