Как приготовить фаршированные шампиньоны: три рецепта горячей закуски

Готовим фаршированные грибы, запеченные в духовке

Грибы фаршированные в духовке Фото: Getty Images

Фаршированные грибы – довольно популярная горячая закуска. Их готовят как в будни, так и на праздники. Грибы начиняются морепродуктами, овощами, сыром и мясным фаршем.

Смотрите видео, как выбрать свежие шампиньоны:

Для приготовления этого блюда лучше всего подходят шампиньоны и грибы портобелло – благодаря форме их шляпки. Ножки обычно отрезаются, режутся на мелкие кусочки и добавляются в начинку.

Грибы, фаршированные сыром, зеленью и сметаной

Фаршированные грибы с зеленью и сметаной Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

12 штук шампиньонов

1 луковица

2 ст. ложки сметаны

150 г пармезана

3 веточки укропа

Соль, молотый черный перец по вкусу

Несколько столовых ложек подсолнечного масла

Способ приготовления:

Очистите шампиньоны и протрите их влажным полотенцем. Удалив ножки, выложите шляпки грибов на противень и немного их посолите. Теперь возьмите вторую часть грибов – ножки. Очистите их и порежьте маленькими кубиками. Очистите и нарежьте репчатый лук тонкими полукольцами, шириной около 2 мм. Разогрейте сковороду, налейте в нее немного растительного масла масла и обжарьте на нем измельченную луковицу. Жарить нужно до получения золотистого цвета. Затем положите к луку грибы и хорошо перемешайте. После этого тушите смесь примерно 5-7 минут. Спустя это время выложите в сковороду сметану. Все тщательно перемешайте, одну минуту погрейте и снимите с огня. Укроп промойте, обсушите, мелко нарежьте и выложите в сковороду. Хорошо перемешайте, добавьте перец, соль и снова перемешайте. Далее натрите на средней терке пармезан, отделите от него 2 ст.л. и отправьте их к грибной смеси. Разогрейте духовку до 200 С. Пока она разогревается, плотно нафаршируйте шляпки сделанной смесью и посыпьте их сверху оставшейся частью натертого сыра. Выпекайте блюдо при вышеуказанной температуре примерно 25-30 минут. За это время сыр расплавится, поэтому оно получится очень вкусным и аппетитным.

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Фаршированные грибы: рецепт с ветчиной

Грибы с начинкой в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

700 г шампиньонов

100 г ветчины

50 г бекона

1 луковица

100 г тертого сыра

3 зубчика чеснока

1 ст. ложка соевого соуса

2 ст. ложки растительного масла

Зелень – по вкусу

Перец и соль – по вкусу

Способ приготовления:

Шампиньоны очистите, протрите влажным полотенцем и отделите от них ножки. Поставьте отвариваться шляпки в чуть подсоленной воде. Мелко нарежьте бекон, ветчину, зелень и лук. Сначала обжарьте на сковородке бекон, после этого добавьте лук и зелень. Готовьте до прозрачности лука. После этого добавьте в сковороду измельченные чеснок и ножки грибов, немного обжарьте и снимите с огня. Далее выложите в начинку ветчину, поперчите, посолите и тщательно перемешайте. Облейте отваренные шляпки грибов соевым соусом и нафаршируйте их начинкой из ветчины, после чего посыпьте сверху тертым сыром. Запекайте блюдо в духовке 10 минут до готовности, при температуре 180 С.

Фаршированные грибы в духовке с зеленью и мягким сыром

Грибы, фаршированные сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

10 шампиньонов с большими шляпками

3 ст. л. вина белого сухого

100 г мягкого сыра с травами

Зелень, тмин, соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Грибы промыть. Срезать с них шляпки. Перемешать мягкий сыр с вином, специями, тмином. Нафаршировать шляпки шампиньонов сырной массой, украсить зеленью и запекать в духовке при температуре 180 С 20 минут.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом пирога с курицей и шампиньонами. Мы также рассказывали, как приготовить грибной суп.

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