Как приготовить домашние сырки в шоколадной глазури
Полезный аналог популярного магазинного десерта
Домашние глазированные сырки намного полезнее магазинных, так как готовятся из натуральных продуктов. Сырки по нашему рецепту состоят всего лишь из четырех ингредиентов. Вы можете положить внутрь начинку: джем, вареное сгущенное молоко, кокосовую стружку, кусочки ягод или фруктов.
Домашние глазированные сырки
Ингредиенты:
- Творог – 250 г
- Сливочное масло – 40 г
- Сахарная пудра – 50 г
- Шоколад – 100 г
Рецепт приготовления:
- С помощью блендера смешать творог, мягкое сливочное масло и сахарную пудру.
- Шоколад растопить на водяной бане.
- Кисточкой хорошо смазать силиконовые формочки для кексов растопленным шоколадом и поставить в морозилку на 5 минут. Нанести второй слой шоколада и снова поставить в морозилку на 5 минут.
- Затем положить в формочки творожную массу. Полить сверху растопленным шоколадом.
- Поставить сырки в морозилку на 10-20 минут. Готово!
Напомним, ранее мы писали, как приготовить творожно-маковый сырник с изюмом и орехами. "Сегодня" также делились рецептом шоколадных кексов в кружке от Даши Малаховой.
Смотрите видео, как выбрать настоящие сырки в глазури:
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Источник: Сегодня