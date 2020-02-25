Как приготовить французский блинный торт с апельсинами

Аппетитный рецепт десерта на Масленица

Масленица в 2020 году началась 24 февраля и продлится до 1 марта. Главное угощение Масленицы — блины, которые пеклись и поедались в больших количествах. Сытные застолья и веселье наши предки рассматривалось как залог будущего благополучия, процветания и успеха.

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Французский блинный торт с кремом из сливок с кусочками апельсина и ликером – прекрасный рецепт для праздника. Чтобы он получился красивее, используйте сковороду небольшого диаметра.

Блинный торт с апельсинами

Блинный торт с апельсинами и сливками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

567 ккал на 100 г

Для теста:

3/4 чашки и 1 столовая ложка пшеничной муки

4 яйца

1/4 чайной ложки соли

1/4 и 1 столовая ложка сахара

3/4 чашки и 1 столовая ложка молока

6 столовых ложек жирных сливок

2 столовые ложки растопленного сливочного масла

2 столовые ложки пива

Для крема:

3/4 чашки и 1 столовая ложка жирных сливок

1/4 чашки сахарной пудры

цедра половины апельсина

1 столовая ложка куантро

Для абрикосовой глазури:

1/2 чашки абрикосового джема

3 столовые ложки воды

Дополнительно:

4 апельсина

2 столовые ложки ликера куантро

Смотрите видео, как приготовить разноцветные блины:

Способ приготовления:

Готовим тесто. Смешиваем вместе муку, яйца, соль и сахар до получения гладкой массы. Постепенно вливаем в эту массу молоко и сливки, затем сливочное масло. Последним добавляем пиво, перемешиваем и отправляем в холодильник. Можно на ночь. Охлажденные сливки взбиваем с сахарной пудрой. За мгновение до того, как у нас начинут формироваться устойчивые пики, добавляем в крем цедру апельсина и ликер. Перемешиваем и отправляем в холодильник. Апельсины очищаем от кожуры и белых пленок. Очищенные дольки отставляем в сторону, накрыв пищевой пленкой. На слегка смазанной сливочным маслом маленькой сковороде печем тонкие блины до золотистого цвета с обеих сторон. Должно получиться примерно 16 блинчиков. Три-четыре блина и несколько долек апельсина отложим для украшения готового торта. Разъемную форму диаметром 17-20 см выстилаем пищевой пленкой. Края пленки должы свисать, в дальнейшем это поможет нам извлечь готовый торт из формы. Выстилаем дно и стенки формы двумя-тремя блинами, чтобы края свисали через бортик формы. Крем помещаем в кондитерский мешок и выдавливаем слой поверх блинов, сверху распеределяем три-четыре дольки апельсина. Слой крема покрываем блином, подворачивая его края по размеру формы. Выкладываем слоями крем, апельсины и блины, пока форма не заполнится. Последний слой должен быть из крема, его мы накрываем свисающими краями тех блинов, которые лежат на самом дне. Заворачиваем торт в пленку и отправляем в холодильник на два-три часа. Перед подачей готовим абрикосовую глазурь. Осторожно разогреваем джем, когда он станет более жидким по консистенции, добавляем воду и, помешивая, доводим смесь до кипения. Снимаем с огня, остужаем. Процеживаем глазурь через сито. Торт извлекаем из формы, покрываем слоем абрикосовой глазури. На это должна уйти половина всей глазури. Оставшиеся блины окунаем в глазурь и укладываем их поверх торта вместе с кусочками апельсина, красиво свернув. Сверху выливаем пару столовых ложек куантро. Можно украсить еще и цедрой апельсина.

На заметку

Емкость чашки в рецепте – 240 мл.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать муку для блинов. "Сегодня" также делились рецептами блинов от Юлии Высоцкой.

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