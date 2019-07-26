Как приготовить домашний лимонад: три оригинальных рецепта
Рецепты необычного лимонада с видео
Домашний лимонад полезнее для здоровья, чем магазинный, ведь в литровой бутылке покупного напитка – целый стакан сахара.
Несколько дней ведущий программы "Ранок з Україною" и кулинар-любитель Григорий Герман выбирал три лучших рецепта домашнего лимонада. А потом пробовал эти освежающие напитки вместе с участницами программы "Битва рецептов" на телеканале Украина.
Лимонад из фиолетового базилика
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Вода
- Лимон
- Фиолетовый базилик
- Мед
Способ приготовления:
- Промытый базилик залить горячей водой и дать настояться.
- Затем процедить, добавить мед по вкусу и дать остыть.
- В конце выдавить в напиток лимонный сок.
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Апельсиновый лимонад с мятой
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- Апельсин
- Лимон
- Мята
- Вода
Способ приготовления:
- Нарезать помытые фрукты кружочками и сложить в кувшин.
- Добавить листики мяты и воду.
Лимонад с ананасом и яичным белком
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- Яичные белки
- Сок лимона
- Сок ананаса
- Сладкая газированная вода
Способ приготовления:
- Взбить белки, добавить сок ананаса и лимонный фреш.
- В конце влить в лимонад сладкую газировку.
Напомним, ранее мы делились рецептом персикового лимонада.
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Источник: Сегодня