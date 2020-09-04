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Как приготовить экзотическое варенье из арбуза: видео

Сегодня, 13:00

Пошаговый рецепт необычного арбузного варенья с лимоном

Вместо любимого малинового варенья и консервированных огурцов на кухонных полках украинцев появляются баночки с необычным содержимым. Трендом этого лета стало экзотическое варенье – из питахайи, кумквата, лайма и карамболя, а также из арбуза и дыни.

Татьяна, жительница Киева, поделилась рецептом арбузного варенья с лимоном и призналась, что оно любимое в их семье. Приготовить его несложно.

Варенье из арбуза с лимоном

Варенье из арбуза на зиму
Варенье из арбуза на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 190 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 0,5 шт. арбуза
  • Цедра одного лимона
  • 200 г сахара

Для сиропа:

  • 200 мл воды
  • 200 г сахара
  • Сок одного лимона

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Способ приготовления:

  1. Для начала нужно нарезать арбуз кубиками 3-5 см, затем удалить кожицу и семечки. Сложить в кастрюлю и варить 40-45 минут.
  2. Пока варится арбуз, натереть цедру лимона, а сок самого лимона выдавить для сиропа.
  3. Добавить в арбуз сахар, оставить на огне, а тем временем приготовить сироп. Взять воду, сок лимона и сахар. Поставить на огонь и подождать, пока растает.
  4. Добавить в варенье цедру лимона и сироп. Варить на слабом огне минимум 40 минут. За это время варенье должно загустеть.
  5. Арбузное варенье готово, можно переливать его в банки.

Более детально – смотрите в сюжете:

Зимой такое варенье будет не только согревать любимым вкусом, но и ярким цветом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно заморозить арбуз на зиму.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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