Как приготовить диетическую шарлотку без сахара
Рецепт низкокалорийной шарлотки с грушами и орехами
Какая осень без ароматной и нежной шарлотки? Это же классика сезона! Если бы еще не нужно было ограничивать себя в сладком... Но с рецептами кондитера Марины Иванченко делать это необязательно. В обычном кусочке почти 250 ккал, а в ее – всего 125 ккал.
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Шарлотка без сахара и без муки
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 125 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 150 г миндальной муки
- 50 г нутовой муки
- 20 г кукурузного крахмала
- 100 г тыквенного пюре
- 100 г сметаны 10%
- 13 г разрыхлителя
- 120 г изомальта
- Соль
Для начинки:
- 1 кг груш Конференц
- 20 г тростникового сахара
- 120 г изомальта
- 20 г орехов
- 5 г корицы
Для украшения:
- Миндаль
- Мята
Способ приготовления:
- Смешайте оба вида муки, добавьте крахмал, разрыхлитель, щепотку соли и изомальт.
- Добавьте пюре из запеченной тыквы, нежирную сметану. Перемешайте и выложите в форму для выпечки.
- Нарежьте груши ломтиками. Выложите фрукты на тесто по кругу.
- Смешайте тростниковый сахар, немного воды и изомальт. Поставьте на плиту и варите карамель до янтарного цвета. Не перемешивайте, иначе карамель засахарится. Добавьте корицу.
- Полейте начинку карамелью, посыпьте колотыми орешками и отправьте пирог в духовку.
- Украсьте готовую шарлотку миндалем и мятой.
Как сделать миндальную муку в домашних условиях
Низкокалорийная шарлотка готовится из миндальной муки. Чтобы ее сделать, нужно сырой миндаль залить кипятком на 10-15 минут, а затем очистить от кожицы. После этого орехи следует обсушить, а затем обжарить в духовке или на сковороде до появления аромата. Миндаль остудить и тщательно измельчить в блендере.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить диетический чизкейк по рецепту Марины Иванченко.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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