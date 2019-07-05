Как приготовить домашнюю пиццу с колбасой и сыром
Рецепт простой итальянской пиццы на тонком тесте
Не знаете, как приготовить пиццу дома? Главный секрет этого итальянского блюда – в тесте. Оно должно быть тонким и хрустящим, но не пересушенным. Мы поделимся рецептом простой пиццы из дрожжевого теста с колбасками, помидорами черри и сыром.
Смотрите видео, как приготовить вкусную пиццу по рецепту Алексея Суханова:
Как приготовить вкусную пиццу с колбасой и сыром
Ингредиенты:
Для теста:
- 385 г муки + 1-2 ст.л. для замеса
- 300 мл теплой воды
- 15 г свежих дрожжей
- 1 ч.л. соли
- Немного растительного масла
Для начинки:
- 5 ст.л. томатного соуса
- Щепотка сушеного орегано
- По 50 г копченых и вяленых колбасок
- Горсть помидоров черри
- 250 г моцареллы
Рецепт приготовления:
- Дрожжи раскрошить в миску. Добавить теплую воду, размешать. Можно всыпать немного сахара, чтобы дрожжи лучше активизировались. Накрыть салфеткой, поставить в теплое место на 10-15 минут. Постепенно добавляя муку, замесить тесто.
- Смазать руки и миску маслом, положить в нее тесто. Снова накрыть салфеткой и оставить на 30-40 минут. Подошедшее тесто обмять.
- Подготовить колбаски, помидоры черри и сыр.
- Тесто растянуть руками и выложить в форму. Смазать томатным соусом, выложить колбаски и помидоры. Посыпать орегано.
- Сверху выложить нарезанную моцареллу. Выпекать в разогретой до максимума духовке до готовности. Это займет около 15-20 минут.
- Подавать пиццу горячей.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить пиццу на сковороде за 10 минут. "Сегодня" также делились лучшими рецептами вегетарианской пиццы.
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Источник: Сегодня