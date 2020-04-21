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Как приготовить фаршированную пекинскую капусту: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт вкусного и полезного салата в пекинской капусте

Ирина Павлина
Сегодня, 13:48

Хотите удивить близких аппетитной холодной закуской? Тогда приготовьте фаршированную пекинскую капусту. Она начиняется полезным салатом из скумбрии, овощей и сыра.

Пошаговый процесс с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Салат в пекинской капусте

Фото: скриншот из видео

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 128 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 пекинская капуста
  • 1 банка скумбрии в масле
  • 200 г сладкого перца
  • 200 г сливочного сыра
  • 200 г брынзы
  • 40 г сметаны
  • 60 г оливок и маслин

Способ приготовления:

  1. Положите в миску скумбрию и разомните вилкой.
  2. Оливки и маслины нарежьте тонкими кружочками.
  3. Болгарский перец и брынзу нарежьте кубиками.
  4. Смешайте все ингредиенты, заправьте сливочным сыром и сметаной.
  5. Пекинскую капусту помойте, разрежьте пополам и нафаршируйте салатом.
  6. Заверните в пищевую пленку и поместите в холодильник на ночь.

Как подавать фаршированную капусту

Снимите пленку и нарежьте капусту средними ломтиками. Красиво выложите на тарелку.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом английских сконов. Ведущий также показывал, как испечь простой банановый хлеб.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты для пикников

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Источник: Сегодня
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