Как приготовить фаршированные грибы с грецкими орехами и клюквой

Рецепт вегетарианской осенней закуски

Фаршированные шампиньоны с орехами Фото: Depositphotos

Грибы можно наполнять абсолютно любыми начинками: мясными, овощным, сырными. Однажды поняв принцип приготовления фаршированных грибов, вы сможете легко экспериментировать, создавая при этом интересные и пикантные вкусовые сочетания.

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Мы предлагаем вегетарианский рецепт фаршированных грибов – с грецкими орехами, пряными травами и сухофруктами.

Фаршированные шампиньоны с орехами и клюквой

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Шампиньоны – 450 г

Грецкие орехи – 1/4 чашки

Чеснок – 2 зубчика

Оливковое масло – 1 ст. л.

Лук-шалот – 1/2 чашки

Шалфей – 2 ст. л.

Розмарин – 2 ч. л.

Тимьян – 1/4 ч. л.

Морская соль – 1/4 ч. л.

Черный молотый перец – по вкусу

Сушеная клюква – 1/3 чашки

Винный уксус – 1 ч. л.

Петрушка – 1/4 чашки

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200ºС. Большой противень застелите бумагой для выпекания. Шампиньоны помойте и удалите ножки. В кухонный комбайн или в чашу блендера положите 1 стакан грецких орехов, измельчите в крошку. Нагрейте большой сотейник на среднем огне и добавьте немного оливкового масла, измельченные грецкие орехи, мелко нарезанный лук-шалот, измельченные шалфей, розмарин и тимьян. Посолите, поперчите. Готовьте 5-7 минут, часто помешивая. Снимите с огня, добавьте клюкву и винный уксус. Посолите, поперчите. Грибы нафаршируйте получившейся смесью, посыпьте грецкими орехами. Выпекайте 15-20 минут. Украсьте блюдо рубленой петрушкой.

Как выбрать грибы для фарширования

Для фарширования лучше всего подходят шампиньоны и грибы портобелло – благодаря форме их шляпки. Ножки обычно отрезаются, режутся на мелкие кусочки и добавляются в начинку или используются для приготовления других блюд.

Напомним, ранее мы делились рецептом ризотто с лисичками. "Сегодня" также писали, как приготовить омлет с грибами.

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