Как приготовить десерт "Три молока" в домашних условиях

"Три молока" – один из самых популярных десертов в мире

Десерт "Трес лечес" Фото: Depositphotos

"Трес лечес", или "Три молока" – знаменитый десерт родом из Америки. Его основа – бисквит, пропитанный тремя видами молока. Авторство этого блюда приписывают себе Мексика, Никарагуа и Венесуэла.

Смотрите видео, как приготовить десерт трайфл:

"Три молока" легко и просто сделать самостоятельно. Это вкусный десерт для детей и взрослых, особенно на праздники.

Десерт "Три молока"

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

598 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для бисквита:

Яйца — 3 шт.

Мука — 125 г

Сахар — 100 г

Ваниль — по вкусу

Для заварного крема:

Молоко — 125 мл

Желтки — 2 шт.

Сахар — 2 ст. л.

Ваниль — по вкусу

Кукурузный крахмал — 13 г

Сливочное масло — 100 г

Для крема из сгущенного молока:

Сливочное масло — 120 г

Сгущенное молоко — 60 мл (или по вкусу)

Для сливочного крема:

Сливки 33% — 150 мл

Сахарная пудра — 50 г

Способ приготовления:

Приготовьте бисквит. Соедините яйца с сахаром и все взбейте миксером так, чтобы масса увеличилась в три раза и побелела. Просейте муку и в несколько приемов введите в яичную массу, мешая снизу вверх. Застелите небольшой противень пергаментной бумагой и вылейте тесто. Выпекайте при 180 °C до готовности, 15-20 минут. Приготовьте молочный крем. Подогрейте молоко в сотейнике. В отдельной миске взбейте желтки с сахаром и крахмалом. Потом постепенно введите горячее молоко в яичную смесь и активно перемешайте венчиком. Верните крем в оставшееся молоко и уварите. Добавьте ваниль и кусочек сливочного масла. Дайте остыть. Взбейте добела мягкое сливочное масло и введите постепенно холодный заварной крем. Все еще раз взбейте. Приготовьте крем из сгущенного молока. Взбейте мягкое сливочное масло добела и введите сгущенное молоко, не прекращая взбивания. Приготовьте сливочный крем. Взбейте хорошо охлажденные сливки и постепенно введите сахарную пудру. Соберите десерт. В стаканчик положите корж бисквита и хорошо пропитайте его сливками. Сверху покройте заварным кремом и вновь положите пропитанный бисквит. Далее — крем из сгущенного молока, пропитанный бисквит и сливочный крем.

Как подавать десерт

Украсьте десерт мятой, свежими ягодами, шоколадной стружкой или на свой вкус.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить трайфл с малиной и апельсином от Джейми Оливера.

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