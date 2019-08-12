Как приготовить сливянку в домашних условиях
Рецепт сливянки из целых слив
Сливянка – это фруктовая наливка, приготовленная из слив, чаще всего сорта "Венгерка". Плоды смешиваются вместе с сахаром и водкой, а затем настаиваются в стеклянной бутыли. Перед тем как делать сливянку, фрукты можно заморозить: это помогает разрушить клетки так, чтобы весь вкус и аромат уходил в будущий алкоголь.
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Соблюдать идеальную стерильность при подготовке сливянки не стоит. То есть мыть плоды не нужно, разве что очистить их от мусора. Дело в том, что на поверхности плодов находятся бактерии-катализаторы процесса брожения. А вот посуду для приготовления нужно помыть очень тщательно — как минимум содовым раствором.
Как приготовить домашнюю сливянку
Время приготовления:
- 6 месяцев
Ингредиенты на 1 л:
- Сливы сорта Венгерка — 1 кг
- Сахар — 0,5 кг
- Водка — 0,5 л
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Способ приготовления:
- Спелые сливы сложить в бутыль с широким горлом и залить водкой, чтобы алкоголь покрыл плоды.
- Дать настояться в темном месте 2 месяца. Раз в 2-3 дня настойку желательно перемешивать. Затем получившийся настой слить и поставить в холодильник.
- Засыпать сливы сахаром, чтобы он покрыл все плоды. Опять настаивать, периодически помешивая, в течение 2-х недель.
- Получившийся сироп смешать с ранее слитой жидкостью, профильтровать, разлить по бутылкам и закрыть пробками.
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