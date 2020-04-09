Как приготовить диетический люля-кебаб из индейки в духовке
Рецепт быстрого кебаба из фарша индейки
Чтобы сделать вкусный люля-кебаб в домашних условиях, сначала нужно правильно приготовить фарш. Лучше всего для этого использовать не мясорубку, которая сминает мясные волокна, а обычный нож.
Мясо следует очистить от лишнего жира и пленок, разрезать на пласты толщиной в полтора-два сантиметра, и порубить ножом на тонкие ломтики сначала вдоль, а потом поперек волокон. Это следует продолжать до тех пор, пока все мясо не превратится в мелкий фарш. Для сочности в конце нужно добавить немного сала или сливочного масла.
Люля-кебаб из индейки
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 147 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г филе грудки индейки
- 2 средние луковицы
- 2 ст. л. сливочного масла
- 2 маленьких яйца
- Соль, свежемолотый черный перец
- Кольца лука, сбрызнутые уксусом и оливковым маслом – для подачи
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Способ приготовления:
- Замочите шпажки в холодной воде на час. Это нужно, чтобы при запекании шпажки не горели и мясо к ним не приставало.
- Филе индейки порубите в грубый фарш. Измельчите лук.
- Размягчите сливочное масло. Смешайте фарш из индюшиного филе с луком. Добавьте яйца и масло. Посолите, поперчите и перемешайте до однородности. Поставьте фарш в холодильник на полчаса.
- Смачивая руки в горячей воде, облепите шпажки получившимся фаршем в виде небольших удлиненных котлеток.
- Выложите шпажки на противень и поставьте в разогретую до 180°С духовку (можно дополнительно включить в духовке режим "гриль").
- Запекайте до золотистого цвета, 20 минут, несколько раз перевернув.
Как подавать кебаб
Подавайте с нарезанным кольцами луком, сбрызнутыми уксусом и оливковым маслом.
Смотрите видео, как приготовить идеальный люля-кебаб:
Напомним, ранее мы писали, как сделать люля-кебаб с соусом цацики.
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