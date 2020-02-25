Как приготовить французский блинный торт с апельсинами
Аппетитный рецепт десерта на Масленица
Масленица в 2020 году началась 24 февраля и продлится до 1 марта. Главное угощение Масленицы — блины, которые пеклись и поедались в больших количествах. Сытные застолья и веселье наши предки рассматривалось как залог будущего благополучия, процветания и успеха.
Французский блинный торт с кремом из сливок с кусочками апельсина и ликером – прекрасный рецепт для праздника. Чтобы он получился красивее, используйте сковороду небольшого диаметра.
Блинный торт с апельсинами
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 567 ккал на 100 г
Для теста:
- 3/4 чашки и 1 столовая ложка пшеничной муки
- 4 яйца
- 1/4 чайной ложки соли
- 1/4 и 1 столовая ложка сахара
- 3/4 чашки и 1 столовая ложка молока
- 6 столовых ложек жирных сливок
- 2 столовые ложки растопленного сливочного масла
- 2 столовые ложки пива
Для крема:
- 3/4 чашки и 1 столовая ложка жирных сливок
- 1/4 чашки сахарной пудры
- цедра половины апельсина
- 1 столовая ложка куантро
Для абрикосовой глазури:
- 1/2 чашки абрикосового джема
- 3 столовые ложки воды
Дополнительно:
- 4 апельсина
- 2 столовые ложки ликера куантро
Смотрите видео, как приготовить разноцветные блины:
Способ приготовления:
- Готовим тесто. Смешиваем вместе муку, яйца, соль и сахар до получения гладкой массы.
- Постепенно вливаем в эту массу молоко и сливки, затем сливочное масло.
- Последним добавляем пиво, перемешиваем и отправляем в холодильник. Можно на ночь.
- Охлажденные сливки взбиваем с сахарной пудрой. За мгновение до того, как у нас начинут формироваться устойчивые пики, добавляем в крем цедру апельсина и ликер. Перемешиваем и отправляем в холодильник.
- Апельсины очищаем от кожуры и белых пленок. Очищенные дольки отставляем в сторону, накрыв пищевой пленкой.
- На слегка смазанной сливочным маслом маленькой сковороде печем тонкие блины до золотистого цвета с обеих сторон. Должно получиться примерно 16 блинчиков. Три-четыре блина и несколько долек апельсина отложим для украшения готового торта.
- Разъемную форму диаметром 17-20 см выстилаем пищевой пленкой. Края пленки должы свисать, в дальнейшем это поможет нам извлечь готовый торт из формы.
- Выстилаем дно и стенки формы двумя-тремя блинами, чтобы края свисали через бортик формы.
- Крем помещаем в кондитерский мешок и выдавливаем слой поверх блинов, сверху распеределяем три-четыре дольки апельсина.
- Слой крема покрываем блином, подворачивая его края по размеру формы.
- Выкладываем слоями крем, апельсины и блины, пока форма не заполнится. Последний слой должен быть из крема, его мы накрываем свисающими краями тех блинов, которые лежат на самом дне. Заворачиваем торт в пленку и отправляем в холодильник на два-три часа.
- Перед подачей готовим абрикосовую глазурь. Осторожно разогреваем джем, когда он станет более жидким по консистенции, добавляем воду и, помешивая, доводим смесь до кипения. Снимаем с огня, остужаем. Процеживаем глазурь через сито.
- Торт извлекаем из формы, покрываем слоем абрикосовой глазури. На это должна уйти половина всей глазури.
- Оставшиеся блины окунаем в глазурь и укладываем их поверх торта вместе с кусочками апельсина, красиво свернув. Сверху выливаем пару столовых ложек куантро. Можно украсить еще и цедрой апельсина.
На заметку
Емкость чашки в рецепте – 240 мл.
Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать муку для блинов. "Сегодня" также делились рецептами блинов от Юлии Высоцкой.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.