Как приготовить домашний сливочный сыр

Рецепт сливочного сыра в домашних условиях довольно прост в приготовлении

Сливочный сыр Фото: Rawpixel.com / Freepik

Сливочный сыр, или крим-чиз – популярный ингредиент многих основных блюд, закусок и десертов. Стоит он совсем недешево. Но выход есть: похожий продукт можно приготовить на собственной кухне из молока, сметаны и лимонного сока.

Домашний сливочный сыр

Ингредиенты:

Домашнее молоко (не пастеризованное) – 3 л

Сметана 20% – 3 ст. л

Лимонный сок – 2 ст. л

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Рецепт приготовления:

Молоко нагреть в кастрюле на сильном огне, не доводя до кипения. Добавить в молоко сметану, хорошо перемешать. Когда молоко начнет сворачиваться, добавить свежевыжатый лимонный сок и перемешать. Держать на огне в течение минуты. Процедить через сито, застеленное марлей в несколько слоев. Концы марли завязать в узелок и подвесить (нужно, чтобы стекла лишняя влага). Сыр должен стекать в течении 2-3 часов. Переложить сливочный сыр в герметичный контейнер и хранить в холодильнике.

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