Как приготовить фаршированную пекинскую капусту: пошаговый рецепт от Григория Германа
Рецепт вкусного и полезного салата в пекинской капусте
Хотите удивить близких аппетитной холодной закуской? Тогда приготовьте фаршированную пекинскую капусту. Она начиняется полезным салатом из скумбрии, овощей и сыра.
Пошаговый процесс с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Салат в пекинской капусте
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 128 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 пекинская капуста
- 1 банка скумбрии в масле
- 200 г сладкого перца
- 200 г сливочного сыра
- 200 г брынзы
- 40 г сметаны
- 60 г оливок и маслин
Способ приготовления:
- Положите в миску скумбрию и разомните вилкой.
- Оливки и маслины нарежьте тонкими кружочками.
- Болгарский перец и брынзу нарежьте кубиками.
- Смешайте все ингредиенты, заправьте сливочным сыром и сметаной.
- Пекинскую капусту помойте, разрежьте пополам и нафаршируйте салатом.
- Заверните в пищевую пленку и поместите в холодильник на ночь.
Как подавать фаршированную капусту
Снимите пленку и нарежьте капусту средними ломтиками. Красиво выложите на тарелку.
Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом английских сконов. Ведущий также показывал, как испечь простой банановый хлеб.
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Источник: Сегодня