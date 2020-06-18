Как приготовить чепалгаш: пошаговый рецепт от Григория Германа

Готовим жареные пирожки с творожной начинкой

Чепалгаш – традиционное национальное блюдо чеченцев и ингушей. Это закрытая лепешка из мягкого теста с несладкой творожной начинкой. Она чем-то напоминает хачапури на сковороде.

Пошаговый рецепт пирожков чепалгаш с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Чепалгаш с творогом и зеленью

Лепешки с творогом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

200 мл кефира

320 г муки

1/2 ч.л. разрыхлителя

200 г творога

1 яйцо

Зелень

Соль, перец

Читайте также: Быстрый рецепт хачапури из слоеного теста с сыром

Способ приготовления:

Смешайте муку, разрыхлитель и соль. Добавьте кефир и яйцо, замесите тесто и оставьте его отдыхать на 20-25 минут. Смешайте творог и нарезанную зелень, посолите и поперчите. Разомните в однородную массу. Разделите тесто на части и раскатайте в пласт толщиной несколько миллиметров. Добавьте начинку, накройте со всех сторон, переверните и аккуратно раскатайте. Разогрейте сухую сковороду и выложите лепешку. Рядом поставьте сковородку с кипятком. Когда пирожок подрумянится, опустите его на некоторое время в воду.

Какую зелень использовать

В начинку можно добавить укроп, петрушку и эстрагон (тархун).

Напомним, ранее мы делились рецептом чебуреков с мясом на сметане и рассказывали, как сделать сальвадорские пирожки с мясом от Григория Германа.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться