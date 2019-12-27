Как приготовить десерт "Три молока" в домашних условиях
"Три молока" – один из самых популярных десертов в мире
"Трес лечес", или "Три молока" – знаменитый десерт родом из Америки. Его основа – бисквит, пропитанный тремя видами молока. Авторство этого блюда приписывают себе Мексика, Никарагуа и Венесуэла.
Смотрите видео, как приготовить десерт трайфл:
"Три молока" легко и просто сделать самостоятельно. Это вкусный десерт для детей и взрослых, особенно на праздники.
Десерт "Три молока"
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 598 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для бисквита:
- Яйца — 3 шт.
- Мука — 125 г
- Сахар — 100 г
- Ваниль — по вкусу
Для заварного крема:
- Молоко — 125 мл
- Желтки — 2 шт.
- Сахар — 2 ст. л.
- Ваниль — по вкусу
- Кукурузный крахмал — 13 г
- Сливочное масло — 100 г
Для крема из сгущенного молока:
- Сливочное масло — 120 г
- Сгущенное молоко — 60 мл (или по вкусу)
Для сливочного крема:
- Сливки 33% — 150 мл
- Сахарная пудра — 50 г
Способ приготовления:
- Приготовьте бисквит. Соедините яйца с сахаром и все взбейте миксером так, чтобы масса увеличилась в три раза и побелела.
- Просейте муку и в несколько приемов введите в яичную массу, мешая снизу вверх.
- Застелите небольшой противень пергаментной бумагой и вылейте тесто. Выпекайте при 180 °C до готовности, 15-20 минут.
- Приготовьте молочный крем. Подогрейте молоко в сотейнике. В отдельной миске взбейте желтки с сахаром и крахмалом. Потом постепенно введите горячее молоко в яичную смесь и активно перемешайте венчиком. Верните крем в оставшееся молоко и уварите. Добавьте ваниль и кусочек сливочного масла. Дайте остыть. Взбейте добела мягкое сливочное масло и введите постепенно холодный заварной крем. Все еще раз взбейте.
- Приготовьте крем из сгущенного молока. Взбейте мягкое сливочное масло добела и введите сгущенное молоко, не прекращая взбивания.
- Приготовьте сливочный крем. Взбейте хорошо охлажденные сливки и постепенно введите сахарную пудру.
- Соберите десерт. В стаканчик положите корж бисквита и хорошо пропитайте его сливками. Сверху покройте заварным кремом и вновь положите пропитанный бисквит. Далее — крем из сгущенного молока, пропитанный бисквит и сливочный крем.
Как подавать десерт
Украсьте десерт мятой, свежими ягодами, шоколадной стружкой или на свой вкус.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить трайфл с малиной и апельсином от Джейми Оливера.
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