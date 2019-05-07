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Как приготовить домашние сырки в шоколадной глазури

Полезный аналог популярного магазинного десерта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Домашние сырки в шоколадной глазури
Домашние сырки в шоколадной глазури
Фото: Depositphotos

Домашние глазированные сырки намного полезнее магазинных, так как готовятся из натуральных продуктов. Сырки по нашему рецепту состоят всего лишь из четырех ингредиентов. Вы можете положить внутрь начинку: джем, вареное сгущенное молоко, кокосовую стружку, кусочки ягод или фруктов. 

Домашние глазированные сырки

Ингредиенты:

  • Творог – 250 г
  • Сливочное масло – 40 г
  • Сахарная пудра – 50 г
  • Шоколад – 100 г

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Рецепт приготовления:

  1. С помощью блендера смешать творог, мягкое сливочное масло и сахарную пудру.
  2. Шоколад растопить на водяной бане.
  3. Кисточкой хорошо смазать силиконовые формочки для кексов растопленным шоколадом и поставить в морозилку на 5 минут. Нанести второй слой шоколада и снова поставить в морозилку на 5 минут.
  4. Затем положить в формочки творожную массу. Полить сверху растопленным шоколадом.
  5. Поставить сырки в морозилку на 10-20 минут. Готово!

Напомним, ранее мы писали, как приготовить творожно-маковый сырник с изюмом и орехами. "Сегодня" также делились рецептом шоколадных кексов в кружке от Даши Малаховой.

Смотрите видео, как выбрать настоящие сырки в глазури:

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Источник: Сегодня
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