Как приготовить домашний сливочный сыр
Рецепт сливочного сыра в домашних условиях довольно прост в приготовлении
Сливочный сыр, или крим-чиз – популярный ингредиент многих основных блюд, закусок и десертов. Стоит он совсем недешево. Но выход есть: похожий продукт можно приготовить на собственной кухне из молока, сметаны и лимонного сока.
Домашний сливочный сыр
Ингредиенты:
- Домашнее молоко (не пастеризованное) – 3 л
- Сметана 20% – 3 ст. л
- Лимонный сок – 2 ст. л
Рецепт приготовления:
- Молоко нагреть в кастрюле на сильном огне, не доводя до кипения.
- Добавить в молоко сметану, хорошо перемешать. Когда молоко начнет сворачиваться, добавить свежевыжатый лимонный сок и перемешать. Держать на огне в течение минуты.
- Процедить через сито, застеленное марлей в несколько слоев.
- Концы марли завязать в узелок и подвесить (нужно, чтобы стекла лишняя влага). Сыр должен стекать в течении 2-3 часов.
- Переложить сливочный сыр в герметичный контейнер и хранить в холодильнике.
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Источник: "Сегодня"