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Как приготовить домашние яблочные чипсы с корицей

Рецепт полезного перекуса из яблок

Ирина Павлина
Сегодня, 20:35

Яблочные чипсы с корицей станут отличным полезным десертом как для взрослых, так и для детей. Несмотря на сладкий вкус, в них совсем нет добавленного сахара, зато много витаминов, минералов и железа.

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Готовя домашние чипсы, не тратьте время на вырезание сердцевины. Звездообразная сердцевинка придает снэку красивую форму. Мягкие сушеные яблоки так же вкусны, как и хрустящие чипсы, а вот времени на их приготовление требуется меньше .

Яблочные чипсы с корицей

Яблочные чипсы
Яблочные чипсы
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 55 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 яблока
  • Молотая корица

Способ приготовления:

  1. Яблоки помыть и нарезать очень тонкими кружочками.
  2. Выложить на противень в один слой, посыпать корицей.
  3. Готовить в духовке полтора часа (100 ºС).
  4. Перевернуть и поставить еще на 30-40 минут. Остудить и можно есть.

Как правильно хранить яблочные чипсы

Храните чипсы из яблок в герметичной посуде не дольше недели, или заморозьте и храните не дольше месяца.

Смотрите видео, как проверить безопасность магазинных чипсов:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить постный яблочный штрудель на пиве. "Сегодня" также делились рецептом яблочного печенья без сахара.

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Источник: Сегодня
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