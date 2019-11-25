Как приготовить диетическую шарлотку без сахара

Рецепт низкокалорийной шарлотки с грушами и орехами

Какая осень без ароматной и нежной шарлотки? Это же классика сезона! Если бы еще не нужно было ограничивать себя в сладком... Но с рецептами кондитера Марины Иванченко делать это необязательно. В обычном кусочке почти 250 ккал, а в ее – всего 125 ккал.

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Шарлотка без сахара и без муки

Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

125 ккал на 100 г

Ингредиенты:

150 г миндальной муки

50 г нутовой муки

20 г кукурузного крахмала

100 г тыквенного пюре

100 г сметаны 10%

13 г разрыхлителя

120 г изомальта

Соль

Для начинки:

1 кг груш Конференц

20 г тростникового сахара

120 г изомальта

20 г орехов

5 г корицы

Для украшения:

Миндаль

Мята

Способ приготовления:

Смешайте оба вида муки, добавьте крахмал, разрыхлитель, щепотку соли и изомальт. Добавьте пюре из запеченной тыквы, нежирную сметану. Перемешайте и выложите в форму для выпечки. Нарежьте груши ломтиками. Выложите фрукты на тесто по кругу. Смешайте тростниковый сахар, немного воды и изомальт. Поставьте на плиту и варите карамель до янтарного цвета. Не перемешивайте, иначе карамель засахарится. Добавьте корицу. Полейте начинку карамелью, посыпьте колотыми орешками и отправьте пирог в духовку. Украсьте готовую шарлотку миндалем и мятой.

Как сделать миндальную муку в домашних условиях

Низкокалорийная шарлотка готовится из миндальной муки. Чтобы ее сделать, нужно сырой миндаль залить кипятком на 10-15 минут, а затем очистить от кожицы. После этого орехи следует обсушить, а затем обжарить в духовке или на сковороде до появления аромата. Миндаль остудить и тщательно измельчить в блендере.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить диетический чизкейк по рецепту Марины Иванченко.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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