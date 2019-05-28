Рецепт диетических блинов из овсяной муки

Готовим аппетитный завтрак без лишних калорий

Диетические блины с овсяной мукой Фото: Depositphotos

Диетические блины из овсяной муки – это не только вкусно, но и очень полезно. В тесто можно добавить столовую ложку какао-порошка, тогда у вас получатся шоколадные блинчики.

Смотрите видео, как приготовить диетические блины по рецепту Григория Германа:

Чтобы приготовить овсяную муку, измельчите в блендере или кофемолке обычные овсяные хлопья (не быстрого приготовления), а затем просейте с помощью металлического ситечка.

Диетические блины можно подавать с медом, кленовым сиропом, йогуртом, любыми ягодами и фруктами.

Блины из овсянки диетические

Ингредиенты:

140 г просеянной овсяной муки

200 мл молока

200 мл воды

2 яйца

1/2 ст.л. белого или тростникового сахара

1 1/2 ст.л. растительного масла

1/2 ч.л. соды

1 щепотка соли

Оливковое (или растительное) масло – для смазывания сковороды

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Рецепт приготовления:

В миске смешать овсяную муку, соль и соду. Отдельно соединить воду, молоко, яйца и сахар. Затем добавить сухие ингредиенты к жидким и перемешать до однородности. В конце влить растительное масло и снова перемешать. Сковороду разогреть, немного смазать маслом с помощью кулинарной кисточки. Порциями наливая тесто, приготовить блины. Переложить на сервировочные тарелки и подавать.

Напомним, ранее мы делились рецептом американских оладий для завтрака от Найджелы Лоусон. "Сегодня" также писали, как приготовить диетические банановые блины из трех ингредиентов.

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