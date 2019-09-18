Как приготовить драники из тыквы: ТОП-5 рецептов
Рецепты вкусных тыквенных драников с фото
Мы привыкли готовить деруны из картофеля. Но вкусные драники можно сделать даже из яблок. Мы предлагаем приготовить это блюдо с тыквой.
Смотрите видео о пользе тыквы для здоровья:
Если вы хотите, чтобы драники были сладкими, возьмите мускатную тыкву. А для закусочного варианта больше подойдет обычная огородная тыква.
Тыквенные драники без муки
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 300 г мякоти тыквы
- 2 яйца
- 1/2 ч.л. сушеного укропа
- 1 зубчик чеснока
- Соль по вкусу
- Растительное масло – для жарки
- Сметана или йогурт – для подачи
Способ приготовления:
- Натереть тыкву на средней терке.
- Добавить яйца, специи, травы, соль, перемешать.
- Нагреть масло на сковороде и выкладывать ложкой массу в виде оладий. Обжарить с двух сторон.
- Выкладывать драники на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы впитался лишний жир.
- Подавать с йогуртом или сметаной.
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Драники из тыквы с яйцом
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 400 г очищенной тыквы
- 2 ст. л. (30 г) муки
- 1 яйцо
- Щепотка соли
- 30 г растительного масла – для обжаривания
Способ приготовления:
- Тыкву натереть на мелкой терке.
- Добавить яйцо, муку и соль, хорошо перемешать.
- Выкладывая тесто ложкой, жарить драники на горячей сковороде с маслом.
- После обжаривания драники из тыквы можно выложить на салфетку, чтобы она впитала излишки жира.
Драники с тыквой и картошкой без яиц
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 4 ст.л. пшенной крупы
- 100 г картофеля
- 70 г мускатной тыквы
- 1 лук репчатый
- 3 зубчика чеснока
- 1/4 ч.л. соли
- Щепотка мускатного ореха
- Щепотка сушеной паприки
- 1 ст.л. кукурузной муки
- 3 ст.л. подсолнечного масла
Способ приготовления:
- Картофель, мускатную тыкву, репчатый лук и чеснок почистить и помыть.
- Пшенную крупу необходимо отварить до готовности в подсоленной воде.
- Картофель и тыкву натереть на крупной терке.
- Добавляем горячее или теплое пшено, перемешать.
- Нарезать лук маленькими кусочками, а чеснок выдавить через пресс. Добавить и перемешать. Приправить по вкусу.
- Добавить столовую ложку подсолнечного масла в овощи и кукурузную муку. Перемешать до образования однородной консистенции.
- Разогреть сковороду с маслом и жарить драники до золотистого цвета с двух сторон.
Драники из тыквы без яиц
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 300 г тыквы
- 1-2 ст.л. муки
- Cоль
- 0,5 ч.л. соды
- Черный перец
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Натереть кусок тыквы на мелкой терке, посыпать солью и оставить на 5 минут, чтобы тыква дала сок
- Смешать с просеянной мукой, добавить соду и черный перец. Еще раз перемешать. Муки нужно взять столько, чтобы тесто получилось по консистенции густой сметаны.
- Нагреть в сковороде растительное масло, выкладывать ложкой тесто и жарить драники с двух сторон. Огонь должен быть достаточно сильным, тогда оладьи будет легко переворачиваться.
Драники: рецепт из замороженной тыквы
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 500 г тыквы
- 3 яйца
- 0.5 репчатого лука
- 1,5 ст.л. муки
- Соль, молотый перец
- 60 мл растительного масла
Способ приготовления:
- Тыкву разморозить, натереть на крупной терке.
- Лук измельчить и добавить к тыкве.
- Добавить яйца, муку, соль и молотый перец.
- Перемешать и пожарить тыквенные драники на сковороде.
Секреты приготовления драников
- На какой терке лучше тереть тыкву? Все зависит от того, какой результат нужно получить. Тем, кто предпочитает мягкие и нежные драники, лучше использовать мелкую дерущую терку. Тем, кому по душе поджаристые драники с хрустящей корочкой, подойдет терка большего размера. Ну а для мягких драников с хрустящей корочкой следует использовать терку среднего размера. Лук тоже желательно натирать на терке.
- Из пряностей в драники обычно кладут лишь молотый перец и иногда – чеснок, но многие любят их с добавлением накрошенной зелени, например, укропа, петрушки, зеленого лука.
- Тесто для драников следует хорошо вымешать и сразу же приступить к обжариванию оладий. Оставлять его надолго не рекомендуется.
- Жарить драники следует в кипящем растительном масле или растопленном сале на очень горячей сковороде.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить оладьи из тыквы.
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