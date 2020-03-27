Как приготовить домашние яблочные чипсы с корицей
Рецепт полезного перекуса из яблок
Яблочные чипсы с корицей станут отличным полезным десертом как для взрослых, так и для детей. Несмотря на сладкий вкус, в них совсем нет добавленного сахара, зато много витаминов, минералов и железа.
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Готовя домашние чипсы, не тратьте время на вырезание сердцевины. Звездообразная сердцевинка придает снэку красивую форму. Мягкие сушеные яблоки так же вкусны, как и хрустящие чипсы, а вот времени на их приготовление требуется меньше .
Яблочные чипсы с корицей
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 55 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 яблока
- Молотая корица
Способ приготовления:
- Яблоки помыть и нарезать очень тонкими кружочками.
- Выложить на противень в один слой, посыпать корицей.
- Готовить в духовке полтора часа (100 ºС).
- Перевернуть и поставить еще на 30-40 минут. Остудить и можно есть.
Как правильно хранить яблочные чипсы
Храните чипсы из яблок в герметичной посуде не дольше недели, или заморозьте и храните не дольше месяца.
Смотрите видео, как проверить безопасность магазинных чипсов:
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