Как приготовить цветную капусту в духовке под сырным соусом

Рецепт запеченной цветной капусты с сыром и хлебными крошками

Запеченная цветная капуста в духовке Фото: Depositphotos

Запеченная цветная капуста с сыром в духовке – одно из самых простых, вкусных и полезных летних блюд. Для ее приготовления соцветия капусты нужно будет бланшировать, а затем запечь под сырным соусом и хлебными крошками.

Смотрите видео, как выбрать качественный твердый сыр:

Вкус соуса будет интереснее, если вы добавите в него не один, а несколько видов сыра. А чтобы хлебная посыпка получилась хрустящей, предварительно подсушите крошки или панировочные сухари на сковороде.

Запеченная цветная капуста в духовке

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 средний кочан цветной капусты

20 г сливочного масла – для смазывания формы

Для соуса:

30 г сливочного масла

2 ст. л. муки

1 стакан молока

100 г тертого твердого сыра

1 ч. л. соли

1/4 ч. л. свежемолотого черного перца

Щепотка мускатного ореха

Для посыпки:

Хлебная крошка или панировочные сухари

20 г мелко нарезанного масла

Читайте также: Как приготовить цветную капусту в кляре

Способ приготовления:

Цветную капусту помыть и разобрать на соцветия. Отварить в кипящей воде в течение 5 минут. Откинуть на дуршлаг. Жаропрочную форму для запекания смазать маслом и добавить в нее цветную капусту. Приготовить сырный соус. В сотейнике на слабом огне растопить кусочек сливочного масла. Помешивая, всыпать муку. Влить молоко и, продолжая перемешивать венчиком, варить на небольшом огне до однородной консистенции. Добавить тертый сыр, соль, перец и мускатный орех. Хорошо перемешать и снять с плиты. Продолжать помешивать, пока сыр полностью не расплавится. Полить цветную капусту в форме сырным соусом и посыпать панировочными сухарями. Сверху разложить маленькие кусочки сливочного масла. Запекать капусту в духовке, разогретой до 200 С, около 30 минут или до появления золотистой корочки. Подавать запеченную цветную капусту как основное блюдо или гарнир.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить суп из цветной капусты с сыром.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram