Как приготовить домашнюю пиццу с колбасой и сыром

Рецепт простой итальянской пиццы на тонком тесте

Как приготовить пиццу в духовке Фото: freepik.com

Не знаете, как приготовить пиццу дома? Главный секрет этого итальянского блюда – в тесте. Оно должно быть тонким и хрустящим, но не пересушенным. Мы поделимся рецептом простой пиццы из дрожжевого теста с колбасками, помидорами черри и сыром.

Смотрите видео, как приготовить вкусную пиццу по рецепту Алексея Суханова:

Как приготовить вкусную пиццу с колбасой и сыром

Ингредиенты:

Для теста:

385 г муки + 1-2 ст.л. для замеса

300 мл теплой воды

15 г свежих дрожжей

1 ч.л. соли

Немного растительного масла

Для начинки:

5 ст.л. томатного соуса

Щепотка сушеного орегано

По 50 г копченых и вяленых колбасок

Горсть помидоров черри

250 г моцареллы

Читайте также Без лишних калорий: рецепт диетической пиццы из кабачков

Рецепт приготовления:

Дрожжи раскрошить в миску. Добавить теплую воду, размешать. Можно всыпать немного сахара, чтобы дрожжи лучше активизировались. Накрыть салфеткой, поставить в теплое место на 10-15 минут. Постепенно добавляя муку, замесить тесто. Смазать руки и миску маслом, положить в нее тесто. Снова накрыть салфеткой и оставить на 30-40 минут. Подошедшее тесто обмять. Подготовить колбаски, помидоры черри и сыр. Тесто растянуть руками и выложить в форму. Смазать томатным соусом, выложить колбаски и помидоры. Посыпать орегано. Сверху выложить нарезанную моцареллу. Выпекать в разогретой до максимума духовке до готовности. Это займет около 15-20 минут. Подавать пиццу горячей.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пиццу на сковороде за 10 минут. "Сегодня" также делились лучшими рецептами вегетарианской пиццы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram