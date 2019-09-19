Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить фаршированные грибы с грецкими орехами и клюквой

Рецепт вегетарианской осенней закуски

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Фаршированные шампиньоны с орехами
Фаршированные шампиньоны с орехами
Фото: Depositphotos

Грибы можно наполнять абсолютно любыми начинками: мясными, овощным, сырными. Однажды поняв принцип приготовления фаршированных грибов, вы сможете легко экспериментировать, создавая при этом интересные и пикантные вкусовые сочетания.

Смотрите видео, как приготовить пряную свинину с грибами:

Мы предлагаем вегетарианский рецепт фаршированных грибов – с грецкими орехами, пряными травами и сухофруктами.

Фаршированные шампиньоны с орехами и клюквой

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Шампиньоны – 450 г
  • Грецкие орехи – 1/4 чашки
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Оливковое масло – 1 ст. л.
  • Лук-шалот – 1/2 чашки
  • Шалфей – 2 ст. л.
  • Розмарин – 2 ч. л.
  • Тимьян – 1/4 ч. л.
  • Морская соль – 1/4 ч. л.
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Сушеная клюква – 1/3 чашки
  • Винный уксус – 1 ч. л.
  • Петрушка – 1/4 чашки

Читайте также:
Рецепт жюльена из белых грибов, сметаны и сыра

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 200ºС.
  2. Большой противень застелите бумагой для выпекания.
  3. Шампиньоны помойте и удалите ножки.
  4. В кухонный комбайн или в чашу блендера положите 1 стакан грецких орехов, измельчите в крошку.
  5. Нагрейте большой сотейник на среднем огне и добавьте немного оливкового масла, измельченные грецкие орехи, мелко нарезанный лук-шалот, измельченные шалфей, розмарин и тимьян. Посолите, поперчите. Готовьте 5-7 минут, часто помешивая.
  6. Снимите с огня, добавьте клюкву и винный уксус. Посолите, поперчите.
  7. Грибы нафаршируйте получившейся смесью, посыпьте грецкими орехами.
  8. Выпекайте 15-20 минут. Украсьте блюдо рубленой петрушкой.

Как выбрать грибы для фарширования

Для фарширования лучше всего подходят шампиньоны и грибы портобелло – благодаря форме их шляпки. Ножки обычно отрезаются, режутся на мелкие кусочки и добавляются в начинку или используются для приготовления других блюд.

Напомним, ранее мы делились рецептом ризотто с лисичками. "Сегодня" также писали, как приготовить омлет с грибами.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как испечь дрожжевой пирог с лисичками и картофелем Как замариновать тыкву с пряностями: пошаговый рецепт Как приготовить вкусное овсяное печенье с семечками Как приготовить настоящий пастуший пирог
грибы рецепт грецкие орехи клюква закуска
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

15 лет вместе: редкое фото Оли Полякова и ее мужа
15 лет вместе: редкое фото Оли Полякова и ее мужа
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
У британских берегов сфотографировали гигантскую медузу-корнерота
У британских берегов сфотографировали гигантскую медузу-корнерота
Роскошная подруга полузащитника
Роскошная подруга полузащитника "Зари" Владислава Кочергина

Популярные статьи

Сегодня, 14:08Fun

Михайлово чудо 2019: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 06:57Fun

У мужчины посреди головы вырос 10-сантиметровый рог: фото

Вчера, 19:51Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вышла из комы – СМИ

Вчера, 16:44Шоу-бизнес

"Все хотят видеть": за фото Анастасии Заворотнюк в реанимации предлагают крупную сумму

Вчера, 12:26Food

Как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровью

Вчера, 11:34Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сегодня: последние новости

Вчера, 10:49Шоу-бизнес

"Ей очень плохо": российский адвокат рассказал о болезни Анастасии Заворотнюк

Вчера, 09:45Fun

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО: шокирующие кадры

17 сентябряTravel

От 10 евро: Ryanair объявила распродажу авиабилетов в Европу

17 сентябряШоу-бизнес

"Отекли внутренние органы": Анна Седокова раскрыла детали своей болезни

17 сентябряFun

Неудачное свадебное платье обнажило ягодицы невесты: фото

17 сентябряШоу-бизнес

Муж Жанны Фриске обратился к семье Анастасии Заворотнюк

17 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк больна: что с ней сейчас

17 сентябряПсихология

Гороскоп на 17 сентября: все знаки зодиака

16 сентябряШоу-бизнес

"Я так сильно тебя люблю": дочь Анастасии Заворотнюк навестила маму в больнице

16 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в коме: подробности болезни известной актрисы

Новости партнеров

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Собчак оконфузилась на свадьбе
Собчак оконфузилась на свадьбе
Кейт Миддлтон беременна четвертым ребенком?
Кейт Миддлтон беременна четвертым ребенком?
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Невероятно: 55-летнюю Байрак поздравляют с рождением дочери
Невероятно: 55-летнюю Байрак поздравляют с рождением дочери
7 шампуней, которые превратят твои волосы в шелк
7 шампуней, которые превратят твои волосы в шелк
Почему опасно есть рыбу? Неожиданные выводы ученых
Почему опасно есть рыбу? Неожиданные выводы ученых
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм