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Как приготовить диетическую шарлотку без сахара

Рецепт низкокалорийной шарлотки с грушами и орехами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:14

Какая осень без ароматной и нежной шарлотки? Это же классика сезона! Если бы еще не нужно было ограничивать себя в сладком... Но с рецептами кондитера Марины Иванченко делать это необязательно. В обычном кусочке почти 250 ккал, а в ее – всего 125 ккал.

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Шарлотка без сахара и без муки

Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 125 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 150 г миндальной муки
  • 50 г нутовой муки
  • 20 г кукурузного крахмала
  • 100 г тыквенного пюре
  • 100 г сметаны 10%
  • 13 г разрыхлителя
  • 120 г изомальта
  • Соль

Для начинки:

  • 1 кг груш Конференц
  • 20 г тростникового сахара
  • 120 г изомальта
  • 20 г орехов
  • 5 г корицы

Для украшения:

  • Миндаль
  • Мята

Способ приготовления:

  1. Смешайте оба вида муки, добавьте крахмал, разрыхлитель, щепотку соли и изомальт.
  2. Добавьте пюре из запеченной тыквы, нежирную сметану. Перемешайте и выложите в форму для выпечки.
  3. Нарежьте груши ломтиками. Выложите фрукты на тесто по кругу.
  4. Смешайте тростниковый сахар, немного воды и изомальт. Поставьте на плиту и варите карамель до янтарного цвета. Не перемешивайте, иначе карамель засахарится. Добавьте корицу.
  5. Полейте начинку карамелью, посыпьте колотыми орешками и отправьте пирог в духовку.
  6. Украсьте готовую шарлотку миндалем и мятой.

Как сделать миндальную муку в домашних условиях

Низкокалорийная шарлотка готовится из миндальной муки. Чтобы ее сделать, нужно сырой миндаль залить кипятком на 10-15 минут, а затем очистить от кожицы. После этого орехи следует обсушить, а затем обжарить в духовке или на сковороде до появления аромата. Миндаль остудить и тщательно измельчить в блендере.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить диетический чизкейк по рецепту Марины Иванченко.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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