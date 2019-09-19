Как приготовить фаршированные грибы с грецкими орехами и клюквой
Рецепт вегетарианской осенней закуски
Грибы можно наполнять абсолютно любыми начинками: мясными, овощным, сырными. Однажды поняв принцип приготовления фаршированных грибов, вы сможете легко экспериментировать, создавая при этом интересные и пикантные вкусовые сочетания.
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Мы предлагаем вегетарианский рецепт фаршированных грибов – с грецкими орехами, пряными травами и сухофруктами.
Фаршированные шампиньоны с орехами и клюквой
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Шампиньоны – 450 г
- Грецкие орехи – 1/4 чашки
- Чеснок – 2 зубчика
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Лук-шалот – 1/2 чашки
- Шалфей – 2 ст. л.
- Розмарин – 2 ч. л.
- Тимьян – 1/4 ч. л.
- Морская соль – 1/4 ч. л.
- Черный молотый перец – по вкусу
- Сушеная клюква – 1/3 чашки
- Винный уксус – 1 ч. л.
- Петрушка – 1/4 чашки
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Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 200ºС.
- Большой противень застелите бумагой для выпекания.
- Шампиньоны помойте и удалите ножки.
- В кухонный комбайн или в чашу блендера положите 1 стакан грецких орехов, измельчите в крошку.
- Нагрейте большой сотейник на среднем огне и добавьте немного оливкового масла, измельченные грецкие орехи, мелко нарезанный лук-шалот, измельченные шалфей, розмарин и тимьян. Посолите, поперчите. Готовьте 5-7 минут, часто помешивая.
- Снимите с огня, добавьте клюкву и винный уксус. Посолите, поперчите.
- Грибы нафаршируйте получившейся смесью, посыпьте грецкими орехами.
- Выпекайте 15-20 минут. Украсьте блюдо рубленой петрушкой.
Как выбрать грибы для фарширования
Для фарширования лучше всего подходят шампиньоны и грибы портобелло – благодаря форме их шляпки. Ножки обычно отрезаются, режутся на мелкие кусочки и добавляются в начинку или используются для приготовления других блюд.
Напомним, ранее мы делились рецептом ризотто с лисичками. "Сегодня" также писали, как приготовить омлет с грибами.
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