Как приготовить фахитос: пошаговый рецепт от Григория Германа
Рецепт фахитос с тушенкой
Фахитос – это мексиканская горячая закуска. В классическом варианте она представляет собой завернутое в пшеничную лепешку жареное на гриле и нарезанное полосками мясо с овощами.
Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", предлагает приготовить это блюдо с тушенкой. Пошаговый рецепт с видео смотрите ниже.
Фахитос с тушенкой
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 1 банка тушенки
- 50 г лука-порея
- 50 г помидоров-черри
- 50 г сладкого перца
- 30 г зеленого горошка
- 50 г красной консервированной фасоли
- 3 зубчика чеснока
- 10 г сметаны
- 20 мл растительного масла
- Паприка – по вкусу
- Перец чили молотый – по вкусу
- Кумин – по вкусу
- Зелень – по вкусу
- Соль, сахар – по вкусу
- Лепешки – для подачи
- Лимон – по вкусу
Способ приготовления:
- Выложите тушенку на горячую сковороду, добавьте консервированную фасоль. Прогрейте вместе.
- Порубите лук, чеснок и болгарский перец.
- Добавьте к фаршу лук, часть чеснока, паприку, кумин и чили. Немного потушите.
- Затем добавьте болгарский перец, зеленый горошек и нарезанную зелень. Немного потушите.
- Добавьте соль и сахар по вкусу.
- Отдельно смешайте нарезанные помидоры черри, нарубленную зелень, растительное масло и мелко нарезанный чеснок.
Как подавать фахитос
Возьмите лепешку, выложите немного мяса и томатного соуса. Полейте сметаной и лимонным соком.
Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом лукового хлеба. Ведущий также показал, как приготовить фаршированную пекинскую капусту.
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