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Как приготовить домашний сливочный сыр

Рецепт сливочного сыра в домашних условиях довольно прост в приготовлении

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:50
Сливочный сыр Фото: Rawpixel.com / Freepik
Сливочный сыр Фото: Rawpixel.com / Freepik

Сливочный сыр, или крим-чиз – популярный ингредиент многих основных блюд, закусок и десертов. Стоит он совсем недешево. Но выход есть: похожий продукт можно приготовить на собственной кухне из молока, сметаны и лимонного сока.

Домашний сливочный сыр

Ингредиенты:

  • Домашнее молоко (не пастеризованное) – 3 л
  • Сметана 20% – 3 ст. л
  • Лимонный сок – 2 ст. л
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Рецепт приготовления:

  1. Молоко нагреть в кастрюле на сильном огне, не доводя до кипения.
  2. Добавить в молоко сметану, хорошо перемешать. Когда молоко начнет сворачиваться, добавить свежевыжатый лимонный сок и перемешать. Держать на огне в течение минуты.
  3. Процедить через сито, застеленное марлей в несколько слоев. 
  4. Концы марли завязать в узелок и подвесить (нужно, чтобы стекла лишняя влага). Сыр должен стекать в течении 2-3 часов.
  5. Переложить сливочный сыр в герметичный контейнер и хранить в холодильнике. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить из сливочного сыра японский хлопковый чизкейк, а также вегетарианский фаршированный перец в прованском стиле.

Смотрите видео, как приготовить в домашних условиях брынзу:

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Источник: "Сегодня"
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