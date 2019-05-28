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Рецепт диетических блинов из овсяной муки

Готовим аппетитный завтрак без лишних калорий

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Диетические блины с овсяной мукой
Диетические блины с овсяной мукой
Фото: Depositphotos

Диетические блины из овсяной муки – это не только вкусно, но и очень полезно. В тесто можно добавить столовую ложку какао-порошка, тогда у вас получатся шоколадные блинчики.

Смотрите видео, как приготовить диетические блины по рецепту Григория Германа:

Чтобы приготовить овсяную муку, измельчите в блендере или кофемолке обычные овсяные хлопья (не быстрого приготовления), а затем просейте с помощью металлического ситечка.

Диетические блины можно подавать с медом, кленовым сиропом, йогуртом, любыми ягодами и фруктами.

Блины из овсянки диетические

Ингредиенты:

  • 140 г просеянной овсяной муки
  • 200 мл молока
  • 200 мл воды
  • 2 яйца
  • 1/2 ст.л. белого или тростникового сахара
  • 1 1/2 ст.л. растительного масла
  • 1/2 ч.л. соды
  • 1 щепотка соли
  • Оливковое (или растительное) масло – для смазывания сковороды

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Рецепт приготовления:

  1. В миске смешать овсяную муку, соль и соду.
  2. Отдельно соединить воду, молоко, яйца и сахар. 
  3. Затем добавить сухие ингредиенты к жидким и перемешать до однородности. В конце влить растительное масло и снова перемешать.
  4. Сковороду разогреть, немного смазать маслом с помощью кулинарной кисточки. Порциями наливая тесто, приготовить блины.
  5. Переложить на сервировочные тарелки и подавать.

Напомним, ранее мы делились рецептом американских оладий для завтрака от Найджелы Лоусон. "Сегодня" также писали, как приготовить диетические банановые блины из трех ингредиентов.

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Источник: Сегодня
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