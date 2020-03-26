Как приготовить диетические печеночные оладьи
Рецепт низкокалорийных оладий из печени
Не знаете, что приготовить из куриной печени? Мы советуем сделать легкие оладьи с пикантным йогуртовым соусом. Такое блюдо подойдет тем, кто придерживается здорового образа жизни.
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Выбирая охлажденную печень для оладий, обратите внимание на ее цвет – он не должен быть слишком темным. Запах свежей печени сладковатый, довольно специфический, но без затхлости.
Печеночные оладьи: рецепт пп
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 126 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Печень куриная – 200 г
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Чеснок – 1 зубчик
- Крахмал кукурузный – 1 ч. л.
- Йогурт – 100 г
- Петрушка – 1-2 веточки
- Укроп – 1-2 веточки
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Измельчить печень в блендере, посолить, поперчить, добавить яйцо и кукурузный крахмал.
- Все хорошо перемешать и выпекать на антипригарной сковороде без масла, выкладывая печеночную массу ложкой.
- Для соуса смешать йогурт, соль, пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанную зелень.
- Подавать печеночные оладьи вместе с йогуртовым соусом.
Полезный совет
Можно собрать из этих оладий печеночный тортик, промазывая их соусом из йогурта.
Смотрите видео, как сделать домашний паштет из печени:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить паштет из куриной печени с орехами. Мы также делились рецептом турецкого плова с куриной печенью, изюмом и орешками.
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