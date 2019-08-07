Как приготовить фаршированные шампиньоны: три рецепта горячей закуски
Готовим фаршированные грибы, запеченные в духовке
Фаршированные грибы – довольно популярная горячая закуска. Их готовят как в будни, так и на праздники. Грибы начиняются морепродуктами, овощами, сыром и мясным фаршем.
Смотрите видео, как выбрать свежие шампиньоны:
Для приготовления этого блюда лучше всего подходят шампиньоны и грибы портобелло – благодаря форме их шляпки. Ножки обычно отрезаются, режутся на мелкие кусочки и добавляются в начинку.
Грибы, фаршированные сыром, зеленью и сметаной
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 12 штук шампиньонов
- 1 луковица
- 2 ст. ложки сметаны
- 150 г пармезана
- 3 веточки укропа
- Соль, молотый черный перец по вкусу
- Несколько столовых ложек подсолнечного масла
Способ приготовления:
- Очистите шампиньоны и протрите их влажным полотенцем. Удалив ножки, выложите шляпки грибов на противень и немного их посолите. Теперь возьмите вторую часть грибов – ножки. Очистите их и порежьте маленькими кубиками. Очистите и нарежьте репчатый лук тонкими полукольцами, шириной около 2 мм.
- Разогрейте сковороду, налейте в нее немного растительного масла масла и обжарьте на нем измельченную луковицу. Жарить нужно до получения золотистого цвета. Затем положите к луку грибы и хорошо перемешайте. После этого тушите смесь примерно 5-7 минут. Спустя это время выложите в сковороду сметану. Все тщательно перемешайте, одну минуту погрейте и снимите с огня.
- Укроп промойте, обсушите, мелко нарежьте и выложите в сковороду. Хорошо перемешайте, добавьте перец, соль и снова перемешайте. Далее натрите на средней терке пармезан, отделите от него 2 ст.л. и отправьте их к грибной смеси.
- Разогрейте духовку до 200 С. Пока она разогревается, плотно нафаршируйте шляпки сделанной смесью и посыпьте их сверху оставшейся частью натертого сыра.
- Выпекайте блюдо при вышеуказанной температуре примерно 25-30 минут. За это время сыр расплавится, поэтому оно получится очень вкусным и аппетитным.
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Фаршированные грибы: рецепт с ветчиной
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 700 г шампиньонов
- 100 г ветчины
- 50 г бекона
- 1 луковица
- 100 г тертого сыра
- 3 зубчика чеснока
- 1 ст. ложка соевого соуса
- 2 ст. ложки растительного масла
- Зелень – по вкусу
- Перец и соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Шампиньоны очистите, протрите влажным полотенцем и отделите от них ножки. Поставьте отвариваться шляпки в чуть подсоленной воде. Мелко нарежьте бекон, ветчину, зелень и лук. Сначала обжарьте на сковородке бекон, после этого добавьте лук и зелень. Готовьте до прозрачности лука.
- После этого добавьте в сковороду измельченные чеснок и ножки грибов, немного обжарьте и снимите с огня. Далее выложите в начинку ветчину, поперчите, посолите и тщательно перемешайте.
- Облейте отваренные шляпки грибов соевым соусом и нафаршируйте их начинкой из ветчины, после чего посыпьте сверху тертым сыром. Запекайте блюдо в духовке 10 минут до готовности, при температуре 180 С.
Фаршированные грибы в духовке с зеленью и мягким сыром
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 10 шампиньонов с большими шляпками
- 3 ст. л. вина белого сухого
- 100 г мягкого сыра с травами
- Зелень, тмин, соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
- Грибы промыть. Срезать с них шляпки.
- Перемешать мягкий сыр с вином, специями, тмином.
- Нафаршировать шляпки шампиньонов сырной массой, украсить зеленью и запекать в духовке при температуре 180 С 20 минут.
Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом пирога с курицей и шампиньонами. Мы также рассказывали, как приготовить грибной суп.
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