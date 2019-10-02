Как приготовить фаршированный картофель с беконом и сыром
Рецепт картофельных "гармошек" с начинкой
Запеченный фаршированный картофель – это универсальное блюдо, которое можно приготовить с совершенно разными начинками. Мы предлагаем вам рецепт с беконом, сметаной и сыром.
Смотрите видео, как приготовить картофель в фольге на костре:
Фаршированный картофель можно приготовить на ужин или подать в качестве горячей закуски.
Запеченный картофель с беконом и сыром
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 197 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 крупные картофелины
- 50 г сливочного масла
- 100 г моцареллы для пиццы
- 4-6 полосок бекона
- 2 ст.л. сметаны
- 2 пера зеленого лука
- Укроп – по вкусу
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Способ приготовления:
- Помойте картофель. Сделайте в нем частые глубокие надрезы, прорезая поперек почти насквозь.
- Смажьте клубни сливочным маслом и пеките около часа на застеленном фольге противне при 180°С.
- Нарежьте сыр пластинами.
- Бекон измельчите и обжарьте на сковороде до хрустящей корочки.
- Когда картофель будет готов, достаньте из духовки и посыпьте беконом, сверху положите кусочки сыра и поставьте снова в духовку, чтобы сыр расплавился.
- Подавайте запеченный картофель горячим, смазав сверху сметаной или натуральным йогуртом.
- Сверху посыпьте закуску свежей зеленью.
Как выбрать картофель для запекания
Картофелины должны быть среднего размера и с ровной поверхностью. Поврежденная кожура испортит вкус блюда.
Чтобы картофель равномерно пропекся, берите клубни одного сорта и, желательно, размера. Особенно это важно при запекании целиком или с другими продуктами.
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