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Как приготовить домашний лимонад: три оригинальных рецепта

Рецепты необычного лимонада с видео

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:48

Домашний лимонад полезнее для здоровья, чем магазинный, ведь в литровой бутылке покупного напитка – целый стакан сахара.

Несколько дней ведущий программы "Ранок з Україною" и кулинар-любитель Григорий Герман выбирал три лучших рецепта домашнего лимонада. А потом пробовал эти освежающие напитки вместе с участницами программы "Битва рецептов" на телеканале Украина.

Лимонад из фиолетового базилика

Фото: скриншот

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Вода 
  • Лимон
  • Фиолетовый базилик
  • Мед

Способ приготовления:

  1. Промытый базилик залить горячей водой и дать настояться. 
  2. Затем процедить, добавить мед по вкусу и дать остыть. 
  3. В конце выдавить в напиток лимонный сок.

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Апельсиновый лимонад с мятой

Фото: скриншот

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • Апельсин
  • Лимон
  • Мята
  • Вода

Способ приготовления:

  1. Нарезать помытые фрукты кружочками и сложить в кувшин.
  2. Добавить листики мяты и воду.

Лимонад с ананасом и яичным белком

Фото: скриншот

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • Яичные белки
  • Сок лимона
  • Сок ананаса
  • Сладкая газированная вода

Способ приготовления:

  1. Взбить белки, добавить сок ананаса и лимонный фреш.
  2. В конце влить в лимонад сладкую газировку.

Напомним, ранее мы делились рецептом персикового лимонада.

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Источник: Сегодня
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