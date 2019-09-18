Как приготовить драники из тыквы: ТОП-5 рецептов

Рецепты вкусных тыквенных драников с фото

Тыквенные драники Фото: Depositphotos

Мы привыкли готовить деруны из картофеля. Но вкусные драники можно сделать даже из яблок. Мы предлагаем приготовить это блюдо с тыквой.

Смотрите видео о пользе тыквы для здоровья:

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Если вы хотите, чтобы драники были сладкими, возьмите мускатную тыкву. А для закусочного варианта больше подойдет обычная огородная тыква.

Тыквенные драники без муки

Драники из тыквы без муки Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

300 г мякоти тыквы

2 яйца

1/2 ч.л. сушеного укропа

1 зубчик чеснока

Соль по вкусу

Растительное масло – для жарки

Сметана или йогурт – для подачи

Способ приготовления:

Натереть тыкву на средней терке. Добавить яйца, специи, травы, соль, перемешать. Нагреть масло на сковороде и выкладывать ложкой массу в виде оладий. Обжарить с двух сторон. Выкладывать драники на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир. Подавать с йогуртом или сметаной.

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Драники из тыквы с яйцом

Тыквенные драники: рецепт Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

400 г очищенной тыквы

2 ст. л. (30 г) муки

1 яйцо

Щепотка соли

30 г растительного масла – для обжаривания

Способ приготовления:

Тыкву натереть на мелкой терке. Добавить яйцо, муку и соль, хорошо перемешать. Выкладывая тесто ложкой, жарить драники на горячей сковороде с маслом. После обжаривания драники из тыквы можно выложить на салфетку, чтобы она впитала излишки жира.

Драники с тыквой и картошкой без яиц

Тыквенные драники с картофелем без муки Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

4 ст.л. пшенной крупы

100 г картофеля

70 г мускатной тыквы

1 лук репчатый

3 зубчика чеснока

1/4 ч.л. соли

Щепотка мускатного ореха

Щепотка сушеной паприки

1 ст.л. кукурузной муки

3 ст.л. подсолнечного масла

Способ приготовления:

Картофель, мускатную тыкву, репчатый лук и чеснок почистить и помыть. Пшенную крупу необходимо отварить до готовности в подсоленной воде. Картофель и тыкву натереть на крупной терке. Добавляем горячее или теплое пшено, перемешать. Нарезать лук маленькими кусочками, а чеснок выдавить через пресс. Добавить и перемешать. Приправить по вкусу. Добавить столовую ложку подсолнечного масла в овощи и кукурузную муку. Перемешать до образования однородной консистенции. Разогреть сковороду с маслом и жарить драники до золотистого цвета с двух сторон.

Драники из тыквы без яиц

Тыквенные драники Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

300 г тыквы

1-2 ст.л. муки

Cоль

0,5 ч.л. соды

Черный перец

Растительное масло

Способ приготовления:

Натереть кусок тыквы на мелкой терке, посыпать солью и оставить на 5 минут, чтобы тыква дала сок Смешать с просеянной мукой, добавить соду и черный перец. Еще раз перемешать. Муки нужно взять столько, чтобы тесто получилось по консистенции густой сметаны. Нагреть в сковороде растительное масло, выкладывать ложкой тесто и жарить драники с двух сторон. Огонь должен быть достаточно сильным, тогда оладьи будет легко переворачиваться.

Драники: рецепт из замороженной тыквы

Драники из замороженной тыквы Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

500 г тыквы

3 яйца

0.5 репчатого лука

1,5 ст.л. муки

Соль, молотый перец

60 мл растительного масла

Способ приготовления:

Тыкву разморозить, натереть на крупной терке. Лук измельчить и добавить к тыкве. Добавить яйца, муку, соль и молотый перец. Перемешать и пожарить тыквенные драники на сковороде.

Секреты приготовления драников

На какой терке лучше тереть тыкву? Все зависит от того, какой результат нужно получить. Тем, кто предпочитает мягкие и нежные драники, лучше использовать мелкую дерущую терку. Тем, кому по душе поджаристые драники с хрустящей корочкой, подойдет терка большего размера. Ну а для мягких драников с хрустящей корочкой следует использовать терку среднего размера. Лук тоже желательно натирать на терке.

Из пряностей в драники обычно кладут лишь молотый перец и иногда – чеснок, но многие любят их с добавлением накрошенной зелени, например, укропа, петрушки, зеленого лука.

Тесто для драников следует хорошо вымешать и сразу же приступить к обжариванию оладий. Оставлять его надолго не рекомендуется.

Жарить драники следует в кипящем растительном масле или растопленном сале на очень горячей сковороде.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить оладьи из тыквы.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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