Как приготовить домашнюю пастилу из яблок
Яблоки – прекрасный продукт для пастилы
Натуральная пастила — это обезвоженные фрукты, в которых сохраняются витамины и аминокислоты. Из-за того, что она готовится при минимальной температуре, в ней остаются все полезные вещества свежих натуральных продуктов.
Смотрите видео, как уберечься от химикатов в яблоках:
В пастиле есть не только витамины и минералы, но и природный пектин — лучший сорбент токсинов. В правильном десерте нет никаких сторонних добавок: усилителей вкуса, консервантов, подсластителей, загустителей и прочей "химии".
Проще всего готовить сливовую и абрикосовую пастилу — ее легко снимать с поддонов, она быстро и просто готовится и сушится. С яблочной пастилой придется повозиться: каждый сорт этих фруктов высыхает по-своему. К тому же есть пластичные, которые можно свернуть, а есть такие, что высыхают сплошным куском, с которым потом ничего не сделаешь.
Тут на помощь приходят, например, бананы и другие фрукты, которые добавляют "неудачному" сорту пластичности. Но лучше всего добавить именно банан — особенно если в сладости будущей пастилы вы не уверены.
Хранить готовый продукт лучше в стеклянных банках под плотно закрученной крышкой.
Как сделать яблочную пастилу
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- Яблоки с высоким содержанием пектина
- Вода
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Способ приготовления:
- Яблоки помыть, вырезать сердцевину и нарезать дольками.
- В кастрюлю с толстым днем (не эмалированную!) налить 1 см воды. Положить в кастрюлю яблоки.
- Включить огонь и довести до кипения, после чего огонь убавить до среднего и варить до полного размягчения фруктов. Время зависит от сорта яблок – от 30 минут до 2 часов.
- Дать фруктам полностью остыть. Слить через сито выделившийся сок.
- Оставшуюся массу протереть через сито и удалить кожуру.
- Деревянную разделочную доску обтянуть пищевой пленкой. Или накрыть бумагой для выпечки, разровнять и закрепить края.
- Намазать яблочное пюре на поверхность доски с помощью лопатки. Пласт должен быть толщиной 4-5 мм.
- Оставить пастилу на солнце подсохнуть или поместить ее в духовку, где готовить при температуре 60 С. Дверцу нужно оставить приоткрытой для циркуляции воздуха. Пастила готова, когда она свободно отстает от пергамента и не липнет.
- Готовую пастилу можно свернуть в рулетики или разрезать на квадратики. Хранить в банке с крышкой.
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