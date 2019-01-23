Как приготовить домашнее печенье савоярди

Печенье савоярди используется для традицонного рецепта тирамису

Тирамису с печеньем савоярди Фото: depositphotos.com

Печенье савоярди, или "Дамские пальчики", – классическая основа для итальянского тирамису и других воздушных десертов. Готовится савоярди довольно просто, хранится до трех месяцев и избавит вас от лишних затрат на его покупку и поиск в магазинах.

Рецепт савоярди

Ингредиенты:

Яичный белок – 3 шт.

Яичный желток – 2 шт.

Сахарная пудра – 30 г

Сахар – 60 г

Мука – 50 г

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Рецепт приготовления:

Взбиваем белки до мягких пиков, добавляем половину сахара и продолжаем взбивать до жестких пиков. Оставшийся сахар соединяем с желтками и взбиваем до получения светлой и пышной массы. Аккуратно соединяем белки с желтками, просеиваем туда же муку, перемешиваем легкими движениями снизу вверх, осторожно, чтобы сохранить "воздушность" массы. Перекладываем тесто в кондитерский мешок и делаем на противне, застеленном бумагой для выпечки, палочки длиной 10-12 см. Два раза посыпаем сахарной пудрой через сито и оставляем на 10 минут (это нужно для красивой сахарной корочки). Выпекаем 12-15 минут при температуре 190 градусов до золотисто-бежевого цвета. Готовое печенье снимаем с противня лопаткой и остужаем.

Совет: Если бисквиты получились недостаточно сухими, можно позже подсушить их в теплой духовке, хотя обычно достаточно оставить их на ночь на столе.

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