Рецепт диетических блинов из овсяной муки
Готовим аппетитный завтрак без лишних калорий
Диетические блины из овсяной муки – это не только вкусно, но и очень полезно. В тесто можно добавить столовую ложку какао-порошка, тогда у вас получатся шоколадные блинчики.
Смотрите видео, как приготовить диетические блины по рецепту Григория Германа:
Чтобы приготовить овсяную муку, измельчите в блендере или кофемолке обычные овсяные хлопья (не быстрого приготовления), а затем просейте с помощью металлического ситечка.
Диетические блины можно подавать с медом, кленовым сиропом, йогуртом, любыми ягодами и фруктами.
Блины из овсянки диетические
Ингредиенты:
- 140 г просеянной овсяной муки
- 200 мл молока
- 200 мл воды
- 2 яйца
- 1/2 ст.л. белого или тростникового сахара
- 1 1/2 ст.л. растительного масла
- 1/2 ч.л. соды
- 1 щепотка соли
- Оливковое (или растительное) масло – для смазывания сковороды
Читайте такжеОвсянка в банке: секреты приготовления и рецепт
Рецепт приготовления:
- В миске смешать овсяную муку, соль и соду.
- Отдельно соединить воду, молоко, яйца и сахар.
- Затем добавить сухие ингредиенты к жидким и перемешать до однородности. В конце влить растительное масло и снова перемешать.
- Сковороду разогреть, немного смазать маслом с помощью кулинарной кисточки. Порциями наливая тесто, приготовить блины.
- Переложить на сервировочные тарелки и подавать.
Напомним, ранее мы делились рецептом американских оладий для завтрака от Найджелы Лоусон. "Сегодня" также писали, как приготовить диетические банановые блины из трех ингредиентов.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram