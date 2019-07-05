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Как приготовить домашнюю пиццу с колбасой и сыром

Рецепт простой итальянской пиццы на тонком тесте

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:52
Как приготовить пиццу в духовке
Как приготовить пиццу в духовке
Фото: freepik.com

Не знаете, как приготовить пиццу дома? Главный секрет этого итальянского блюда – в тесте. Оно должно быть тонким и хрустящим, но не пересушенным. Мы поделимся рецептом простой пиццы из дрожжевого теста с колбасками, помидорами черри и сыром.

Смотрите видео, как приготовить вкусную пиццу по рецепту Алексея Суханова:

Как приготовить вкусную пиццу с колбасой и сыром

Ингредиенты:

Для теста:

  • 385 г муки + 1-2 ст.л. для замеса
  • 300 мл теплой воды
  • 15 г свежих дрожжей
  • 1 ч.л. соли
  • Немного растительного масла

Для начинки:

  • 5 ст.л. томатного соуса 
  • Щепотка сушеного орегано
  • По 50 г копченых и вяленых колбасок
  • Горсть помидоров черри
  • 250 г моцареллы

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Рецепт приготовления:

  1. Дрожжи раскрошить в миску. Добавить теплую воду, размешать. Можно всыпать немного сахара, чтобы дрожжи лучше активизировались. Накрыть салфеткой, поставить в теплое место на 10-15 минут. Постепенно добавляя муку, замесить тесто.
  2. Смазать руки и миску маслом, положить в нее тесто. Снова накрыть салфеткой и оставить на 30-40 минут. Подошедшее тесто обмять. 
  3. Подготовить колбаски, помидоры черри и сыр.
  4. Тесто растянуть руками и выложить в форму. Смазать томатным соусом, выложить колбаски и помидоры. Посыпать орегано.
  5. Сверху выложить нарезанную моцареллу. Выпекать в разогретой до максимума духовке до готовности. Это займет около 15-20 минут.
  6. Подавать пиццу горячей.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пиццу на сковороде за 10 минут. "Сегодня" также делились лучшими рецептами вегетарианской пиццы.

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Источник: Сегодня
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