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Как приготовить фахитос: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт фахитос с тушенкой

Ирина Павлина
Сегодня, 13:02

Фахитос – это мексиканская горячая закуска. В классическом варианте она представляет собой завернутое в пшеничную лепешку жареное на гриле и нарезанное полосками мясо с овощами.

Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", предлагает приготовить это блюдо с тушенкой. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Фахитос с тушенкой

Фахитос из тушенки
Фахитос из тушенки
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 1 банка тушенки
  • 50 г лука-порея
  • 50 г помидоров-черри
  • 50 г сладкого перца
  • 30 г зеленого горошка
  • 50 г красной консервированной фасоли
  • 3 зубчика чеснока
  • 10 г сметаны
  • 20 мл растительного масла
  • Паприка – по вкусу
  • Перец чили молотый – по вкусу
  • Кумин – по вкусу
  • Зелень – по вкусу
  • Соль, сахар – по вкусу
  • Лепешки – для подачи
  • Лимон – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Выложите тушенку на горячую сковороду, добавьте консервированную фасоль. Прогрейте вместе.
  2. Порубите лук, чеснок и болгарский перец.
  3. Добавьте к фаршу лук, часть чеснока, паприку, кумин и чили. Немного потушите.
  4. Затем добавьте болгарский перец, зеленый горошек и нарезанную зелень. Немного потушите.
  5. Добавьте соль и сахар по вкусу.
  6. Отдельно смешайте нарезанные помидоры черри, нарубленную зелень, растительное масло и мелко нарезанный чеснок.

Как подавать фахитос

Возьмите лепешку, выложите немного мяса и томатного соуса. Полейте сметаной и лимонным соком.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом лукового хлеба. Ведущий также показал, как приготовить фаршированную пекинскую капусту.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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