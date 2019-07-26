Как приготовить домашний лимонад: три оригинальных рецепта

Рецепты необычного лимонада с видео

Домашний лимонад полезнее для здоровья, чем магазинный, ведь в литровой бутылке покупного напитка – целый стакан сахара.

Несколько дней ведущий программы "Ранок з Україною" и кулинар-любитель Григорий Герман выбирал три лучших рецепта домашнего лимонада. А потом пробовал эти освежающие напитки вместе с участницами программы "Битва рецептов" на телеканале Украина.

Лимонад из фиолетового базилика

Фото: скриншот

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Вода

Лимон

Фиолетовый базилик

Мед

Способ приготовления:

Промытый базилик залить горячей водой и дать настояться. Затем процедить, добавить мед по вкусу и дать остыть. В конце выдавить в напиток лимонный сок.

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Апельсиновый лимонад с мятой

Фото: скриншот

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

Апельсин

Лимон

Мята

Вода

Способ приготовления:

Нарезать помытые фрукты кружочками и сложить в кувшин. Добавить листики мяты и воду.

Лимонад с ананасом и яичным белком

Фото: скриншот

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

Яичные белки

Сок лимона

Сок ананаса

Сладкая газированная вода

Способ приготовления:

Взбить белки, добавить сок ананаса и лимонный фреш. В конце влить в лимонад сладкую газировку.

Напомним, ранее мы делились рецептом персикового лимонада.

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