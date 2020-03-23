Как приготовить дрожжевое тесто для пирожков и булочек
Лучшие рецепты дрожжевого теста с фото
Многие настороженно относятся к дрожжевому тесту: кажется, что замешивать его слишком долго и слишком сложно. Но в приготовлении теста на дрожжах нет ничего трудного: следует лишь тщательно соблюдать рецептуру.
В нашей статье вы найдете проверенные рецепты, по которым можно сделать отличное тесто для пирожков и булочек. Начинку выбирайте сами, ведь в тесто можно завернуть практически все.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- 500 мл молока
- 2 ч. л. дрожжей
- 150 г сливочного масла
- 3 яйца
- 950 г муки
- 1 ч. л. соли
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Способ приготовления:
- Слегка подогреть молоко и развести в нем дрожжи. Накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 15 минут.
- Растопить сливочное масло и остудить. Взбить два яйца с солью и смешать с опарой, добавить растопленное масло. Всыпая постепенно муку, замесить тесто, скатать его в шар, накрыть и оставить в теплом месте на час, а потом разделите на 50 шариков.
- Каждый шарик теста раскатать в кружок и положить в него начинку. Защипать сверху и смазать поверхность оставшимся яйцом.
- Выпекать в духовке при температуре 190 ºС около 20 минут – пока тесто не подрумянится. Готовые пирожки переложить на тарелку и накрыть чистым полотенцем.
Время приготовления:
- 3 часа
Для опары:
- 1/4 стакана теплой воды
- 1 ст.л. сахара
- 2 ст.л. муки
- 12 г свежих дрожжей
Для теста:
- 500 г муки
- 150 мл кефира
- 100 мл молока
- 100 мл растительного масла
- 1/2 ч.л. соли
- 3 ст.л. сахара
- Ваниль
Способ приготовления:
- Смешать все ингредиенты для опары и подождать, пока смесь не вспенится.
- Загрузить продукты для теста в чашу миксера, добавить опару, месить 10 минут. Должно получиться пластичное, практически не липнущее к рукам тесто.
- Переложить тесто в миску, накрыть и поставить в тепло. Дважды обмять в процессе подъема.
- Разделить на 20-25 кусочков.
- Добавить начинку и сформировать пирожки. Печь при 180 ºС до зарумянивания ( минут 25-30).
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 375 мл молока 2,5%
- 1 пачка сухих дрожжей
- 650 г муки
- 50-70 г сливочного масла
- 1 ч.л. соли
- 1 ч.л. сахара
Способ приготовления:
- Для приготовления теста в большой миске развести сухие дрожжи в теплом молоке вместе с сахаром. Добавить немного муки и перемешать – опара должна получиться консистенции сметаны. Накрыть миску полотенцем и поставить опару в теплое место подходить (можно поставить опару в духовку на самую низкую температуру).
- Когда опара увеличится в объеме и начнет пузыриться, добавить в нее растопленное сливочное масло и соль. Всыпать просеянную муку и замесить мягкое эластичное тесто. Снова накрыть миску полотенцем и поставить в теплое место на час. Тесто должно увеличиться в объеме вдвое.
- Подошедшее тесто еще раз вымесить и разделить на небольшие кусочки размером чуть больше грецкого ореха. На присыпанной мукой поверхности раскатать несколько шариков в лепешки толщиной примерно 3 мм.
- На середину каждой лепешки выложить фарш. Приподнять края лепешки и защипать, оставляя отверстие наверху, как у ватрушки.
- Разогреть сковороду с маслом и выложить беляши отверстием вниз. Обжарить до золотистого цвета, перевернуть и подрумянить с другой стороны.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 200 мл теплого молока
- 50 г сливочного масла или маргарина
- 3 ст.л. сахара
- 1 яйцо
- 1 ч.л. сухих дрожжей
- 10 г ванильного сахара
- 1 ст. л. растительного масла
- 1/4 ч. л. соли
- 3 стакана муки
Способ приготовления:
- В теплом молоке тщательно растворить дрожжи, добавить чайную ложку сахара и столовую ложку муки. Перемешать и поставить опару в тепло до появления пузырьков, примерно на 15 минут.
- В миске слегка растереть растопленное сливочное масло или маргарин, яйцо, сахар, ванильный сахар, растительное масло и соль, перелить эту смесь в опару, перемешать.
- Всыпать стакан просеянной муки, смешать, затем подсыпая остальную просеянную муку замесить мягкое тесто.
- Накрыть, убрать в тепло до подъема в два раза, примерно на 1-1/2 часа.
- Духовку разогреть до 180 ºС, противень застелить промасленным пергаментом.
- Подошедшее тесто переложить на смазанный растительным маслом стол, поделить его на восемь шариков.
- Расплющить в лепешки, положить в центр начинку защипать в края. Смазать пирожки взбитым яйцом, сразу поставить в духовку.
- Выпекать до золотистого цвета, около 25-30 минут. Переложить готовые пирожки на тарелку и накрыть полотенцем.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 400 г пшеничной муки
- 250 г кефира
- 1 яичный желток
- 2 ст.л. растительного масла
- 1 ст.л. сахара
- Щепотка соли
- 1/3 ч.л. соды
Способ приготовления:
- Подогреть кефир до 36 ºС. Добавить сахар, соль и желток куриного яйца, тщательно перемешать.
- Влить растительное масло и еще раз перемешать.
- Добавить просеянную с содой муку и замесить мягкое тесто. Накрыть его пленкой на 15 минут.
- Готовое тесто разделить на 10 частей, раскатать и положить в центр начинку. Защипать края.
- Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить пирожки с двух сторон до золотистого цвета.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 420 г муки
- 30 г сахара
- 200 мл молока
- 30 г сливочного масла
- 15 г свежих или 5 г сухих дрожжей
- 1 яйцо
- 1/2 ч. л. соли
Способ приготовления:
- Приготовить опару. Для этого в миску налить половину теплого молока. Добавить раскрошенные дрожжи, чайную ложку сахара и столовую ложку муки. Перемешать.
- Поставить опару в тепло на 15 минут, чтобы дрожжи активизировались и появилась пена.
- В большой миске соединить оставшееся теплое молоко, мягкое сливочное масло, оставшийся сахар, соль и яйцо. Перемешать ингредиенты венчиком, добавить опару и еще раз перемешать.
- Постепенно всыпая муку, замесить тесто. Накрыть полотенцем и поставить подходить в тепло на час.
- Переложить тесто на присыпанный мукой стол и обмять. Разделить на восемь частей.
- По желанию добавить начинку. Переложить на противень, смазать яйцом или молоком и дать постоять 15-20 минут.
- Выпекать при 180 ºС до золотистого цвета.
Напомним, ранее мы писали, как сделать дрожжевое тесто для пиццы. "Сегодня" также делились рецептом пышного бисквита.
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