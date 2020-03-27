Как приготовить домашние яблочные чипсы с корицей

Рецепт полезного перекуса из яблок

Яблочные чипсы с корицей станут отличным полезным десертом как для взрослых, так и для детей. Несмотря на сладкий вкус, в них совсем нет добавленного сахара, зато много витаминов, минералов и железа.

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Готовя домашние чипсы, не тратьте время на вырезание сердцевины. Звездообразная сердцевинка придает снэку красивую форму. Мягкие сушеные яблоки так же вкусны, как и хрустящие чипсы, а вот времени на их приготовление требуется меньше .

Яблочные чипсы с корицей

Яблочные чипсы Фото: Pinterest

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

55 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 яблока

Молотая корица

Способ приготовления:

Яблоки помыть и нарезать очень тонкими кружочками. Выложить на противень в один слой, посыпать корицей. Готовить в духовке полтора часа (100 ºС). Перевернуть и поставить еще на 30-40 минут. Остудить и можно есть.

Как правильно хранить яблочные чипсы

Храните чипсы из яблок в герметичной посуде не дольше недели, или заморозьте и храните не дольше месяца.

Смотрите видео, как проверить безопасность магазинных чипсов:

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