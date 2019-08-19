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Как приготовить домашнюю пастилу из яблок

Яблоки – прекрасный продукт для пастилы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:57
Домашняя яблочная пастила
Домашняя яблочная пастила
Фото: Depositphotos

Натуральная пастила — это обезвоженные фрукты, в которых сохраняются витамины и аминокислоты. Из-за того, что она готовится при минимальной температуре, в ней остаются все полезные вещества свежих натуральных продуктов. 

Смотрите видео, как уберечься от химикатов в яблоках:

В пастиле есть не только витамины и минералы, но и природный пектин — лучший сорбент токсинов. В правильном десерте нет никаких сторонних добавок: усилителей вкуса, консервантов, подсластителей, загустителей и прочей "химии".

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Проще всего готовить сливовую и абрикосовую пастилу — ее легко снимать с поддонов, она быстро и просто готовится и сушится. С яблочной пастилой придется повозиться: каждый сорт этих фруктов высыхает по-своему. К тому же есть пластичные, которые можно свернуть, а есть такие, что высыхают сплошным куском, с которым потом ничего не сделаешь.

Тут на помощь приходят, например, бананы и другие фрукты, которые добавляют "неудачному" сорту пластичности. Но лучше всего добавить именно банан — особенно если в сладости будущей пастилы вы не уверены. 

Хранить готовый продукт лучше в стеклянных банках под плотно закрученной крышкой.

Как сделать яблочную пастилу

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • Яблоки с высоким содержанием пектина
  • Вода

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Способ приготовления:

  1. Яблоки помыть, вырезать сердцевину и нарезать дольками.
  2. В кастрюлю с толстым днем (не эмалированную!) налить 1 см воды. Положить в кастрюлю яблоки.
  3. Включить огонь и довести до кипения, после чего огонь убавить до среднего и варить до полного размягчения фруктов. Время зависит от сорта яблок – от 30 минут до 2 часов. 
  4. Дать фруктам полностью остыть. Слить через сито выделившийся сок. 
  5. Оставшуюся массу протереть через сито и удалить кожуру.
  6. Деревянную разделочную доску обтянуть пищевой пленкой. Или накрыть бумагой для выпечки, разровнять и закрепить края.
  7. Намазать яблочное пюре на поверхность доски с помощью лопатки. Пласт должен быть толщиной 4-5 мм.
  8. Оставить пастилу на солнце подсохнуть или поместить ее в духовку, где готовить при температуре 60 С. Дверцу нужно оставить приоткрытой для циркуляции воздуха. Пастила готова, когда она свободно отстает от пергамента и не липнет.
  9. Готовую пастилу можно свернуть в рулетики или разрезать на квадратики. Хранить в банке с крышкой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мармелад из яблок и слив в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептами домашнего зефира

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Источник: Сегодня
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