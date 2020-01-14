Как приготовить фаршированный картофель по-мексикански
Острые картофельные лодочки с фаршем
Запеченный фаршированный картофель – это универсальное блюдо, которое можно приготовить с совершенно разными начинками. Мы предлагаем вам мексиканский вариант с говяжьим фаршем, острым томатным соусом, кукурузой и фасолью.
Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:
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Фаршированный картофель с мясом
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 164 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 крупных картофелины
- 1 ст.л. оливкового масла
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 1/2 ст.л. чили
- 400 г говяжьего фарша
- 400 г консервированных томатов
- 200 г консервированной красной фасоли
- 200 г консервированной кукурузы
- 1 ст.л. томатного пюре
- 1 ч.л. соуса чили
Для подачи:
- Кинза
- Сметана
- Сыр Чеддер, натертый
Способ приготовления:
- Нагрейте духовку до 200 °С. Наколите картофельные клубни вилкой по всей поверхности и уложите в жаропрочное блюдо. Запеките в духовке до готовности (чтобы картошка быстрее запеклась, предварительно поставьте ее в микроволновку на 10 минут).
- Лук мелко нарежьте. Нагрейте масло в большой кастрюле на среднем огне и обжарьте лук до мягкости. Помешивая, добавьте чеснок, чили и фарш, все подрумяньте – около 5 минут. Выложите помидоры, фасоль, кукурузу, томатное пюре и соус чили.
- Доведите до кипения, подержите на небольшом огне 10 минут (соус должен немного увариться). Добавьте большую часть кинзы, посолите и поперчите по вкусу.
Как подавать фаршированную картошку
Перед подачей каждый клубень надрежьте крест-накрест, выложите в разрез четверть приготовленной мясной начинки, по 1 ст. л. сметаны, немного натертого сыра и оставшейся кинзы.
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