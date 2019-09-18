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Как приготовить драники из тыквы: ТОП-5 рецептов

Рецепты вкусных тыквенных драников с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15
Тыквенные драники
Тыквенные драники
Фото: Depositphotos

Мы привыкли готовить деруны из картофеля. Но вкусные драники можно сделать даже из яблок. Мы предлагаем приготовить это блюдо с тыквой.

Смотрите видео о пользе тыквы для здоровья:

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Если вы хотите, чтобы драники были сладкими, возьмите мускатную тыкву. А для закусочного варианта больше подойдет обычная огородная тыква.

Тыквенные драники без муки

Драники из тыквы без муки
Драники из тыквы без муки
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 300 г мякоти тыквы
  • 2 яйца
  • 1/2 ч.л. сушеного укропа
  • 1 зубчик чеснока
  • Соль по вкусу
  • Растительное масло – для жарки
  • Сметана или йогурт – для подачи

Способ приготовления:

  1. Натереть тыкву на средней терке.
  2. Добавить яйца, специи, травы, соль, перемешать.
  3. Нагреть масло на сковороде и выкладывать ложкой массу в виде оладий. Обжарить с двух сторон.
  4. Выкладывать драники на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир.
  5. Подавать с йогуртом или сметаной.

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Драники из тыквы с яйцом

Тыквенные драники: рецепт
Тыквенные драники: рецепт
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 400 г очищенной тыквы
  • 2 ст. л. (30 г) муки
  • 1 яйцо
  • Щепотка соли
  • 30 г растительного масла – для обжаривания

Способ приготовления:

  1. Тыкву натереть на мелкой терке.
  2. Добавить яйцо, муку и соль, хорошо перемешать. 
  3. Выкладывая тесто ложкой, жарить драники на горячей сковороде с маслом.
  4. После обжаривания драники из тыквы можно выложить на салфетку, чтобы она впитала излишки жира. 

Драники с тыквой и картошкой без яиц

Тыквенные драники с картофелем без муки
Тыквенные драники с картофелем без муки
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 4 ст.л. пшенной крупы
  • 100 г картофеля
  • 70 г мускатной тыквы
  • 1 лук репчатый 
  • 3 зубчика чеснока
  • 1/4 ч.л. соли
  • Щепотка мускатного ореха
  • Щепотка сушеной паприки 
  • 1 ст.л. кукурузной муки 
  • 3 ст.л. подсолнечного масла

Способ приготовления:

  1. Картофель, мускатную тыкву, репчатый лук и чеснок почистить и помыть.
  2. Пшенную крупу необходимо отварить до готовности в подсоленной воде. 
  3. Картофель и тыкву натереть на крупной терке.
  4. Добавляем горячее или теплое пшено, перемешать.
  5. Нарезать лук маленькими кусочками, а чеснок выдавить через пресс. Добавить и перемешать. Приправить по вкусу.
  6. Добавить столовую ложку подсолнечного масла в овощи и кукурузную муку. Перемешать до образования однородной консистенции.
  7. Разогреть сковороду с маслом и жарить драники до золотистого цвета с двух сторон.

Драники из тыквы без яиц

Тыквенные драники
Тыквенные драники
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 300 г тыквы
  • 1-2 ст.л. муки
  • Cоль
  • 0,5 ч.л. соды
  • Черный перец
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Натереть кусок тыквы на мелкой терке, посыпать солью и оставить на 5 минут, чтобы тыква дала сок
  2. Смешать с просеянной мукой, добавить соду и черный перец. Еще раз перемешать. Муки нужно взять столько, чтобы тесто получилось по консистенции густой сметаны.
  3. Нагреть в сковороде растительное масло, выкладывать ложкой тесто и жарить драники с двух сторон. Огонь должен быть достаточно сильным, тогда оладьи будет легко переворачиваться.

Драники: рецепт из замороженной тыквы

Драники из замороженной тыквы
Драники из замороженной тыквы
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 500 г тыквы
  • 3 яйца
  • 0.5 репчатого лука
  • 1,5 ст.л. муки
  • Соль, молотый перец
  • 60 мл растительного масла

Способ приготовления:

  1. Тыкву разморозить, натереть на крупной терке. 
  2. Лук измельчить и добавить к тыкве.
  3. Добавить яйца, муку, соль и молотый перец.
  4. Перемешать и пожарить тыквенные драники на сковороде.

Секреты приготовления драников

  • На какой терке лучше тереть тыкву? Все зависит от того, какой результат нужно получить. Тем, кто предпочитает мягкие и нежные драники, лучше использовать мелкую дерущую терку. Тем, кому по душе поджаристые драники с хрустящей корочкой, подойдет терка большего размера. Ну а для мягких драников с хрустящей корочкой следует использовать терку среднего размера. Лук тоже желательно натирать на терке.
  • Из пряностей в драники обычно кладут лишь молотый перец и иногда – чеснок, но многие любят их с добавлением накрошенной зелени, например, укропа, петрушки, зеленого лука. 
  • Тесто для драников следует хорошо вымешать и сразу же приступить к обжариванию оладий. Оставлять его надолго не рекомендуется.
  • Жарить драники следует в кипящем растительном масле или растопленном сале на очень горячей сковороде. 

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить оладьи из тыквы.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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