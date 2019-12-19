Как приготовить фалафель в духовке: постный рецепт

Сочный фалафель в духовке

Фалафель в духовке Фото: Depositphotos

Фалафель – популярная восточная закуска. Это жареные во фритюре шарики из измельченного нута или других бобовых, приправленные пряностями.

Смотрите видео, как приготовить постные булочки с розмарином:

Классический рецепт фалафеля можно сделать более полезным, если приготовить шарики из нута в духовке.

Читайте также: Как приготовить классический хумус в домашних условиях

Фалафель в духовке: пп рецепт

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

395 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 стакана отварного или консервированного нута

1/2 красной луковицы

Пучок петрушки

Пучок кинзы

Сок 1/4 лимона

1/2 ч.л. соли

1 ч.л. молотой кумина

1/2 ч.л. молотой куркумы

1/2 ч.л. сладкой паприки

1/2 ч.л. чесночного порошка

1/4 ч.л. черного перца

Способ приготовления:

Все ингредиенты перемолоть в блендере до однородной массы. Если масса покажется слишком густой, можно добавить в нее немного холодной воды. Смоченными в воде руками сформировать шарики и выложить их на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекать в заранее разогретой до 180 ºС духовке в течение 10 минут, затем перевернуть и готовить еще 10 минут.

Как подавать фалафель

Фалафель можно поместить в разрезанную питу вместе с салатом из свежих овощей.

Напомним, ранее мы делились рецептом свекольного хумуса. "Сегодня" также писали, как приготовить дип из баклажанов по рецепту Джейми Оливера.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.