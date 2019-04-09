Как приготовить диетическую творожную пасху с маком
Этот пасхальный десерт содержит минимум калорий
Вы на диете, но не хотите отказываться от традиционных пасхальных угощений? По нашему рецепту вы сможете приготовить вкусную, но низкокалорийную пасху из нежирного творога – без сахара и лишних жиров.
Диетическая творожная пасха с маком
Ингредиенты:
- Нежирный творог – 600 г
- Желатин – 1 ст. л.
- Сливки – 50 мл
- Изюм – 50 г
- Мак – 20 г
- Молоко – 1/2 стакана
- Сахарозаменитель – по вкусу
- Цукаты, сухофрукты, шоколад или кондитерская посыпка – для украшения
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Рецепт приготовления:
- Замочить желатин в холодной воде, а изюм – в теплой.
- Мак промыть и залить молоком. Затем добавить к маку сахарозаменитель и проварить на небольшом огне в течение 15 минут. Накрыть крышкой и дать остыть.
- Желатин растворить в небольшом количестве воды на водяной бане. Не кипятить.
- Смешать творог, желатин, мак, сливки, изюм, сахарозаменитель и взбить в блендере.
- Выложить получившуюся массу в пасочницу, застеленную марлей и убрать в холодильник на 10-12 часов.Под форму нужно поставить миску, куда будет стекать жидкость.
- Достать творожную пасху из формы и украсить желанию (сухофруктами, цукатами, шоколадом или кондитерской посыпкой).
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Источник: Сегодня