Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить французский блинный торт с апельсинами

Аппетитный рецепт десерта на Масленица

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:05

Масленица в 2020 году началась 24 февраля и продлится до 1 марта. Главное угощение Масленицы — блины, которые пеклись и поедались в больших количествах. Сытные застолья и веселье наши предки рассматривалось как залог будущего благополучия, процветания и успеха.

Читайте также:
Как приготовить блинный торт на Масленицу с вишней и сметанным кремом

Французский блинный торт с кремом из сливок с кусочками апельсина и ликером – прекрасный рецепт для праздника. Чтобы он получился красивее, используйте сковороду небольшого диаметра.

Блинный торт с апельсинами

Блинный торт с апельсинами и сливками
Блинный торт с апельсинами и сливками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 567 ккал на 100 г

Для теста:

  • 3/4 чашки и 1 столовая ложка пшеничной муки
  • 4 яйца
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1/4 и 1 столовая ложка сахара
  • 3/4 чашки и 1 столовая ложка молока
  • 6 столовых ложек жирных сливок
  • 2 столовые ложки растопленного сливочного масла
  • 2 столовые ложки пива

Для крема:

  • 3/4 чашки и 1 столовая ложка жирных сливок
  • 1/4 чашки сахарной пудры
  • цедра половины апельсина
  • 1 столовая ложка куантро

Для абрикосовой глазури:

  • 1/2 чашки абрикосового джема
  • 3 столовые ложки воды

Дополнительно:

  • 4 апельсина
  • 2 столовые ложки ликера куантро

Смотрите видео, как приготовить разноцветные блины:

Способ приготовления:

  1. Готовим тесто. Смешиваем вместе муку, яйца, соль и сахар до получения гладкой массы.
  2. Постепенно вливаем в эту массу молоко и сливки, затем сливочное масло.
  3. Последним добавляем пиво, перемешиваем и отправляем в холодильник. Можно на ночь.
  4. Охлажденные сливки взбиваем с сахарной пудрой. За мгновение до того, как у нас начинут формироваться устойчивые пики, добавляем в крем цедру апельсина и ликер. Перемешиваем и отправляем в холодильник.
  5. Апельсины очищаем от кожуры и белых пленок. Очищенные дольки отставляем в сторону, накрыв пищевой пленкой.
  6. На слегка смазанной сливочным маслом маленькой сковороде печем тонкие блины до золотистого цвета с обеих сторон. Должно получиться примерно 16 блинчиков. Три-четыре блина и несколько долек апельсина отложим для украшения готового торта.
  7. Разъемную форму диаметром 17-20 см выстилаем пищевой пленкой. Края пленки должы свисать, в дальнейшем это поможет нам извлечь готовый торт из формы.
  8. Выстилаем дно и стенки формы двумя-тремя блинами, чтобы края свисали через бортик формы.
  9. Крем помещаем в кондитерский мешок и выдавливаем слой поверх блинов, сверху распеределяем три-четыре дольки апельсина.
  10. Слой крема покрываем блином, подворачивая его края по размеру формы.
  11. Выкладываем слоями крем, апельсины и блины, пока форма не заполнится. Последний слой должен быть из крема, его мы накрываем свисающими краями тех блинов, которые лежат на самом дне. Заворачиваем торт в пленку и отправляем в холодильник на два-три часа.
  12. Перед подачей готовим абрикосовую глазурь. Осторожно разогреваем джем, когда он станет более жидким по консистенции, добавляем воду и, помешивая, доводим смесь до кипения. Снимаем с огня, остужаем. Процеживаем глазурь через сито.
  13. Торт извлекаем из формы, покрываем слоем абрикосовой глазури. На это должна уйти половина всей глазури.
  14. Оставшиеся блины окунаем в глазурь и укладываем их поверх торта вместе с кусочками апельсина, красиво свернув. Сверху выливаем пару столовых ложек куантро. Можно украсить еще и цедрой апельсина.

На заметку

Емкость чашки в рецепте – 240 мл.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать муку для блинов. "Сегодня" также делились рецептами блинов от Юлии Высоцкой.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Салат для похудения из авокадо, лосося и грейпфрута Масленица-2020: поздравления и открытки Масленица-2020: Слава Каминская, Даша Астафьева и Павел Зибров назвали любимые блюда Лучший рецепт блинов на Масленицу от шеф-повара
блины Масленица апельсины рецепт французская кухня
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить блины с банановой начинкой
Как приготовить блины с банановой начинкой
Как превратить свеклу в чернослив: рецепт от шеф-повара
Как превратить свеклу в чернослив: рецепт от шеф-повара
Как сложились судьбы солисток девичьих групп 90-х и начала нулевы
Как сложились судьбы солисток девичьих групп 90-х и начала нулевы

Популярные статьи

Сегодня, 08:55Food

Что приготовить маме на 8 Марта: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 01:37Fun

Иверская икона Божией Матери: история, значение

Вчера, 16:18Fun

Масленица-2020: поздравления и открытки

Вчера, 15:39Шоу-бизнес

Экс-невеста Владимира Кличко показала фото боксера с дочкой

Вчера, 15:30Афиша

Что посмотреть на 8 Марта: ТОП лучших фильмов к празднику

Вчера, 14:27Food

Три рецепта тонких блинов на молоке

Вчера, 13:41Wellness

Коронавирус атакует нас не первый раз: что надо знать о смертельных штаммах

Вчера, 13:19Fun

Украинец выходит на одиночные протесты с прикольными плакатами: фото

Вчера, 12:58Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Вчера, 12:24Fun

Ученые открыли древний саркофаг и увидели тайное изображение бога: фото и видео

Вчера, 10:33Fun

Масленица 2020: история праздника, традиции, запреты, поздравления и рецепты

Вчера, 10:05Food

Масленица-2020: лучшие идеи несладких начинок для блинов

Вчера, 08:30Шоу-бизнес

Екатерина Репяхова обиделась на СМИ и опубликовала обнаженное фото

Вчера, 06:10Events

С Масленицей: яркие картинки, открытки и поздравления

23 февраляFun

23 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

22 февраляШоу-бизнес

Нацотбор на Евровидение-2020: полный список финалистов и их песни

Новости партнеров

Пирожки, которые не черствеют: уникальный рецепт теста
Пирожки, которые не черствеют: уникальный рецепт теста
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Как вкусно засолить сало, чтобы
Как вкусно засолить сало, чтобы "таяло" во рту
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Невероятный вкус: Паштет из копченой скумбрии, пошаговый рецепт
Невероятный вкус: Паштет из копченой скумбрии, пошаговый рецепт
Холоденко о разводе Остапчука:
Холоденко о разводе Остапчука: "У любого преступления есть мотив"
Платье Портман стало самым обсуждаемым нарядом церемонии Оскар
Платье Портман стало самым обсуждаемым нарядом церемонии Оскар