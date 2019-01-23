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Как приготовить домашнее печенье савоярди

Печенье савоярди используется для традицонного рецепта тирамису

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:15
Тирамису с печеньем савоярди Фото: depositphotos.com
Тирамису с печеньем савоярди
Фото: depositphotos.com

Печенье савоярди, или "Дамские пальчики", – классическая основа для итальянского тирамису и других воздушных десертов. Готовится савоярди довольно просто, хранится до трех месяцев и избавит вас от лишних затрат на его покупку и поиск в магазинах.

Рецепт савоярди

Ингредиенты:

  • Яичный белок – 3 шт.
  • Яичный желток – 2 шт.
  • Сахарная пудра – 30 г
  • Сахар – 60 г
  • Мука – 50 г

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Рецепт приготовления:

  1. Взбиваем белки до мягких пиков, добавляем половину сахара и продолжаем взбивать до жестких пиков.
  2. Оставшийся сахар соединяем с желтками и взбиваем до получения светлой и пышной массы.
  3. Аккуратно соединяем белки с желтками, просеиваем туда же муку, перемешиваем легкими движениями снизу вверх, осторожно, чтобы сохранить "воздушность" массы.
  4. Перекладываем тесто в кондитерский мешок и делаем на противне, застеленном бумагой для выпечки, палочки длиной 10-12 см.
  5. Два раза посыпаем сахарной пудрой через сито и оставляем на 10 минут (это нужно для красивой сахарной корочки).
  6. Выпекаем 12-15 минут при температуре 190 градусов до золотисто-бежевого цвета. Готовое печенье снимаем с противня лопаткой и остужаем.

Совет: Если бисквиты получились недостаточно сухими, можно позже подсушить их в теплой духовке, хотя обычно достаточно оставить их на ночь на столе.

Напомним, ранее мы рассказывали, как легко извлечь панна котту из формочек. Сайт "Сегодня" также делился рецептом шоколадного чизкейка без выпечки.

Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:

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