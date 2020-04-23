Как приготовить фахитос: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт фахитос с тушенкой

Фахитос – это мексиканская горячая закуска. В классическом варианте она представляет собой завернутое в пшеничную лепешку жареное на гриле и нарезанное полосками мясо с овощами.

Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", предлагает приготовить это блюдо с тушенкой. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.

Фахитос с тушенкой

Фахитос из тушенки Фото: freepik.com

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

1 банка тушенки

50 г лука-порея

50 г помидоров-черри

50 г сладкого перца

30 г зеленого горошка

50 г красной консервированной фасоли

3 зубчика чеснока

10 г сметаны

20 мл растительного масла

Паприка – по вкусу

Перец чили молотый – по вкусу

Кумин – по вкусу

Зелень – по вкусу

Соль, сахар – по вкусу

Лепешки – для подачи

Лимон – по вкусу

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Способ приготовления:

Выложите тушенку на горячую сковороду, добавьте консервированную фасоль. Прогрейте вместе. Порубите лук, чеснок и болгарский перец. Добавьте к фаршу лук, часть чеснока, паприку, кумин и чили. Немного потушите. Затем добавьте болгарский перец, зеленый горошек и нарезанную зелень. Немного потушите. Добавьте соль и сахар по вкусу. Отдельно смешайте нарезанные помидоры черри, нарубленную зелень, растительное масло и мелко нарезанный чеснок.

Как подавать фахитос

Возьмите лепешку, выложите немного мяса и томатного соуса. Полейте сметаной и лимонным соком.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом лукового хлеба. Ведущий также показал, как приготовить фаршированную пекинскую капусту.

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