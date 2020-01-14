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Как приготовить фаршированный картофель по-мексикански

Острые картофельные лодочки с фаршем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:03
Картофельные лодочки с начинкой
Картофельные лодочки с начинкой
Фото: Depositphotos

Запеченный фаршированный картофель – это универсальное блюдо, которое можно приготовить с совершенно разными начинками. Мы предлагаем вам мексиканский вариант с говяжьим фаршем, острым томатным соусом, кукурузой и фасолью.

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:

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Фаршированный картофель с мясом

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 164 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 4 крупных картофелины
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • 1 луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • 1/2 ст.л. чили
  • 400 г говяжьего фарша
  • 400 г консервированных томатов
  • 200 г консервированной красной фасоли
  • 200 г консервированной кукурузы
  • 1 ст.л. томатного пюре
  • 1 ч.л. соуса чили

Для подачи:

  • Кинза
  • Сметана
  • Сыр Чеддер, натертый

Способ приготовления:

  1. Нагрейте духовку до 200 °С. Наколите картофельные клубни вилкой по всей поверхности и уложите в жаропрочное блюдо. Запеките в духовке до готовности (чтобы картошка быстрее запеклась, предварительно поставьте ее в микроволновку на 10 минут).
  2. Лук мелко нарежьте. Нагрейте масло в большой кастрюле на среднем огне и обжарьте лук до мягкости. Помешивая, добавьте чеснок, чили и фарш, все подрумяньте – около 5 минут. Выложите помидоры, фасоль, кукурузу, томатное пюре и соус чили.
  3. Доведите до кипения, подержите на небольшом огне 10 минут (соус должен немного увариться). Добавьте большую часть кинзы, посолите и поперчите по вкусу.

Как подавать фаршированную картошку

Перед подачей каждый клубень надрежьте крест-накрест, выложите в разрез четверть приготовленной мясной начинки, по 1 ст. л. сметаны, немного натертого сыра и оставшейся кинзы.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить блинный торт с фаршем. "Сегодня" также писали, как сделать куриные тефтели с тыквой и сыром.

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Источник: Сегодня
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