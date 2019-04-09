Как приготовить диетическую творожную пасху с маком

Этот пасхальный десерт содержит минимум калорий

Творожная пасха диетическая Фото: Depositphotos

Вы на диете, но не хотите отказываться от традиционных пасхальных угощений? По нашему рецепту вы сможете приготовить вкусную, но низкокалорийную пасху из нежирного творога – без сахара и лишних жиров.

Диетическая творожная пасха с маком

Ингредиенты:

Нежирный творог – 600 г

Желатин – 1 ст. л.

Сливки – 50 мл

Изюм – 50 г

Мак – 20 г

Молоко – 1/2 стакана

Сахарозаменитель – по вкусу

Цукаты, сухофрукты, шоколад или кондитерская посыпка – для украшения

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Рецепт приготовления:

Замочить желатин в холодной воде, а изюм – в теплой. Мак промыть и залить молоком. Затем добавить к маку сахарозаменитель и проварить на небольшом огне в течение 15 минут. Накрыть крышкой и дать остыть. Желатин растворить в небольшом количестве воды на водяной бане. Не кипятить. Смешать творог, желатин, мак, сливки, изюм, сахарозаменитель и взбить в блендере. Выложить получившуюся массу в пасочницу, застеленную марлей и убрать в холодильник на 10-12 часов.Под форму нужно поставить миску, куда будет стекать жидкость. Достать творожную пасху из формы и украсить желанию (сухофруктами, цукатами, шоколадом или кондитерской посыпкой).

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