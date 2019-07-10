Как приготовить фаршированные грибы на гриле: рецепт от Юлии Высоцкой

Грибы с горчицей, маслом и петрушкой на гриле – идеальная закуска для пикника

Грибы с начинкой на гриле Фото: Depositphotos

Грибы на гриле понравятся как вегетарианцам, так и любителям мяса. Главная сложность приготовления грибов на открытом огне заключается в том, что они, как правило, очень быстро теряют влагу и пересыхают. Но если запечь их с маслом, то грибы останутся сочными в процессе запекания.

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Юлия Высоцкая готовит портобелло на гриле вместе с петрушечным маслом, чесноком и горчицей. Подавать это блюдо можно с итальянской полентой и бальзамическим соусом.

Грибы с горчицей, маслом и петрушкой на гриле

Ингредиенты:

Грибы портобелло — 6 шт.

Сливочное масло — 100 г

Петрушка — 1 пучок

Чеснок — 2 зубчика

Горчица с зернами — 6 ч. л.

Оливковое масло — 1 ч. л.

Перец черный свежемолотый — 1 щепотка

Соль морская — 1 щепотка

Способ приготовления:

Грибы вымыть и просушить бумажным полотенцем. Чеснок почистить и раздавить плоской стороной ножа. Петрушку мелко порубить. Перемешать предварительно размягченное сливочное масло, петрушку, чеснок, оливковое масло, посолить и поперчить. Шляпки грибов смазать горчицей и начинить маслом с петрушкой. Положить грибы на гриль начинкой вверх и жарить 3–4 минуты.

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