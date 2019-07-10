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Как приготовить фаршированные грибы на гриле: рецепт от Юлии Высоцкой

Грибы с горчицей, маслом и петрушкой на гриле – идеальная закуска для пикника

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:00
Грибы с начинкой на гриле
Грибы с начинкой на гриле
Фото: Depositphotos

Грибы на гриле понравятся как вегетарианцам, так и любителям мяса. Главная сложность приготовления грибов на открытом огне заключается в том, что они, как правило, очень быстро теряют влагу и пересыхают. Но если запечь их с маслом, то грибы останутся сочными в процессе запекания.

Смотрите видео, как приготовить бургер с грибами на гриле:

Юлия Высоцкая готовит портобелло на гриле вместе с петрушечным маслом, чесноком и горчицей. Подавать это блюдо можно с итальянской полентой и бальзамическим соусом.

Грибы с горчицей, маслом и петрушкой на гриле

Ингредиенты:

  • Грибы портобелло — 6 шт.
  • Сливочное масло — 100 г
  • Петрушка — 1 пучок
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Горчица с зернами — 6 ч. л.
  • Оливковое масло — 1 ч. л.
  • Перец черный свежемолотый — 1 щепотка
  • Соль морская — 1 щепотка

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Способ приготовления:

  1. Грибы вымыть и просушить бумажным полотенцем.
  2. Чеснок почистить и раздавить плоской стороной ножа.
  3. Петрушку мелко порубить.
  4. Перемешать предварительно размягченное сливочное масло, петрушку, чеснок, оливковое масло, посолить и поперчить.
  5. Шляпки грибов смазать горчицей и начинить маслом с петрушкой.
  6. Положить грибы на гриль начинкой вверх и жарить 3–4 минуты.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить кабачки на сковороде. Кроме этого, мы делились рецептом курицы с картошкой в рукаве.

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Источник: Сегодня
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