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Как приготовить домашний лимонад: ТОП-3 рецепта

Кисловатый вкус домашнего лимонада отлично освежит и поможет утолить жажду

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:41
Домашний лимонад Фото: pixabay.com
Домашний лимонад
Фото: pixabay.com

Приготовление домашнего лимонада не займет много времени, зато в результате получится отличный натуральный напиток, который можно давать даже детям. Для придания дополнительного аромата и вкуса в лимонад традиционно добавляют специи, пряные травы, фрукты и ягоды.

 Какой напиток полезен для организма утром – смотреть видео:

Классический лимонад

Ингредиенты:

  • 3 лимона
  • 100-150 г сахара
  • 1.5 л слабогазированной воды
  • чистая вода
  • 2-3 веточки мяты
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Классический лимонад
Фото: pixabay.com

    Рецепт приготовления:

    1. В сотейник налить 250-300 мл воды, добавить сахар и порезанную дольками половину лимона. Довести до кипения и варить на маленьком огне 5 минут. Оставить остывать. 
    2. В трехлитровую банку процедить лимонный сироп, добавить сок двух лимонов, слабогазированную воду, порезанную дольками половину лимона и листики мяты.
    3. Добавить простую очищенную воду до полного объема банки и поставить лимонад в холодильник минимум на полчаса.
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    Клубничный лимонад с мятой

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    Клубничный лимонад
    Фото: pixabay.com

    Ингредиенты:

    • 350 г клубники
    • 1 лимон или лайм
    • небольшой пучок мяты
    • 5 ст.л. сахара
    • щепотка ванилина
    • 1.5 л воды

    Рецепт приготовления:

    1. Половину ягод измельчить в блендере, а оставшиеся – разрезать пополам.
    2. Лимон нарезать кружочками толщиной 0,5 см.
    3. Сложить в кастрюлю клубничное пюре, половинки ягод, нарезанный лайм, ванилин и листики мяты.
    4. Залить сахар 200 мл воды и, помешивая, довести до кипения, чтобы он полностью растворился. Закипевший сироп снять с огня и влить к подготовленным ягодам с лимоном.
    5. Накрыть крышкой и оставить настаиваться 20 минут. Настоявшиеся ягоды с сиропом залить оставшейся холодной водой и убрать в холодильник на 2-3 часа.
    6. Подавать лимонад со льдом, украсив листиками мяты и ломтиками лимона.

    Имбирный лимонад

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    Имбирный лимонад
    Фото: pixabay.com

    Ингредиенты:

    • 5 см корня имбиря
    • 2 лимона
    • половина лайма
    • 100-150 г сахара или по вкусу
    • 250 мл воды
    • 2 л газированной воды
    • 1 веточка мяты

    Рецепт приготовления:

    1. Имбирь почистить, порезать небольшими ломтиками, переложить в небольшую кастрюлю, добавить воду и сахар. Довести до кипения и проварить 5 минут. Дать остыть.
    2. В кувшин через маленькое сито процедить имбирный сироп, добавить сок двух лимонов и залить минеральной водой. Добавить листики мяты и при необходимости – сахар.
    3. Для декора добавить ломтики свежего имбиря и лайма, после чего поставить охлаждаться в холодильник минимум на час.

    Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептами морсов, компотов и лимонадов. Мы также писали, какие напитки утоляют жажду в сильную жару. Кроме этого, мы писали, как приготовить освежающие домашние напитки.

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    Источник: Сегодня
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