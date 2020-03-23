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Как приготовить дрожжевое тесто для пирожков и булочек

Лучшие рецепты дрожжевого теста с фото

Ирина Павлина
Сегодня, 09:00

Многие настороженно относятся к дрожжевому тесту: кажется, что замешивать его слишком долго и слишком сложно. Но в приготовлении теста на дрожжах нет ничего трудного: следует лишь тщательно соблюдать рецептуру.

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В нашей статье вы найдете проверенные рецепты, по которым можно сделать отличное тесто для пирожков и булочек. Начинку выбирайте сами, ведь в тесто можно завернуть практически все.

Дрожжевое тесто для пирожков в духовке

Пирожки дрожжевые
Пирожки дрожжевые
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

  • 500 мл молока
  • 2 ч. л. дрожжей
  • 150 г сливочного масла
  • 3 яйца
  • 950 г муки
  • 1 ч. л. соли

Смотрите видео, как приготовить дрожжевой пирог с апельсином и морковью:

Способ приготовления:

  1. Слегка подогреть молоко и развести в нем дрожжи. Накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 15 минут.
  2. Растопить сливочное масло и остудить. Взбить два яйца с солью и смешать с опарой, добавить растопленное масло. Всыпая постепенно муку, замесить тесто, скатать его в шар, накрыть и оставить в теплом месте на час, а потом разделите на 50 шариков.
  3. Каждый шарик теста раскатать в кружок и положить в него начинку. Защипать сверху и смазать поверхность оставшимся яйцом.
  4. Выпекать в духовке при температуре 190 ºС около 20 минут – пока тесто не подрумянится. Готовые пирожки переложить на тарелку и накрыть чистым полотенцем.

Дрожжевое тесто без яиц

Дрожжевой пирог с начинкой
Дрожжевой пирог с начинкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 3 часа

Для опары:

  • 1/4 стакана теплой воды
  • 1 ст.л. сахара
  • 2 ст.л. муки
  • 12 г свежих дрожжей

Для теста:

  • 500 г муки
  • 150 мл кефира
  • 100 мл молока
  • 100 мл растительного масла
  • 1/2 ч.л. соли
  • 3 ст.л. сахара
  • Ваниль

Способ приготовления:

  1. Смешать все ингредиенты для опары и подождать, пока смесь не вспенится.
  2. Загрузить продукты для теста в чашу миксера, добавить опару, месить 10 минут. Должно получиться пластичное, практически не липнущее к рукам тесто.
  3. Переложить тесто в миску, накрыть и поставить в тепло. Дважды обмять в процессе подъема.
  4. Разделить на 20-25 кусочков.
  5. Добавить начинку и сформировать пирожки. Печь при 180 ºС до зарумянивания ( минут 25-30).

Дрожжевое тесто для беляшей

Беляши с мясом: рецепт на дрожжах
Беляши с мясом: рецепт на дрожжах
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 375 мл молока 2,5%
  • 1 пачка сухих дрожжей
  • 650 г муки
  • 50-70 г сливочного масла
  • 1 ч.л. соли
  • 1 ч.л. сахара

Способ приготовления:

  1. Для приготовления теста в большой миске развести сухие дрожжи в теплом молоке вместе с сахаром. Добавить немного муки и перемешать – опара должна получиться консистенции сметаны. Накрыть миску полотенцем и поставить опару в теплое место подходить (можно поставить опару в духовку на самую низкую температуру).
  2. Когда опара увеличится в объеме и начнет пузыриться, добавить в нее растопленное сливочное масло и соль. Всыпать просеянную муку и замесить мягкое эластичное тесто. Снова накрыть миску полотенцем и поставить в теплое место на час. Тесто должно увеличиться в объеме вдвое.
  3. Подошедшее тесто еще раз вымесить и разделить на небольшие кусочки размером чуть больше грецкого ореха. На присыпанной мукой поверхности раскатать несколько шариков в лепешки толщиной примерно 3 мм.
  4. На середину каждой лепешки выложить фарш. Приподнять края лепешки и защипать, оставляя отверстие наверху, как у ватрушки.
  5. Разогреть сковороду с маслом и выложить беляши отверстием вниз. Обжарить до золотистого цвета, перевернуть и подрумянить с другой стороны.

Дрожжевое тесто для пирожков на молоке

Пирожки на молоке
Пирожки на молоке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 200 мл теплого молока
  • 50 г сливочного масла или маргарина
  • 3 ст.л. сахара
  • 1 яйцо
  • 1 ч.л. сухих дрожжей
  • 10 г ванильного сахара
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1/4 ч. л. соли
  • 3 стакана муки

Способ приготовления:

  1. В теплом молоке тщательно растворить дрожжи, добавить чайную ложку сахара и столовую ложку муки. Перемешать и поставить опару в тепло до появления пузырьков, примерно на 15 минут.
  2. В миске слегка растереть растопленное сливочное масло или маргарин, яйцо, сахар, ванильный сахар, растительное масло и соль, перелить эту смесь в опару, перемешать.
  3. Всыпать стакан просеянной муки, смешать, затем подсыпая остальную просеянную муку замесить мягкое тесто.
  4. Накрыть, убрать в тепло до подъема в два раза, примерно на 1-1/2 часа.
  5. Духовку разогреть до 180 ºС, противень застелить промасленным пергаментом.
  6. Подошедшее тесто переложить на смазанный растительным маслом стол, поделить его на восемь шариков.
  7. Расплющить в лепешки, положить в центр начинку защипать в края. Смазать пирожки взбитым яйцом, сразу поставить в духовку.
  8. Выпекать до золотистого цвета, около 25-30 минут. Переложить готовые пирожки на тарелку и накрыть полотенцем.

Дрожжевое тесто на пирожки на сковороде

Пирожки жареные
Пирожки жареные
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 400 г пшеничной муки
  • 250 г кефира
  • 1 яичный желток
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 1 ст.л. сахара
  • Щепотка соли
  • 1/3 ч.л. соды

Способ приготовления:

  1. Подогреть кефир до 36 ºС. Добавить сахар, соль и желток куриного яйца, тщательно перемешать.
  2. Влить растительное масло и еще раз перемешать.
  3. Добавить просеянную с содой муку и замесить мягкое тесто. Накрыть его пленкой на 15 минут.
  4. Готовое тесто разделить на 10 частей, раскатать и положить в центр начинку. Защипать края.
  5. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить пирожки с двух сторон до золотистого цвета.

Дрожжевое тесто для булочек

Дрожжевые булочки
Дрожжевые булочки
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 420 г муки
  • 30 г сахара
  • 200 мл молока
  • 30 г сливочного масла
  • 15 г свежих или 5 г сухих дрожжей
  • 1 яйцо
  • 1/2 ч. л. соли

Способ приготовления:

  1. Приготовить опару. Для этого в миску налить половину теплого молока. Добавить раскрошенные дрожжи, чайную ложку сахара и столовую ложку муки. Перемешать.
  2. Поставить опару в тепло на 15 минут, чтобы дрожжи активизировались и появилась пена.
  3. В большой миске соединить оставшееся теплое молоко, мягкое сливочное масло, оставшийся сахар, соль и яйцо. Перемешать ингредиенты венчиком, добавить опару и еще раз перемешать.
  4. Постепенно всыпая муку, замесить тесто. Накрыть полотенцем и поставить подходить в тепло на час.
  5. Переложить тесто на присыпанный мукой стол и обмять. Разделить на восемь частей.
  6. По желанию добавить начинку. Переложить на противень, смазать яйцом или молоком и дать постоять 15-20 минут.
  7. Выпекать при 180 ºС до золотистого цвета.

Напомним, ранее мы писали, как сделать дрожжевое тесто для пиццы. "Сегодня" также делились рецептом пышного бисквита.

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Источник: Сегодня
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