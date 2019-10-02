Как приготовить фаршированный картофель с беконом и сыром

Рецепт картофельных "гармошек" с начинкой

Картофельные "гармошки" с беконом и сыром Фото: Depositphotos

Запеченный фаршированный картофель – это универсальное блюдо, которое можно приготовить с совершенно разными начинками. Мы предлагаем вам рецепт с беконом, сметаной и сыром.

Смотрите видео, как приготовить картофель в фольге на костре:

Фаршированный картофель можно приготовить на ужин или подать в качестве горячей закуски.

Запеченный картофель с беконом и сыром

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

197 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 крупные картофелины

50 г сливочного масла

100 г моцареллы для пиццы

4-6 полосок бекона

2 ст.л. сметаны

2 пера зеленого лука

Укроп – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте картофель. Сделайте в нем частые глубокие надрезы, прорезая поперек почти насквозь. Смажьте клубни сливочным маслом и пеките около часа на застеленном фольге противне при 180°С. Нарежьте сыр пластинами. Бекон измельчите и обжарьте на сковороде до хрустящей корочки. Когда картофель будет готов, достаньте из духовки и посыпьте беконом, сверху положите кусочки сыра и поставьте снова в духовку, чтобы сыр расплавился. Подавайте запеченный картофель горячим, смазав сверху сметаной или натуральным йогуртом. Сверху посыпьте закуску свежей зеленью.

Как выбрать картофель для запекания

Картофелины должны быть среднего размера и с ровной поверхностью. Поврежденная кожура испортит вкус блюда.

Чтобы картофель равномерно пропекся, берите клубни одного сорта и, желательно, размера. Особенно это важно при запекании целиком или с другими продуктами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить запеканку из кабачков с помидорами. "Сегодня" также писали, как запечь цветную капусту с сыром и сливками.

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