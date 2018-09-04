Как приготовить французские круассаны с корицей

Рецепт круассанов из домашнего слоеного теста с коричной начинкой

Домашние круассаны Фото: pixabay.com

Во Франции круассаны традиционно подают к утренней чашке кофе или горячего шоколада. Для этих рогаликов из слоеного теста используют как сладкие начинки, такие как творог, фрукты, мак, крем, варенье, джем, орехи или мед, так сырные и овощные. Сегодня мы расскажем, как домашние круассаны с корицей.

Круассаны с корицей

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 500 г

Дрожжи свежие – 20 г

Соль – 10 г

Сахар – 50 г

Яйцо – 1 шт.

Молоко холодное – 125 г

Вода холодная – 125 г

Масло сливочное 82% – 200 г

Для начинки:

Сахар – 4 ст.л.

Корица – 1 ст.л.

Яйцо – 2 шт.

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Рецепт приготовления:

Смешайте муку, свежие дрожжи, соль, сахар, яйцо, молоко и воду. Замесите тесто до тех пор, пока оно не будет отставать от стенок посуды. Сформируйте шар, сверху сделайте глубокий крестообразный надрез. Положите в миску, слегка посыпанную мукой, накройте пленкой и уберите в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на 12 часов. Сливочное масло раскатайте в квадрат, толщиной 1 сантиметр. Тесто раскатайте в четырех направлениях, начиная от центра, где вырезан крест. Затем на центр выложите пласт масла, накройте его внахлест свободными концами теста. Раскатайте тесто в продольном направлении в прямоугольник 20х60 сантиметров, затем сложите тесто втрое. Накройте пленкой, уберите в холодильник на 20-30 минут. Затем тесто разверните на 45 градусов и еще раз раскатайте в прямоугольный пласт 20 х 60 сантиметров, еще раз сложите втрое. Накройте пленкой, уберите в холодильник снова на 20-30 минут. Повторите раскатку и подъем в холодильнике еще раз. Готовое тесто можно использовать сразу, а можно упаковать в пакет или пищевую пленку и заморозить. Разделите тесто на 24 части, придайте форму треугольников. Корицу смешайте с сахаром, посыпьте каждый треугольник. Скатайте круассан, взявшись за короткую сторону, и закрутите в сторону угла. Выложите круассаны на противень и поставьте в холодильник на 20-30 минут. Смажьте взбитым яйцом и выпекайте при температуре 180-200 градусов в течение 15-20 минут (до золотистой корочки). При желании можно класть любую другую начинку.

Напомним, ранее мы делились рецептом быстрых круассанов от Юлии Высоцкой. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить слойки с яблоками и творогом.

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