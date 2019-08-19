Как приготовить домашнюю пастилу из яблок

Яблоки – прекрасный продукт для пастилы

Домашняя яблочная пастила Фото: Depositphotos

Натуральная пастила — это обезвоженные фрукты, в которых сохраняются витамины и аминокислоты. Из-за того, что она готовится при минимальной температуре, в ней остаются все полезные вещества свежих натуральных продуктов.

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В пастиле есть не только витамины и минералы, но и природный пектин — лучший сорбент токсинов. В правильном десерте нет никаких сторонних добавок: усилителей вкуса, консервантов, подсластителей, загустителей и прочей "химии".

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Проще всего готовить сливовую и абрикосовую пастилу — ее легко снимать с поддонов, она быстро и просто готовится и сушится. С яблочной пастилой придется повозиться: каждый сорт этих фруктов высыхает по-своему. К тому же есть пластичные, которые можно свернуть, а есть такие, что высыхают сплошным куском, с которым потом ничего не сделаешь.

Тут на помощь приходят, например, бананы и другие фрукты, которые добавляют "неудачному" сорту пластичности. Но лучше всего добавить именно банан — особенно если в сладости будущей пастилы вы не уверены.

Хранить готовый продукт лучше в стеклянных банках под плотно закрученной крышкой.

Как сделать яблочную пастилу

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Яблоки с высоким содержанием пектина

Вода

Способ приготовления:

Яблоки помыть, вырезать сердцевину и нарезать дольками. В кастрюлю с толстым днем (не эмалированную!) налить 1 см воды. Положить в кастрюлю яблоки. Включить огонь и довести до кипения, после чего огонь убавить до среднего и варить до полного размягчения фруктов. Время зависит от сорта яблок – от 30 минут до 2 часов. Дать фруктам полностью остыть. Слить через сито выделившийся сок. Оставшуюся массу протереть через сито и удалить кожуру. Деревянную разделочную доску обтянуть пищевой пленкой. Или накрыть бумагой для выпечки, разровнять и закрепить края. Намазать яблочное пюре на поверхность доски с помощью лопатки. Пласт должен быть толщиной 4-5 мм. Оставить пастилу на солнце подсохнуть или поместить ее в духовку, где готовить при температуре 60 С. Дверцу нужно оставить приоткрытой для циркуляции воздуха. Пастила готова, когда она свободно отстает от пергамента и не липнет. Готовую пастилу можно свернуть в рулетики или разрезать на квадратики. Хранить в банке с крышкой.

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