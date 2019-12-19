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Как приготовить фалафель в духовке: постный рецепт

Сочный фалафель в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:10
Фалафель в духовке
Фалафель в духовке
Фото: Depositphotos

Фалафель – популярная восточная закуска. Это жареные во фритюре шарики из измельченного нута или других бобовых, приправленные пряностями.

Смотрите видео, как приготовить постные булочки с розмарином:

Классический рецепт фалафеля можно сделать более полезным, если приготовить шарики из нута в духовке.

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Фалафель в духовке: пп рецепт

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 395 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 стакана отварного или консервированного нута
  • 1/2 красной луковицы
  • Пучок петрушки
  • Пучок кинзы
  • Сок 1/4 лимона
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1 ч.л. молотой кумина
  • 1/2 ч.л. молотой куркумы
  • 1/2 ч.л. сладкой паприки
  • 1/2 ч.л. чесночного порошка
  • 1/4 ч.л. черного перца

Способ приготовления:

  1. Все ингредиенты перемолоть в блендере до однородной массы. Если масса покажется слишком густой, можно добавить в нее немного холодной воды.
  2. Смоченными в воде руками сформировать шарики и выложить их на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  3. Выпекать в заранее разогретой до 180 ºС духовке в течение 10 минут, затем перевернуть и готовить еще 10 минут.

Как подавать фалафель

Фалафель можно поместить в разрезанную питу вместе с салатом из свежих овощей.

Напомним, ранее мы делились рецептом свекольного хумуса. "Сегодня" также писали, как приготовить дип из баклажанов по рецепту Джейми Оливера.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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Источник: Сегодня
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