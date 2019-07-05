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Как приготовить фаршированные кабачки в мультиварке: пошаговый рецепт

Готовим кабачки, тушеные в мультиварке с мясом и рисом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:20
Бочонки из кабачков в мультиварке
Бочонки из кабачков в мультиварке
Фото: Depositphotos

Приготовить фаршированные кабачки в мультиварке можно с разными начинками, как мясными, так и овощным. Мы поделимся рецептом фаршированных кабачков с мясным фаршем и рисом в пряном томатном соусе.

Смотрите видео, как приготовить холодную закуску из кабачков:

Фаршированные кабачки в мультиварке в томатном соусе

Ингредиенты:

  • Молодые кабачки или цуккини – 5 средних штук
  • Смешанный фарш – 400 г
  • Рис длиннозерный сухой – 3 ст.л.
  • Лук репчатый – 1 шт. среднего размера
  • Морковь – 1 шт.
  • Томатная паста – 1 ст.л. с горкой
  • Шампиньоны – 150 г (по желанию)
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Соль, перец, свежая зелень – по вкусу
  • Растительное масло – для обжаривания

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Рецепт приготовления:

  1. Отварите рис до полуготовности.
  2. Молодые кабачки разрежьте поперек на три части. Высота каждого куска должна быть около 5-6 см.
  3. С помощью маленького ножа и чайной ложки выскоблите сердцевину у каждого кусочка, оставив при этом донышко.
  4. Часть кабачковой мякоти, в которой нет крупных семечек, измельчите. Нарезанную мякоть переложите в миску. 
  5. Бочонки из кабачков присыпьте солью и перцем.
  6. Небольшими кубиками нарежьте лук, морковь и шампиньоны.
  7. Подготовленные овощи обжарьте в небольшом количестве растительного масла в течение 5 минут.
  8. В миске соедините мясной фарш, вареный рис и мякоть из кабачков. Добавьте половину обжаренных овощей (вторую половину оставьте в сковороде), нарезанную зелень, а также соль и перец.
  9. Тщательно перемешайте фарш и наполните им кабачки.
  10. Подготовьте томатную заливку. В оставшиеся овощи добавьте томатную пасту и рубленый чеснок. Перемешайте.
  11. Влейте в сковороду 400 мл воды. Тщательно размешайте и доведите соус до кипения. Заправьте по вкусу солью, перцем. По желанию можно добавить сушеные пряные травы.
  12. В чашу мультиварки плотными рядами выложите фаршированные кабачки. Сверху вылейте подготовленную томатную заливку с овощами.
  13. Готовьте в режиме "Тушение" 20-30 минут. Фарш должен приготовиться, а кабачки стать мягкими.
  14. Подавайте фаршированные кабачки со сметаной и свежими овощами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь баклажаны с мясным фаршем в духовке. "Сегодня" также делились рецептом фаршированного перца.

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Источник: Сегодня
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