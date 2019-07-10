Как приготовить фаршированные грибы на гриле: рецепт от Юлии Высоцкой
Грибы с горчицей, маслом и петрушкой на гриле – идеальная закуска для пикника
Грибы на гриле понравятся как вегетарианцам, так и любителям мяса. Главная сложность приготовления грибов на открытом огне заключается в том, что они, как правило, очень быстро теряют влагу и пересыхают. Но если запечь их с маслом, то грибы останутся сочными в процессе запекания.
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Юлия Высоцкая готовит портобелло на гриле вместе с петрушечным маслом, чесноком и горчицей. Подавать это блюдо можно с итальянской полентой и бальзамическим соусом.
Грибы с горчицей, маслом и петрушкой на гриле
Ингредиенты:
- Грибы портобелло — 6 шт.
- Сливочное масло — 100 г
- Петрушка — 1 пучок
- Чеснок — 2 зубчика
- Горчица с зернами — 6 ч. л.
- Оливковое масло — 1 ч. л.
- Перец черный свежемолотый — 1 щепотка
- Соль морская — 1 щепотка
Способ приготовления:
- Грибы вымыть и просушить бумажным полотенцем.
- Чеснок почистить и раздавить плоской стороной ножа.
- Петрушку мелко порубить.
- Перемешать предварительно размягченное сливочное масло, петрушку, чеснок, оливковое масло, посолить и поперчить.
- Шляпки грибов смазать горчицей и начинить маслом с петрушкой.
- Положить грибы на гриль начинкой вверх и жарить 3–4 минуты.
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