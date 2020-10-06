Как приготовить французский сырный суп по классическому рецепту

Рецепт согревающего и очень вкусного первого блюда

Сырный суп – это горячее блюдо родом из Франции. Его нежный вкус отлично дополняют нотки мускатного ореха и белого вина. Алкоголь во время приготовления испаряется, оставляя лишь приятный аромат.

Сырный суп по-французски

Французский сырный суп Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

104 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 мл куриного бульона

75 г твердого сыра

75 мл белого сухого вина

2 яичных желтка

1 ст. л. муки

1 ст. л. сливочного масла

2 ст. л. крем-фреш или сметаны

1 щепотка мускатного ореха

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Возьмите небольшую кастрюльку и растопите в ней кусочек сливочного масла. Всыпьте муку. Помешивая, обжарьте ее до появления орехового аромата. Добавьте щепотку мускатного ореха, соль и перец по вкусу. В отдельной кастрюльке соедините сырые яичные желтки со сметаной. Влейте белое вино и нагрейте, не доводя до кипения, чтобы желтки не свернулись. Уменьшите огонь до минимума, добавьте яичную смесь. Непрерывно помешивайте в течение минуты и сразу снимите с плиты. Добавьте в суп тертый сыр и хорошо размешайте, чтобы он расплавился.

Как подавать блюдо

Подавайте суп горячим вместе с гренками из багета.

Смотрите видео, как приготовить сырный суп с овощами:

Напомним, ранее мы писали, как сделать сырный соус, а также делились рецептом сырного супа с камамбером.

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