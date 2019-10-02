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Как приготовить фаршированный картофель с беконом и сыром

Рецепт картофельных "гармошек" с начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:05
Картофельные "гармошки" с беконом и сыром
Картофельные "гармошки" с беконом и сыром
Фото: Depositphotos

Запеченный фаршированный картофель – это универсальное блюдо, которое можно приготовить с совершенно разными начинками. Мы предлагаем вам рецепт с беконом, сметаной и сыром.

Смотрите видео, как приготовить картофель в фольге на костре:

Фаршированный картофель можно приготовить на ужин или подать в качестве горячей закуски.

Запеченный картофель с беконом и сыром

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 197 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 крупные картофелины
  • 50 г сливочного масла
  • 100 г моцареллы для пиццы
  • 4-6 полосок бекона
  • 2 ст.л. сметаны
  • 2 пера зеленого лука
  • Укроп – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Помойте картофель. Сделайте в нем частые глубокие надрезы, прорезая поперек почти насквозь.
  2. Смажьте клубни сливочным маслом и пеките около часа на застеленном фольге противне при 180°С.
  3. Нарежьте сыр пластинами.
  4. Бекон измельчите и обжарьте на сковороде до хрустящей корочки.
  5. Когда картофель будет готов, достаньте из духовки и посыпьте беконом, сверху положите кусочки сыра и поставьте снова в духовку, чтобы сыр расплавился.
  6. Подавайте запеченный картофель горячим, смазав сверху сметаной или натуральным йогуртом.
  7. Сверху посыпьте закуску свежей зеленью.

Как выбрать картофель для запекания

Картофелины должны быть среднего размера и с ровной поверхностью. Поврежденная кожура испортит вкус блюда.

Чтобы картофель равномерно пропекся, берите клубни одного сорта и, желательно, размера. Особенно это важно при запекании целиком или с другими продуктами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить запеканку из кабачков с помидорами. "Сегодня" также писали, как запечь цветную капусту с сыром и сливками.

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Источник: Сегодня
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