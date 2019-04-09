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Как приготовить диетическую творожную пасху с маком

Этот пасхальный десерт содержит минимум калорий

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:01
Творожная пасха диетическая
Творожная пасха диетическая
Фото: Depositphotos

Вы на диете, но не хотите отказываться от традиционных пасхальных угощений? По нашему рецепту вы сможете приготовить вкусную, но низкокалорийную пасху из нежирного творога – без сахара и лишних жиров.

Диетическая творожная пасха с маком

Ингредиенты:

  • Нежирный творог –  600 г
  • Желатин – 1 ст. л.
  • Сливки – 50 мл
  • Изюм – 50 г
  • Мак – 20 г
  • Молоко – 1/2 стакана
  • Сахарозаменитель – по вкусу
  • Цукаты, сухофрукты, шоколад или кондитерская посыпка – для украшения

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Рецепт приготовления:

  1. Замочить желатин в холодной воде, а изюм – в теплой.
  2. Мак промыть и залить молоком. Затем добавить к маку сахарозаменитель и проварить на небольшом огне в течение 15 минут. Накрыть крышкой и дать остыть. 
  3. Желатин растворить в небольшом количестве воды на водяной бане. Не кипятить.
  4. Смешать творог, желатин, мак, сливки, изюм, сахарозаменитель и взбить в блендере.
  5. Выложить получившуюся массу в пасочницу, застеленную марлей и убрать в холодильник на 10-12 часов.Под форму нужно поставить миску, куда будет стекать жидкость.
  6. Достать творожную пасху из формы и украсить желанию (сухофруктами, цукатами, шоколадом или кондитерской посыпкой). 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить шоколадный кулич с глазурью. "Сегодня" также писали, как покрасить перепелиные яйца на Пасху.

Смотрите видео, как приготовить печенье с ягодной начинкой:

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Пасха творог рецепт
Источник: Сегодня
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