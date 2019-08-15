Как приготовить домашнее вино из винограда

Рецепт приготовления домашнего вина

Вино в домашних условиях Фото: freepik.com

Не знаете, как сделать домашнее вино из винограда? Для этого нужно снять ягоды с гроздей, раздавить их и перелить полученный сок в стеклянные бутыли. Там он должен перебродить в течение нескольких месяцев.

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Собирать виноград для приготовления вина желательно после того, как сойдет утренняя роса, но не в жаркий день. Если прошел дождь, нужно будет два-три дня подождать, иначе вино получится менее сахаристое. Виноград должен быть спелым, но без гнили.

Домашнее виноградное вино

Время приготовления:

2-4 месяца

Ингредиенты:

Свежий виноград – 5 кг

Сахар – 3 кг

Кипяченая вода – 12 л

Способ приготовления:

Тщательно отобрать виноградины, отделяя их от веточек, после чего сразу же раздавить (для этого можно использовать обычный пресс для картофеля). Причем давить нужно тщательно, так, чтобы лопнула каждая виноградина. После того, как это будет сделано, процедить полученный сок и разлить его по стеклянным бутылям. Наполнять нужно не до краев, а примерно на две трети. Бутыли закрыть пластиковой крышкой, в которой заранее нужно сделать отверстие и вставить трубку. Трубки продуть и опустить в емкости с водой. Чтобы в бутыли не проходил воздух, запечатать крышки по краю пластилином или воском. После чего поставить бутыли на 2-3 месяца в погреб, где будет поддерживаться температура около +5 °С. Если же такой возможности нет, и бутыли стоят в более теплом месте, то их надо заполнять не более чем на половину. За это время надо регулярно проверять состояние будущего вина: вода, в которую будут опущены трубки, должна слегка побулькивать, также ее надо периодически менять. Через 2-3 месяца у вас получится 12 литров сухого домашнего вина. Если вы хотите получить более сладкий напиток, то нужно перелить его из бутылей в более большие емкости. Делать это следует аккуратно, стараясь не растрясти напиток. Следить, чтобы мутный осадок при этом остался на дне. На каждый литр вина добавить 100-150 г сахара и тщательно размешать, пока он не растворится. Добавлять сахар нужно понемногу, чтобы понять, какой вкус вина вам больше нравится. Бутыли, в которых оно было до этого, вымыть, высушить и перелить вино обратно. Точно так же закупорить и оставьте еще на месяц, после которого вы получится сладкое (или полусладкое, смотря сколько сахара вы добавили) вино.

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