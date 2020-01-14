Как приготовить фаршированный картофель по-мексикански

Острые картофельные лодочки с фаршем

Картофельные лодочки с начинкой Фото: Depositphotos

Запеченный фаршированный картофель – это универсальное блюдо, которое можно приготовить с совершенно разными начинками. Мы предлагаем вам мексиканский вариант с говяжьим фаршем, острым томатным соусом, кукурузой и фасолью.

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:

Фаршированный картофель с мясом

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

164 ккал на 100 г

Ингредиенты:

4 крупных картофелины

1 ст.л. оливкового масла

1 луковица

1 зубчик чеснока

1/2 ст.л. чили

400 г говяжьего фарша

400 г консервированных томатов

200 г консервированной красной фасоли

200 г консервированной кукурузы

1 ст.л. томатного пюре

1 ч.л. соуса чили

Для подачи:

Кинза

Сметана

Сыр Чеддер, натертый

Способ приготовления:

Нагрейте духовку до 200 °С. Наколите картофельные клубни вилкой по всей поверхности и уложите в жаропрочное блюдо. Запеките в духовке до готовности (чтобы картошка быстрее запеклась, предварительно поставьте ее в микроволновку на 10 минут). Лук мелко нарежьте. Нагрейте масло в большой кастрюле на среднем огне и обжарьте лук до мягкости. Помешивая, добавьте чеснок, чили и фарш, все подрумяньте – около 5 минут. Выложите помидоры, фасоль, кукурузу, томатное пюре и соус чили. Доведите до кипения, подержите на небольшом огне 10 минут (соус должен немного увариться). Добавьте большую часть кинзы, посолите и поперчите по вкусу.

Как подавать фаршированную картошку

Перед подачей каждый клубень надрежьте крест-накрест, выложите в разрез четверть приготовленной мясной начинки, по 1 ст. л. сметаны, немного натертого сыра и оставшейся кинзы.

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