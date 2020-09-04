Как приготовить экзотическое варенье из арбуза: видео
Пошаговый рецепт необычного арбузного варенья с лимоном
Вместо любимого малинового варенья и консервированных огурцов на кухонных полках украинцев появляются баночки с необычным содержимым. Трендом этого лета стало экзотическое варенье – из питахайи, кумквата, лайма и карамболя, а также из арбуза и дыни.
Татьяна, жительница Киева, поделилась рецептом арбузного варенья с лимоном и призналась, что оно любимое в их семье. Приготовить его несложно.
Варенье из арбуза с лимоном
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 190 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 0,5 шт. арбуза
- Цедра одного лимона
- 200 г сахара
Для сиропа:
- 200 мл воды
- 200 г сахара
- Сок одного лимона
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Способ приготовления:
- Для начала нужно нарезать арбуз кубиками 3-5 см, затем удалить кожицу и семечки. Сложить в кастрюлю и варить 40-45 минут.
- Пока варится арбуз, натереть цедру лимона, а сок самого лимона выдавить для сиропа.
- Добавить в арбуз сахар, оставить на огне, а тем временем приготовить сироп. Взять воду, сок лимона и сахар. Поставить на огонь и подождать, пока растает.
- Добавить в варенье цедру лимона и сироп. Варить на слабом огне минимум 40 минут. За это время варенье должно загустеть.
- Арбузное варенье готово, можно переливать его в банки.
Более детально – смотрите в сюжете:
Зимой такое варенье будет не только согревать любимым вкусом, но и ярким цветом.
Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно заморозить арбуз на зиму.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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