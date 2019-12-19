Как приготовить фалафель в духовке: постный рецепт
Сочный фалафель в духовке
Фалафель – популярная восточная закуска. Это жареные во фритюре шарики из измельченного нута или других бобовых, приправленные пряностями.
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Классический рецепт фалафеля можно сделать более полезным, если приготовить шарики из нута в духовке.
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Фалафель в духовке: пп рецепт
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 395 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 стакана отварного или консервированного нута
- 1/2 красной луковицы
- Пучок петрушки
- Пучок кинзы
- Сок 1/4 лимона
- 1/2 ч.л. соли
- 1 ч.л. молотой кумина
- 1/2 ч.л. молотой куркумы
- 1/2 ч.л. сладкой паприки
- 1/2 ч.л. чесночного порошка
- 1/4 ч.л. черного перца
Способ приготовления:
- Все ингредиенты перемолоть в блендере до однородной массы. Если масса покажется слишком густой, можно добавить в нее немного холодной воды.
- Смоченными в воде руками сформировать шарики и выложить их на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Выпекать в заранее разогретой до 180 ºС духовке в течение 10 минут, затем перевернуть и готовить еще 10 минут.
Как подавать фалафель
Фалафель можно поместить в разрезанную питу вместе с салатом из свежих овощей.
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