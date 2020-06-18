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Как приготовить чепалгаш: пошаговый рецепт от Григория Германа

Сегодня, 13:54

Готовим жареные пирожки с творожной начинкой

Чепалгаш – традиционное национальное блюдо чеченцев и ингушей. Это закрытая лепешка из мягкого теста с несладкой творожной начинкой. Она чем-то напоминает хачапури на сковороде.

Пошаговый рецепт пирожков чепалгаш с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Чепалгаш с творогом и зеленью

Лепешки с творогом
Лепешки с творогом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 200 мл кефира
  • 320 г муки
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • 200 г творога
  • 1 яйцо
  • Зелень
  • Соль, перец

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Способ приготовления:

  1. Смешайте муку, разрыхлитель и соль. Добавьте кефир и яйцо, замесите тесто и оставьте его отдыхать на 20-25 минут.
  2. Смешайте творог и нарезанную зелень, посолите и поперчите. Разомните в однородную массу.
  3. Разделите тесто на части и раскатайте в пласт толщиной несколько миллиметров. Добавьте начинку, накройте со всех сторон, переверните и аккуратно раскатайте.
  4. Разогрейте сухую сковороду и выложите лепешку. Рядом поставьте сковородку с кипятком. Когда пирожок подрумянится, опустите его на некоторое время в воду.

Какую зелень использовать

В начинку можно добавить укроп, петрушку и эстрагон (тархун).

Напомним, ранее мы делились рецептом чебуреков с мясом на сметане и рассказывали, как сделать сальвадорские пирожки с мясом от Григория Германа.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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