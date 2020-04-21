Как приготовить фаршированную пекинскую капусту: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт вкусного и полезного салата в пекинской капусте

Хотите удивить близких аппетитной холодной закуской? Тогда приготовьте фаршированную пекинскую капусту. Она начиняется полезным салатом из скумбрии, овощей и сыра.

Пошаговый процесс с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Салат в пекинской капусте

Фото: скриншот из видео

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

128 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 пекинская капуста

1 банка скумбрии в масле

200 г сладкого перца

200 г сливочного сыра

200 г брынзы

40 г сметаны

60 г оливок и маслин

Способ приготовления:

Положите в миску скумбрию и разомните вилкой. Оливки и маслины нарежьте тонкими кружочками. Болгарский перец и брынзу нарежьте кубиками. Смешайте все ингредиенты, заправьте сливочным сыром и сметаной. Пекинскую капусту помойте, разрежьте пополам и нафаршируйте салатом. Заверните в пищевую пленку и поместите в холодильник на ночь.

Как подавать фаршированную капусту

Снимите пленку и нарежьте капусту средними ломтиками. Красиво выложите на тарелку.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом английских сконов. Ведущий также показывал, как испечь простой банановый хлеб.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться