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Как приготовить сливянку в домашних условиях

Рецепт сливянки из целых слив

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:47
Сливянка по-украински
Сливянка по-украински
Фото: Depositphotos

Сливянка – это фруктовая наливка, приготовленная из слив, чаще всего сорта "Венгерка". Плоды смешиваются вместе с сахаром и водкой, а затем настаиваются в стеклянной бутыли. Перед тем как делать сливянку, фрукты можно заморозить: это помогает разрушить клетки так, чтобы весь вкус и аромат уходил в будущий алкоголь.

Смотрите видео, как приготовить сливовое вино:

Соблюдать идеальную стерильность при подготовке сливянки не стоит. То есть мыть плоды не нужно, разве что очистить их от мусора. Дело в том, что на поверхности плодов находятся бактерии-катализаторы процесса брожения. А вот посуду для приготовления нужно помыть очень тщательно — как минимум содовым раствором.

Как приготовить домашнюю сливянку

Время приготовления:

  • 6 месяцев

Ингредиенты на 1 л:

  • Сливы сорта Венгерка — 1 кг
  • Сахар — 0,5 кг
  • Водка — 0,5 л

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Способ приготовления:

  1. Спелые сливы сложить в бутыль с широким горлом и залить водкой, чтобы алкоголь покрыл плоды. 
  2. Дать настояться в темном месте 2 месяца. Раз в 2-3 дня настойку желательно перемешивать. Затем получившийся настой слить и поставить в холодильник. 
  3. Засыпать сливы сахаром, чтобы он покрыл все плоды. Опять настаивать, периодически помешивая, в течение 2-х недель. 
  4. Получившийся сироп смешать с ранее слитой жидкостью, профильтровать, разлить по бутылкам и закрыть пробками.

Напомним, ранее мы делились рецептом сливового соуса ткемали на зиму. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить варенье из слив с шоколадом.

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Источник: Сегодня
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