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Как приготовить диетический люля-кебаб из индейки в духовке

Рецепт быстрого кебаба из фарша индейки

Ирина Павлина
Сегодня, 17:52

Чтобы сделать вкусный люля-кебаб в домашних условиях, сначала нужно правильно приготовить фарш. Лучше всего для этого использовать не мясорубку, которая сминает мясные волокна, а обычный нож.

Мясо следует очистить от лишнего жира и пленок, разрезать на пласты толщиной в полтора-два сантиметра, и порубить ножом на тонкие ломтики сначала вдоль, а потом поперек волокон. Это следует продолжать до тех пор, пока все мясо не превратится в мелкий фарш. Для сочности в конце нужно добавить немного сала или сливочного масла.

Люля-кебаб из индейки

Люля-кебаб в духовке
Люля-кебаб в духовке
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 147 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г филе грудки индейки
  • 2 средние луковицы
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • 2 маленьких яйца
  • Соль, свежемолотый черный перец
  • Кольца лука, сбрызнутые уксусом и оливковым маслом – для подачи

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Способ приготовления:

  1. Замочите шпажки в холодной воде на час. Это нужно, чтобы при запекании шпажки не горели и мясо к ним не приставало.
  2. Филе индейки порубите в грубый фарш. Измельчите лук.
  3. Размягчите сливочное масло. Смешайте фарш из индюшиного филе с луком. Добавьте яйца и масло. Посолите, поперчите и перемешайте до однородности. Поставьте фарш в холодильник на полчаса.
  4. Смачивая руки в горячей воде, облепите шпажки получившимся фаршем в виде небольших удлиненных котлеток.
  5. Выложите шпажки на противень и поставьте в разогретую до 180°С духовку (можно дополнительно включить в духовке режим "гриль").
  6. Запекайте до золотистого цвета, 20 минут, несколько раз перевернув.

Как подавать кебаб

Подавайте с нарезанным кольцами луком, сбрызнутыми уксусом и оливковым маслом.

Смотрите видео, как приготовить идеальный люля-кебаб:

Напомним, ранее мы писали, как сделать люля-кебаб с соусом цацики.

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Источник: Сегодня
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