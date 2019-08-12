Как приготовить сливянку в домашних условиях

Рецепт сливянки из целых слив

Сливянка по-украински Фото: Depositphotos

Сливянка – это фруктовая наливка, приготовленная из слив, чаще всего сорта "Венгерка". Плоды смешиваются вместе с сахаром и водкой, а затем настаиваются в стеклянной бутыли. Перед тем как делать сливянку, фрукты можно заморозить: это помогает разрушить клетки так, чтобы весь вкус и аромат уходил в будущий алкоголь.

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Соблюдать идеальную стерильность при подготовке сливянки не стоит. То есть мыть плоды не нужно, разве что очистить их от мусора. Дело в том, что на поверхности плодов находятся бактерии-катализаторы процесса брожения. А вот посуду для приготовления нужно помыть очень тщательно — как минимум содовым раствором.

Как приготовить домашнюю сливянку

Время приготовления:

6 месяцев

Ингредиенты на 1 л:

Сливы сорта Венгерка — 1 кг

Сахар — 0,5 кг

Водка — 0,5 л

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Способ приготовления:

Спелые сливы сложить в бутыль с широким горлом и залить водкой, чтобы алкоголь покрыл плоды. Дать настояться в темном месте 2 месяца. Раз в 2-3 дня настойку желательно перемешивать. Затем получившийся настой слить и поставить в холодильник. Засыпать сливы сахаром, чтобы он покрыл все плоды. Опять настаивать, периодически помешивая, в течение 2-х недель. Получившийся сироп смешать с ранее слитой жидкостью, профильтровать, разлить по бутылкам и закрыть пробками.

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