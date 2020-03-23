Как приготовить дрожжевое тесто для пирожков и булочек

Лучшие рецепты дрожжевого теста с фото

Многие настороженно относятся к дрожжевому тесту: кажется, что замешивать его слишком долго и слишком сложно. Но в приготовлении теста на дрожжах нет ничего трудного: следует лишь тщательно соблюдать рецептуру.

В нашей статье вы найдете проверенные рецепты, по которым можно сделать отличное тесто для пирожков и булочек. Начинку выбирайте сами, ведь в тесто можно завернуть практически все.

Дрожжевое тесто для пирожков в духовке

Пирожки дрожжевые Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

500 мл молока

2 ч. л. дрожжей

150 г сливочного масла

3 яйца

950 г муки

1 ч. л. соли

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Способ приготовления:

Слегка подогреть молоко и развести в нем дрожжи. Накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 15 минут. Растопить сливочное масло и остудить. Взбить два яйца с солью и смешать с опарой, добавить растопленное масло. Всыпая постепенно муку, замесить тесто, скатать его в шар, накрыть и оставить в теплом месте на час, а потом разделите на 50 шариков. Каждый шарик теста раскатать в кружок и положить в него начинку. Защипать сверху и смазать поверхность оставшимся яйцом. Выпекать в духовке при температуре 190 ºС около 20 минут – пока тесто не подрумянится. Готовые пирожки переложить на тарелку и накрыть чистым полотенцем.

Дрожжевое тесто без яиц

Дрожжевой пирог с начинкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 часа

Для опары:

1/4 стакана теплой воды

1 ст.л. сахара

2 ст.л. муки

12 г свежих дрожжей

Для теста:

500 г муки

150 мл кефира

100 мл молока

100 мл растительного масла

1/2 ч.л. соли

3 ст.л. сахара

Ваниль

Способ приготовления:

Смешать все ингредиенты для опары и подождать, пока смесь не вспенится. Загрузить продукты для теста в чашу миксера, добавить опару, месить 10 минут. Должно получиться пластичное, практически не липнущее к рукам тесто. Переложить тесто в миску, накрыть и поставить в тепло. Дважды обмять в процессе подъема. Разделить на 20-25 кусочков. Добавить начинку и сформировать пирожки. Печь при 180 ºС до зарумянивания ( минут 25-30).

Дрожжевое тесто для беляшей

Беляши с мясом: рецепт на дрожжах Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

375 мл молока 2,5%

1 пачка сухих дрожжей

650 г муки

50-70 г сливочного масла

1 ч.л. соли

1 ч.л. сахара

Способ приготовления:

Для приготовления теста в большой миске развести сухие дрожжи в теплом молоке вместе с сахаром. Добавить немного муки и перемешать – опара должна получиться консистенции сметаны. Накрыть миску полотенцем и поставить опару в теплое место подходить (можно поставить опару в духовку на самую низкую температуру). Когда опара увеличится в объеме и начнет пузыриться, добавить в нее растопленное сливочное масло и соль. Всыпать просеянную муку и замесить мягкое эластичное тесто. Снова накрыть миску полотенцем и поставить в теплое место на час. Тесто должно увеличиться в объеме вдвое. Подошедшее тесто еще раз вымесить и разделить на небольшие кусочки размером чуть больше грецкого ореха. На присыпанной мукой поверхности раскатать несколько шариков в лепешки толщиной примерно 3 мм. На середину каждой лепешки выложить фарш. Приподнять края лепешки и защипать, оставляя отверстие наверху, как у ватрушки. Разогреть сковороду с маслом и выложить беляши отверстием вниз. Обжарить до золотистого цвета, перевернуть и подрумянить с другой стороны.

Дрожжевое тесто для пирожков на молоке

Пирожки на молоке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

200 мл теплого молока

50 г сливочного масла или маргарина

3 ст.л. сахара

1 яйцо

1 ч.л. сухих дрожжей

10 г ванильного сахара

1 ст. л. растительного масла

1/4 ч. л. соли

3 стакана муки

Способ приготовления:

В теплом молоке тщательно растворить дрожжи, добавить чайную ложку сахара и столовую ложку муки. Перемешать и поставить опару в тепло до появления пузырьков, примерно на 15 минут. В миске слегка растереть растопленное сливочное масло или маргарин, яйцо, сахар, ванильный сахар, растительное масло и соль, перелить эту смесь в опару, перемешать. Всыпать стакан просеянной муки, смешать, затем подсыпая остальную просеянную муку замесить мягкое тесто. Накрыть, убрать в тепло до подъема в два раза, примерно на 1-1/2 часа. Духовку разогреть до 180 ºС, противень застелить промасленным пергаментом. Подошедшее тесто переложить на смазанный растительным маслом стол, поделить его на восемь шариков. Расплющить в лепешки, положить в центр начинку защипать в края. Смазать пирожки взбитым яйцом, сразу поставить в духовку. Выпекать до золотистого цвета, около 25-30 минут. Переложить готовые пирожки на тарелку и накрыть полотенцем.

Дрожжевое тесто на пирожки на сковороде

Пирожки жареные Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

400 г пшеничной муки

250 г кефира

1 яичный желток

2 ст.л. растительного масла

1 ст.л. сахара

Щепотка соли

1/3 ч.л. соды

Способ приготовления:

Подогреть кефир до 36 ºС. Добавить сахар, соль и желток куриного яйца, тщательно перемешать. Влить растительное масло и еще раз перемешать. Добавить просеянную с содой муку и замесить мягкое тесто. Накрыть его пленкой на 15 минут. Готовое тесто разделить на 10 частей, раскатать и положить в центр начинку. Защипать края. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить пирожки с двух сторон до золотистого цвета.

Дрожжевое тесто для булочек

Дрожжевые булочки Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

420 г муки

30 г сахара

200 мл молока

30 г сливочного масла

15 г свежих или 5 г сухих дрожжей

1 яйцо

1/2 ч. л. соли

Способ приготовления:

Приготовить опару. Для этого в миску налить половину теплого молока. Добавить раскрошенные дрожжи, чайную ложку сахара и столовую ложку муки. Перемешать. Поставить опару в тепло на 15 минут, чтобы дрожжи активизировались и появилась пена. В большой миске соединить оставшееся теплое молоко, мягкое сливочное масло, оставшийся сахар, соль и яйцо. Перемешать ингредиенты венчиком, добавить опару и еще раз перемешать. Постепенно всыпая муку, замесить тесто. Накрыть полотенцем и поставить подходить в тепло на час. Переложить тесто на присыпанный мукой стол и обмять. Разделить на восемь частей. По желанию добавить начинку. Переложить на противень, смазать яйцом или молоком и дать постоять 15-20 минут. Выпекать при 180 ºС до золотистого цвета.

Напомним, ранее мы писали, как сделать дрожжевое тесто для пиццы. "Сегодня" также делились рецептом пышного бисквита.

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