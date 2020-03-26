Как приготовить диетические печеночные оладьи

Рецепт низкокалорийных оладий из печени

Не знаете, что приготовить из куриной печени? Мы советуем сделать легкие оладьи с пикантным йогуртовым соусом. Такое блюдо подойдет тем, кто придерживается здорового образа жизни.

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Выбирая охлажденную печень для оладий, обратите внимание на ее цвет – он не должен быть слишком темным. Запах свежей печени сладковатый, довольно специфический, но без затхлости.

Печеночные оладьи: рецепт пп

Печеночные оладьи пп Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

126 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Печень куриная – 200 г

Яйцо куриное – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик

Крахмал кукурузный – 1 ч. л.

Йогурт – 100 г

Петрушка – 1-2 веточки

Укроп – 1-2 веточки

Соль, перец

Способ приготовления:

Измельчить печень в блендере, посолить, поперчить, добавить яйцо и кукурузный крахмал. Все хорошо перемешать и выпекать на антипригарной сковороде без масла, выкладывая печеночную массу ложкой. Для соуса смешать йогурт, соль, пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанную зелень. Подавать печеночные оладьи вместе с йогуртовым соусом.

Полезный совет

Можно собрать из этих оладий печеночный тортик, промазывая их соусом из йогурта.

Смотрите видео, как сделать домашний паштет из печени:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить паштет из куриной печени с орехами. Мы также делились рецептом турецкого плова с куриной печенью, изюмом и орешками.

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